注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？こんな風にやってみました。

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。
すべてのコードを提供してください。
のように、このペアの保留注文の存在を制御する必要があるのでしょうか？
 

WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。

非アクティブ化日付選択 タブ。

 
カスタムモードが選択されていますか？
そこでのピリオドタイプは何ですか？通常、「カスタム期間」の日付だけがアクティブになります（他は自動的にカウントされます）...。
 
ああ、わかった気がする、ありがとう。 オールピリオドがあるんだ。 今は何もできない。 20分くらい履歴をダウンロードしてる。 ダウンロードさせておけば、後で速くなるかもしれない......。
そうではなく、私はプログラマーで、私自身はすべて...見えないカーソルも...外から引っ張ることができます...。

でも、この製品は、トレーダー...プログラミングを全く理解していないけど、時々何かをやりたくなる...という人のためのものです。

できる限りの情報を集めて...。

 
ファイル:
ema.mq5  6 kb
 
整数値を掲載する予定はございません。定数識別子を 使用することで、起こりうるエラーからあなたを守ることができます。
