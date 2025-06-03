クォートセクション
通貨 / AFBI
AFBI: Affinity Bancshares Inc

19.70 USD 0.03 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFBIの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.70の安値と19.79の高値で取引されました。

Affinity Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.70 19.79
1年のレンジ
17.00 22.49
以前の終値
19.67
始値
19.70
買値
19.70
買値
20.00
安値
19.70
高値
19.79
出来高
11
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
0.56%
6ヶ月の変化
10.61%
1年の変化
-7.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K