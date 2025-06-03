Devises / AFBI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AFBI: Affinity Bancshares Inc
19.82 USD 0.12 (0.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFBI a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.70 et à un maximum de 19.85.
Suivez la dynamique Affinity Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFBI Nouvelles
- Affinity Bancshares Stock: No Dividend, But Buying Back Its Own Shares (NASDAQ:AFBI)
- Affinity Bancshares Net Jumps in Q2
- Top 3 Financial Stocks That May Explode This Month - Affinity Bancshares (NASDAQ:AFBI), Landmark Bancorp (NASDAQ:LARK)
- Tuesday’s Top Insider Trades: Notable Buys and Sells in US Stocks
- Affinity Bancshares director Robin Reich buys $100,178 in common stock
Range quotidien
19.70 19.85
Range Annuel
17.00 22.49
- Clôture Précédente
- 19.70
- Ouverture
- 19.70
- Bid
- 19.82
- Ask
- 20.12
- Plus Bas
- 19.70
- Plus Haut
- 19.85
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.61%
- Changement Mensuel
- 1.17%
- Changement à 6 Mois
- 11.29%
- Changement Annuel
- -7.43%
20 septembre, samedi