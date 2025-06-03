Valute / AFBI
AFBI: Affinity Bancshares Inc
19.82 USD 0.12 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFBI ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.70 e ad un massimo di 19.85.
Segui le dinamiche di Affinity Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFBI News
Intervallo Giornaliero
19.70 19.85
Intervallo Annuale
17.00 22.49
- Chiusura Precedente
- 19.70
- Apertura
- 19.70
- Bid
- 19.82
- Ask
- 20.12
- Minimo
- 19.70
- Massimo
- 19.85
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- 1.17%
- Variazione Semestrale
- 11.29%
- Variazione Annuale
- -7.43%
21 settembre, domenica