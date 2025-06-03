Валюты / AFBI
AFBI: Affinity Bancshares Inc
19.75 USD 0.16 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFBI за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.55, а максимальная — 19.75.
Следите за динамикой Affinity Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AFBI
Дневной диапазон
19.55 19.75
Годовой диапазон
17.00 22.49
- Предыдущее закрытие
- 19.59
- Open
- 19.60
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Low
- 19.55
- High
- 19.75
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 10.89%
- Годовое изменение
- -7.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.