エラー、バグ、質問 - ページ 655 1...648649650651652653654655656657658659660661662...3185 新しいコメント Vladimir Gomonov 2012.02.27 15:28 #6541 Urain:このコードはグラフィックカードの性能テストに使えるのでしょうか？ いいえ。まず、1ページあたり数百万個のオブジェクトを追加する必要があります。そして、loop(10000){ChartRedraw(); }とします。:) Mykola Demko 2012.02.27 15:47 #6542 MetaDriver:なーんだ。まず、1ページあたり数百万個のオブジェクトを追加する必要があります。そして、loop(10000){ ChartRedraw(); }とします。 :)数百万は多すぎるが、テストなら10万で十分だ。#property script_show_inputs input uint Count=1000; input uint CountObj=100000; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { long ChId=ChartID(); for(int i=0;i<CountObj;i++) { ObjHLine(ChId,i,1.+(i/(double)CountObj)); } uint st=GetTickCount(); for(uint i=0; i<Count; i++)ChartRedraw(); Alert("Count ChartRedraw()=",Count," time=",GetTickCount()-st," mk.c."); ObjectsDeleteAll(ChId,0,OBJ_HLINE); } //+------------------------------------------------------------------+ void ObjHLine(ulong chart_id,string name,double price) { ENUM_OBJECT type=OBJ_HLINE; // тип объекта int nwin=0; // индекс окна //--- if(ObjectFind(chart_id,name)<0) ObjectCreate(chart_id,name,type,nwin,0,0,0,0); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,clrGreen); ObjectSetDouble(chart_id,name,OBJPROP_PRICE,price); } //+------------------------------------------------------------------+MT5のビデオカード適合性の客観的テスト」とでも言えばいいのでしょうか？あるいは、オブジェクトの値も変更する必要があるのでは？ Vladimir Gomonov 2012.02.27 16:08 #6543 Urain:数百万は多すぎるが、テストなら10万で十分だ。mt5の客観的なビデオカードテストということでよろしいでしょうか？なんて書いてあるんだ？:) しています。2012.02.27 19:04:09 CardTest(Urain) (EURUSD,H1) CountChartRedraw()=1000 at time=26224 ms Mykola Demko 2012.02.27 16:10 #6544 MetaDriver:なんて書いてあるんだ、俺のだ2012.02.27 19:04:09 CardTest(Urain) (EURUSD,H1) Count ChartRedraw()=1000 at time=26224 msオブジェクトの一部を再描画して、CPUとビデオカードを指定してみよう。 開発者が拒否しなければ、ブランチを作ってみんなでデータを投稿すればいいんだ。以下は、オブジェクトの一部を再描画したコードです。#property script_show_inputs input uint Count=1000; input uint CountObj=100000; input uint CountObjRedrawt=1000; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { long ChId=ChartID(); uint sto,eno,reso; for(int i=0;i<CountObj;i++) { ObjHLine(ChId,i,1.+(i/(double)CountObj)); } sto=GetTickCount(); for(int i=0;i<CountObjRedrawt;i++) ObjectSetDouble(ChId,rand()%CountObj,OBJPROP_PRICE,1.+((i+1)/(double)CountObj)); eno=GetTickCount(); reso=eno-sto; uint st=GetTickCount(); for(uint i=0; i<Count; i++) { if(i%2==0) { for(int j=0;j<CountObjRedrawt;j++) ObjectSetDouble(ChId,rand()%CountObj,OBJPROP_PRICE,1.+((i+2)/(double)CountObj)); } else { for(int j=0;j<CountObjRedrawt;j++) ObjectSetDouble(ChId,rand()%CountObj,OBJPROP_PRICE,1.+((i+1)/(double)CountObj)); } ChartRedraw(); } Alert("ChartRedraw() Count=",Count," CountObj=",CountObj," CountObjRedrawt=",CountObjRedrawt," time=",GetTickCount()-st-(reso*Count)," mk.c."); ObjectsDeleteAll(ChId,0,OBJ_HLINE); } //+------------------------------------------------------------------+ void ObjHLine(ulong chart_id,string name,double price) { ENUM_OBJECT type=OBJ_HLINE; // тип объекта int nwin=0; // индекс окна //--- if(ObjectFind(chart_id,name)<0) ObjectCreate(chart_id,name,type,nwin,0,0,0,0); ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,clrGreen); ObjectSetDouble(chart_id,name,OBJPROP_PRICE,price); } //+------------------------------------------------------------------+ここでは、どのような設定で見えていたプリントをより多く書き換えています。おっと、内部カウンターはjに変更する必要がありますね。 Mykola Demko 2012.02.27 16:17 #6545 書いています。Test VideoCart (EURUSD,M15) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=24859 mk.c. Проц P4 3 Гц, RAM 3 Гб Видяха NVIDIA Corporation GeForce GT 430 with OpenCL 1.1 (2 units, 1400 MHz, 1023 Mb, version 295.73) Renat Fatkhullin 2012.02.27 16:33 #6546 Urain:オブジェクトの一部を再描画し、CPUとビデオカードを指定してみよう。 