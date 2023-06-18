エラー、バグ、質問 - ページ 652

EURUSDの高値、安値、開値、閉値が同じなのが解せないのですが？

CopyRates関数を使って 22の通貨ペアをテストしたところ、EURUSDのhigh,low,open,closeだけが同じ数値になりました。

他の証券会社でも試してみましたが、結果は同じでした。

すべてのタイムフレームを試しましたが、EURUSDではすべて同じで、High-Lowの値は0になります。

図は、22通貨ペアのHigh-Low値を示しています。

ファイル:
Err_EURUSD_M10.JPG  276 kb
 
pusheax:
すべてのタイムフレームを試しましたが、EURUSDではすべて同じで、High-Lowが0です。

図は、22通貨ペアのHigh-Low値を示しています。

High-Low値」を計算するための引用符の取得方法（コード）のみが指定されていない。

 
Yedelkin:

High-Low値」を得るための相場の入手方法（コード）のみ規定しない。

EURUSDに 特化したものとなっているのでしょうか？
 
pusheax:
EURUSDの場合は特別であるべきなのでしょうか？

繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。そのようなコードが「EURUSD 用」であるべきなのか、それが次の問題です。

 
Yedelkin:

繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。このコードが「EURUSDの場合」どうあるべきなのかが次の問題です。

Expert Advisor がリアルモードで動作している場合は、すべて問題ありません。

しかし、EURUSDのStrategy TesterではHighとLowの値が等しくなっています。

ストラテジーテスターの EURUSDの履歴を修正すればいいだけだと思うのですが。

ファイル:
RealTime_EURUSD_M10.JPG  137 kb
 

ビルド586

新しいハードディスクをインストールした後、mt5端末がユーザー名とパスワードを保存しなくなった、今は起動するたびにユーザー名とパスワードを要求される、「起動時に個人設定とデータを保存」にチェックが入っている

どうすれば直るのか、何かいい方法はありますか？

 

Zeleniy:

ただ、いわばインターネット上の「人生」を変えるつもりで、私はかなり有名人なので、みんなに忘れられたいし、知られたくないのです。

- 苗字は？

- 大劇場から小劇場まで、アーティストとして活躍する私の名字は、あまりにも有名なのです

 

同じ条件下で、ターミナルを開いているとき（デスクトップ上）と最小化しているときで、資源消費にこれほど大きな差が出るのはなぜですか？

オープン

ミニマム化で。

 
tol64:

同じ条件下で、ターミナルを開いているとき（デスクトップ上）と最小化しているときで、資源消費にこれほど大きな差が出るのはなぜですか？

オープン

ミニマム化で。

