エラー、バグ、質問 - ページ 61 1...545556575859606162636465666768...3185 新しいコメント Andrey Kornishkin 2010.07.23 17:31 #601 注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？こんな風にやってみました。 if(open<close)// цена растет { if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP) { { mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING; mrequest.price = (high+low)/2; mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit mrequest.symbol = _Symbol; // символ mrequest.volume = Lot; // количество лотов для торговли mrequest.magic = EA_Magic; // Magic Number mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP; // ордер на продажу mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // тип исполнения ордера - все или ничего mrequest.deviation=5; // проскальзывание от текущей цены OrderSend(mrequest,mresult); // отсылаем ордер } } } 1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Test Account 2010.07.23 17:37 #602 AM2:注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？このように試してみました。 1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。 すべてのコードを提供してください。 削除済み 2010.07.23 18:18 #603 AM2:注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？このように試してみました。 1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。 のように、このペアの保留注文の存在を制御する必要があるのでしょうか？ Prival 2010.07.23 20:10 #604 WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。非アクティブ化日付選択 タブ。 Николай 2010.07.23 20:34 #605 Prival: WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。 非アクティブ化日付選択タブ。 カスタムモードが選択されていますか？ 削除済み 2010.07.23 20:35 #606 Prival:WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。非アクティブ化日付選択タブ。 そこでのピリオドタイプは何ですか？通常、「カスタム期間」の日付だけがアクティブになります（他は自動的にカウントされます）...。 Prival 2010.07.23 20:43 #607 Interesting: どのような期間があるのでしょうか？通常、「カスタム期間」だけが日付をアクティブにします（他はすべて自動）。 ああ、わかった気がする、ありがとう。 オールピリオドがあるんだ。 今は何もできない。 20分くらい履歴をダウンロードしてる。 ダウンロードさせておけば、後で速くなるかもしれない......。 削除済み 2010.07.23 20:49 #608 alexvd:いつもではありません。その代表的なものが、ENUM_TIMEFRAMESです。ヘルプにはenum値の説明は予定されていませんが、その意味を知る機会は常にあります。そうではなく、私はプログラマーで、私自身はすべて...見えないカーソルも...外から引っ張ることができます...。でも、この製品は、トレーダー...プログラミングを全く理解していないけど、時々何かをやりたくなる...という人のためのものです。できる限りの情報を集めて...。 Andrey Kornishkin 2010.07.23 22:21 #609 alexvd: コード全体を教えてください。 ファイル: ema.mq5 6 kb Rashid Umarov 2010.07.23 22:23 #610 EQU:そうではない...私はプログラマーだ...私個人はすべてを引き出せる...見えないカーソルもそうだ...外から...。しかし、これは、プログラミングのことは何も知らないが、時々何かをやりたくなるトレーダーのための製品です。できる限りの情報を集めて...。 整数値を掲載する予定はございません。定数識別子を 使用することで、起こりうるエラーからあなたを守ることができます。 Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) - Документация по MQL5 1...545556575859606162636465666768...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？こんな風にやってみました。1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。
注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？このように試してみました。1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。
注文を保留にして 取引するにはどうすればよいですか？このように試してみました。1つの注文が執行され、その後、1ティックごとに保留中の注文が継続的に発注されます。
WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。
非アクティブ化日付選択 タブ。
WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。
非アクティブ化日付選択タブ。
WIN-7 64をインストールし、MT5をダウンロードし、インストールしました。
非アクティブ化日付選択タブ。
どのような期間があるのでしょうか？通常、「カスタム期間」だけが日付をアクティブにします（他はすべて自動）。
いつもではありません。その代表的なものが、ENUM_TIMEFRAMESです。
ヘルプにはenum値の説明は予定されていませんが、その意味を知る機会は常にあります。
そうではなく、私はプログラマーで、私自身はすべて...見えないカーソルも...外から引っ張ることができます...。
でも、この製品は、トレーダー...プログラミングを全く理解していないけど、時々何かをやりたくなる...という人のためのものです。
できる限りの情報を集めて...。
コード全体を教えてください。
そうではない...私はプログラマーだ...私個人はすべてを引き出せる...見えないカーソルもそうだ...外から...。
しかし、これは、プログラミングのことは何も知らないが、時々何かをやりたくなるトレーダーのための製品です。
できる限りの情報を集めて...。