開発者が拒否しなければ、ブランチを作って希望者全員がデータを投稿すればいい。以下は、オブジェクトの一部を再描画したコードです。 このテストは、オブジェクトとの非同期通信キュー（ObjectSetXXXX関数）の速度をよりテストするもので、ビデオシステムのテストではありません。 Mykola Demko 2012.02.27 16:38 #6547 Renat: このテストは、ビデオシステムではなく、オブジェクトとの非同期通信キュー（ObjectSetXXXX関数）の速度をよりテストするものです。主張するわけではありませんが、もしかしたら、テスト開始前に、物体を変化させる周期的な時間を計測し、その後、合計からその時間の倍数を差し引くことに気づかなかったかもしれません。 sto=GetTickCount(); for(int i=0;i<CountObjRedrawt;i++) ObjectSetDouble(ChId,rand()%CountObj,OBJPROP_PRICE,1.+((i+1)/(double)CountObj)); eno=GetTickCount(); reso=eno-sto; ... " time=",GetTickCount()-st-(reso*Count)間違っていたら訂正してください。SZY ユニークなことに、私はif(i%2=0)を割り引かないのですが、このテストによって数値が大きく変わるとは思っていません。ちなみに、再描画をしなくても同じような測定値が得られています。これは、ObjectSetXXXXX関数を頻繁に使用すると、その作業が何らかの形で加速され、時間控除が若干過大評価されているのだと思われます。 Vladimir Gomonov 2012.02.27 16:55 #6548 Urain:書いています。今はこんな感じです。2012.02.27 19:37:44 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M30) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=22792 mk.c. CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor with OpenCL 1.1 (6 units, 3840 MHz, 16345 Mb, version 2.0) GPU: Advanced Micro Devices, Inc. Cayman with OpenCL 1.1 (20 units, 750 MHz, 1024 Mb, version CAL 1.4.1664 (VM))しかし、これは真っ白な画面での話です。こんな時（上のディスプレイは512行、下のディスプレイは同じ）。となると、こんな感じです。2012.02.27 19:47:53 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M1) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=123022 mk.c. そして、インジケータ自体は、この時GPUに負荷をかけず（CPUでゼロバーで計算）、このすべての混乱のターミナルレンダリングにのみ負荷をかけます。 Errors, bugs, questions OpenCL：MQL5での内部実装テスト OpenCL: internal implementation tests
このコードはグラフィックカードの性能テストに使えるのでしょうか？
いいえ。まず、1ページあたり数百万個のオブジェクトを追加する必要があります。そして、loop(10000){ChartRedraw(); }とします。
:)
数百万は多すぎるが、テストなら10万で十分だ。
MT5のビデオカード適合性の客観的テスト」とでも言えばいいのでしょうか？
あるいは、オブジェクトの値も変更する必要があるのでは？
2012.02.27 19:04:09 CardTest(Urain) (EURUSD,H1) CountChartRedraw()=1000 at time=26224 ms
オブジェクトの一部を再描画して、CPUとビデオカードを指定してみよう。 開発者が拒否しなければ、ブランチを作ってみんなでデータを投稿すればいいんだ。以下は、オブジェクトの一部を再描画したコードです。
ここでは、どのような設定で見えていたプリントをより多く書き換えています。
おっと、内部カウンターはjに変更する必要がありますね。
このテストは、ビデオシステムではなく、オブジェクトとの非同期通信キュー（ObjectSetXXXX関数）の速度をよりテストするものです。
主張するわけではありませんが、もしかしたら、テスト開始前に、物体を変化させる周期的な時間を計測し、その後、合計からその時間の倍数を差し引くことに気づかなかったかもしれません。
間違っていたら訂正してください。
SZY ユニークなことに、私はif(i%2=0)を割り引かないのですが、このテストによって数値が大きく変わるとは思っていません。
ちなみに、再描画をしなくても同じような測定値が得られています。これは、ObjectSetXXXXX関数を頻繁に使用すると、その作業が何らかの形で加速され、時間控除が若干過大評価されているのだと思われます。
書いています。
今はこんな感じです。
2012.02.27 19:37:44 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M30) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=22792 mk.c.CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor with OpenCL 1.1 (6 units, 3840 MHz, 16345 Mb, version 2.0)
GPU: Advanced Micro Devices, Inc. Cayman with OpenCL 1.1 (20 units, 750 MHz, 1024 Mb, version CAL 1.4.1664 (VM))
しかし、これは真っ白な画面での話です。こんな時（上のディスプレイは512行、下のディスプレイは同じ）。
となると、こんな感じです。
2012.02.27 19:47:53 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M1) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=123022 mk.c.
そうですね、補正操作があることにすぐには気がつきませんでした。
しかし、それでも私の訂正は全く正しいのです。非同期キュー(実際にはキューである)の速度は、キューの動作モードに直接依存する。
まず、外部からの刺激がなく、キューからの読み取り操作もない状態で、書き込み1回あたりの速度を測定しましたね。実際、一瞬で終わりました（reso=0ms、ご自身でお確かめください）。しかし、テストでは書き込みだけでなくChartRedrawによる 読み込み操作も使うようになり、校正のためのキューがブロックされたり、すべての操作が重なったりするようになったんですね。
実際には、既存の10万個のオブジェクトのうち、1,000個のオブジェクトについて、1,000,000回の変更を行うテストです。ObjectXXXxの関数を使ったビデオテストと言うのはありえない。
また、最初にChartRedraw なしでリペイントのフルセットを測定し、次にChartRedraw ありで測定し、減算を行えば正しいでしょうか？
ところで、このトピックは非常に適切で、テストを書くことができます、それはあなたがmqlの内部構造を知るために簡単です。