CBSE: Clough Select Equity ETF
Der Wechselkurs von CBSE hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.98 bis zu einem Hoch von 41.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clough Select Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CBSE News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CBSE heute?
Die Aktie von Clough Select Equity ETF (CBSE) notiert heute bei 41.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.65% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.33 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von CBSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CBSE Dividenden?
Clough Select Equity ETF wird derzeit mit 41.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CBSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CBSE-Aktien?
Sie können Aktien von Clough Select Equity ETF (CBSE) zum aktuellen Kurs von 41.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.06 oder 41.36 platziert, während 4 und -0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CBSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CBSE-Aktien?
Bei einer Investition in Clough Select Equity ETF müssen die jährliche Spanne 25.78 - 42.23 und der aktuelle Kurs 41.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.11% und 37.69%, bevor sie Orders zu 41.06 oder 41.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CBSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Clough Select Equity ETF?
Der höchste Kurs von Clough Select Equity ETF (CBSE) im vergangenen Jahr lag bei 42.23. Innerhalb von 25.78 - 42.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Clough Select Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Clough Select Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Clough Select Equity ETF (CBSE) im Laufe des Jahres betrug 25.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.06 und der Spanne 25.78 - 42.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CBSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CBSE statt?
Clough Select Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.33 und 32.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.33
- Eröffnung
- 41.26
- Bid
- 41.06
- Ask
- 41.36
- Tief
- 40.98
- Hoch
- 41.26
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- 8.11%
- 6-Monatsänderung
- 37.69%
- Jahresänderung
- 32.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8