Währungen / AFBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AFBI: Affinity Bancshares Inc
19.70 USD 0.03 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFBI hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.70 bis zu einem Hoch von 19.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affinity Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFBI News
- Affinity Bancshares Stock: No Dividend, But Buying Back Its Own Shares (NASDAQ:AFBI)
- Affinity Bancshares Net Jumps in Q2
- Top 3 Financial Stocks That May Explode This Month - Affinity Bancshares (NASDAQ:AFBI), Landmark Bancorp (NASDAQ:LARK)
- Tuesday’s Top Insider Trades: Notable Buys and Sells in US Stocks
- Affinity Bancshares director Robin Reich buys $100,178 in common stock
Tagesspanne
19.70 19.79
Jahresspanne
17.00 22.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.67
- Eröffnung
- 19.70
- Bid
- 19.70
- Ask
- 20.00
- Tief
- 19.70
- Hoch
- 19.79
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- 10.61%
- Jahresänderung
- -7.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K