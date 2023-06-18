エラー、バグ、質問 - ページ 652 1...645646647648649650651652653654655656657658659...3185 新しいコメント pusheax 2012.02.24 12:05 #6511 EURUSDの高値、安値、開値、閉値が同じなのが解せないのですが？CopyRates関数を使って 22の通貨ペアをテストしたところ、EURUSDのhigh,low,open,closeだけが同じ数値になりました。他の証券会社でも試してみましたが、結果は同じでした。すべてのタイムフレームを試しましたが、EURUSDではすべて同じで、High-Lowの値は0になります。図は、22通貨ペアのHigh-Low値を示しています。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates - Документация по MQL5 ファイル: Err_EURUSD_M10.JPG 276 kb Yedelkin 2012.02.24 12:37 #6512 pusheax: すべてのタイムフレームを試しましたが、EURUSDではすべて同じで、High-Lowが0です。図は、22通貨ペアのHigh-Low値を示しています。High-Low値」を計算するための引用符の取得方法（コード）のみが指定されていない。 pusheax 2012.02.24 12:40 #6513 Yedelkin:High-Low値」を得るための相場の入手方法（コード）のみ規定しない。EURUSDに 特化したものとなっているのでしょうか？ Yedelkin 2012.02.24 12:56 #6514 pusheax: EURUSDの場合は特別であるべきなのでしょうか？繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。そのようなコードが「EURUSD 用」であるべきなのか、それが次の問題です。 pusheax 2012.02.24 13:51 #6515 Yedelkin:繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。このコードが「EURUSDの場合」どうあるべきなのかが次の問題です。Expert Advisor がリアルモードで動作している場合は、すべて問題ありません。しかし、EURUSDのStrategy TesterではHighとLowの値が等しくなっています。ストラテジーテスターの EURUSDの履歴を修正すればいいだけだと思うのですが。 ファイル: RealTime_EURUSD_M10.JPG 137 kb Dmitry Vasilyev 2012.02.24 15:56 #6516 ビルド586 新しいハードディスクをインストールした後、mt5端末がユーザー名とパスワードを保存しなくなった、今は起動するたびにユーザー名とパスワードを要求される、「起動時に個人設定とデータを保存」にチェックが入っているどうすれば直るのか、何かいい方法はありますか？ Dmitriy Skub 2012.02.24 18:12 #6517 それはどういうことなのか、どう修正すればいいのか。 Igor Semyonov 2012.02.25 06:09 #6518 Zeleniy: ただ、いわばインターネット上の「人生」を変えるつもりで、私はかなり有名人なので、みんなに忘れられたいし、知られたくないのです。 - 苗字は？ - 大劇場から小劇場まで、アーティストとして活躍する私の名字は、あまりにも有名なのです Anatoli Kazharski 2012.02.27 07:21 #6519 同じ条件下で、ターミナルを開いているとき（デスクトップ上）と最小化しているときで、資源消費にこれほど大きな差が出るのはなぜですか？オープンミニマム化で。 Test Account 2012.02.27 07:30 #6520 tol64: 同じ条件下で、ターミナルを開いているとき（デスクトップ上）と最小化しているときで、資源消費にこれほど大きな差が出るのはなぜですか？ オープン ミニマム化で。 そして、端末、最適化、テスト、専門家、指標......は、何を意味するのでしょうか？ 1...645646647648649650651652653654655656657658659...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EURUSDの高値、安値、開値、閉値が同じなのが解せないのですが？
CopyRates関数を使って 22の通貨ペアをテストしたところ、EURUSDのhigh,low,open,closeだけが同じ数値になりました。
他の証券会社でも試してみましたが、結果は同じでした。
すべてのタイムフレームを試しましたが、EURUSDではすべて同じで、High-Lowの値は0になります。
図は、22通貨ペアのHigh-Low値を示しています。
High-Low値」を計算するための引用符の取得方法（コード）のみが指定されていない。
High-Low値」を得るための相場の入手方法（コード）のみ規定しない。
EURUSDの場合は特別であるべきなのでしょうか？
繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。そのようなコードが「EURUSD 用」であるべきなのか、それが次の問題です。
繰り返しになりますが、「見積もりの受け取り方法（コード）が明記されていない」のです。このコードが「EURUSDの場合」どうあるべきなのかが次の問題です。
Expert Advisor がリアルモードで動作している場合は、すべて問題ありません。
しかし、EURUSDのStrategy TesterではHighとLowの値が等しくなっています。
ストラテジーテスターの EURUSDの履歴を修正すればいいだけだと思うのですが。
ビルド586新しいハードディスクをインストールした後、mt5端末がユーザー名とパスワードを保存しなくなった、今は起動するたびにユーザー名とパスワードを要求される、「起動時に個人設定とデータを保存」にチェックが入っている
どうすれば直るのか、何かいい方法はありますか？
それはどういうことなのか、どう修正すればいいのか。
同じ条件下で、ターミナルを開いているとき（デスクトップ上）と最小化しているときで、資源消費にこれほど大きな差が出るのはなぜですか？
オープン
ミニマム化で。
