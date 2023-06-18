エラー、バグ、質問 - ページ 623 1...616617618619620621622623624625626627628629630...3185 新しいコメント Mykola Demko 2012.01.20 21:45 #6221 MetaDriver: 失礼にあたりますが...。:))おそらく。 問題の本質を読みましたが、なぜ各インジケータにタイマーが必要なのか、また、なぜこんなに多くのインジケータがあるのかが理解できません。EAタイマーで必要な楽器のBidを直接取得して、総集編に入れることができれば。 インジケータを使う場合は、解像度が細かいので、インジケータがたくさん必要になります。スパイは時計を持っていないので、すべての機器のイベントが長い間起こらないかもしれないし、次々と起こり始めるかもしれません。例えば、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込む。 削除済み 2012.01.20 22:25 #6222 MetaDriver:私は妥協案を提案します。スパイでティックをキャッチし、ミリ秒のラベル（GetTickCount()）を付けてすぐにヘッドExpert Advisorに送ります。Expert Advisorは、ラベルに従って配列し、2番目のブロックにスライスします。あまり単純ではありませんが、正確な情報を得ることができるでしょう。悪いバリエーションではありません。私見ですが、これだけは根拠として取り上げる価値があると思います。 ウラン です。ちなみに、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込んでください。 私はそのようなことに遭遇していない、良い明確化。考慮しなければならないでしょう。 Dmitriy Skub 2012.01.20 22:56 #6223 MetaDriver:Предлагаю компромисс: ловишь тики шпионами и сразу отправляешь в головной эксперт, снабдив милисекундной меткой(GetTickCount()). Эксперт их упорядочивает в соответствии с метками и нарезает секундные блоки.Не очень просто, зато с точностью будет порядок.面白いですね。悪い選択肢ではない。私見ですが、唯一根拠として取り上げる価値のあるものだと思います。 良い明確化、これに遭遇したことがない。考慮しなければならないでしょう。悪いバリエーションではないかもしれませんが、ティックを送信する仕組みがターミナルにありません。16組で5〜10tick/secを目安に考えてみてください。もう一度言いますが、もうありません))。しかも、そんな精度は必要なく、1秒あれば十分です。皆さんのおかげで、このテーマは終了しました。 x572intraday 2012.01.21 05:48 #6224 この問題は、分単位の履歴がまだなかった遠い過去に、分単位のバーがより高い時間枠のバーと置換されたために非常に不愉快なものです。解決策として思いつくのは、偽物の棒を本物に複雑に変換することであり、その精度を保証することはできない。複雑というより、その変換の正確さに疑問があるのです。最初の作業は、構築されるフィボナッチタイムゾーンの 関連性を確認することです。ゾーンが遠すぎて、そのすべてのサブゾーンの作業幅（デフォルトでは最大34ベース幅）が狭く、右端が現在に届かない場合は、構築せず、それ以外はチャート上にオブジェクトを作成します。2つの似たような方法でこれを解決しようとし、そのうちの1つを引用する。ただ、1つ違うのは、最初の方法では、物語の冒頭から使って踊っていたことです。 datetime firstDate=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_FIRSTDATE); しかし、2つ目は......逆に（私はこの方法を引用しています）、本質と結果がまったく同じなのです。NZD/USDで テストしてみました。私のように、2009年以外の日付で終わる偽の履歴がある場合、2つのFibo Time Zoneの一方がその転換期を通過し、もう一方がすでに完全に履歴の右側にあり、すべてのバーが実在するように配置を変更します。この場合、スクリプトのstartTime1、endTime1、必要ならstartTime2、endTime2の値を変更することを忘れないでください。これでテストができる...その結果、両タイムゾーンのチェックアルゴリズムが変更されないまま、ターニングポイントの日付の一足前と一足後のゾーンに対してのみ正しく動作すると、アルゴリズムが誤ってそれをフィルタリングしてしまい、構築できない、という悲しい結果になる。両方のタイムゾーンは互いにかなり近く、同じような幅を持っていることに注意してください。この2つの幅はずっと先まで伸びていて、長い間関連性があり、実際にはどちらもフィルターにかけるべきではありません（条件をコメントアウトして両方のタイムゾーンが構築されていることを確認してください）。void OnStart() { datetime startTime1=D'2009.07.08 18:00:00'; datetime endTime1=D'2009.11.03 12:17:00'; datetime startTime2=D'2009.06.30 08:00:00'; datetime endTime2=D'2009.10.21 20:16:00'; double startPrice1=0.61930; double endPrice1=0.70948; double startPrice2=0.65470; double endPrice2=0.76300; int FTZ1pos1,FTZ2pos1,bandwidth; datetime Arr[],time1; CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,0,1,Arr); time1=Arr[0]; FTZ1pos1=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,time1,startTime1,Arr); bandwidth=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,endTime1,startTime1,Arr)*(34+2); // +2 - небольшой запас общей ширины // зоны на всякий случай if(FTZ1pos1<=bandwidth) ObjectCreate(0,"FTZ1",OBJ_FIBOTIMES,0, startTime1,startPrice1, endTime1,endPrice1 ); // --- FTZ2pos1=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,time1,startTime2,Arr); bandwidth=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,endTime2,startTime2,Arr)*(34+2); // +2 - небольшой запас общей ширины // зоны на всякий случай if(FTZ2pos1<=bandwidth) ObjectCreate(0,"FTZ2",OBJ_FIBOTIMES,0, startTime2,startPrice2, endTime2,endPrice2 ); }望む結果1本目と2本目の0ベースラインの間に、偽物の分足と本物の分足を分ける転換点があります。バー数での計算を否定し、すべて日付で計算すると、週末（市場終了/開始の±1時間）や休日などを差し引かなければならず、ましてや1分以上のティックがない場合のバーの欠落やタイムラインからの乖離など、確かに期待する精度にはならないでしょう。信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？ Alexey 2012.01.21 09:47 #6225 Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。#include <\\MyClass\RegulFind-v1-1.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> int hMa,hRsi ; double mMa[],mRsi[]; Kohonen koh; CTrade trade ; void OnStart() { koh.LoadMap("KitMaRsi.csv") ; hMa=iMA(_Symbol,Period(),10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ; if(hMa ==INVALID_HANDLE) Print("Ошибка загрузки машки====================== ",GetLastError()); hRsi=iRSI(_Symbol,Period(),10,PRICE_CLOSE); if(hRsi ==INVALID_HANDLE) Print(" Ошибка загрузки РСИ =========="); }#include <\\MyClass\RegulFind-v1-1.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> int hMa,hRsi ; double mMa[],mRsi[]; Kohonen koh; CTrade trade ; int OnInit() { koh.LoadMap("KitMaRsi.csv") ; hMa=iMA(_Symbol,Period(),10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ; if(hMa ==INVALID_HANDLE) Print("Ошибка загрузки машки====================== ",GetLastError()); hRsi=iRSI(_Symbol,Period(),10,PRICE_CLOSE); if(hRsi ==INVALID_HANDLE) Print(" Ошибка загрузки РСИ =========="); return(0); } Igor Volodin 2012.01.21 14:25 #6226 ivandurak:Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。 テスターは、別のファイルのサンドボックスを持っています。Expert Advisor で 1 つの *.csv ファイルをテスターと通常の方法で操作したい場合は、そのファイルをコモンディレクトリに 置き、FILE_COMMON 修飾子でファイルを開きます。 P.S. 共通フォルダに 入れるには、FILE_COMMONという修飾子をつけたファイルを書く か、次のようなものを探す必要があります（XP用の変形）: C:Documents and SettingsAll Users Application Data ○MetaQuotes ○Terminal ○CommonFiles 削除済み 2012.01.21 15:38 #6227 x100intraday:信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？MT4に戻る。この問題の今後について開発者に問い合わせたが、沈黙を守っているので、個人的には今後についてはよく分からない。 awkozlov 2012.01.24 08:45 #6228 文字変数を使った切り替えがうまくいかないようです...。の代わりに。string type = "Buy"; switch(type) { case "Buy" : {direction = ORDER_TYPE_BUY; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_ASK); break;} case "Sell": {direction = ORDER_TYPE_SELL; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_BID); break;} default: {return(lot_value);} } 'type' - 不正なスイッチング式タイプ 買う」-定数式は積分ではない こんな風に描かないといけないんだ。if(zShift == "Buy") {direction = ORDER_TYPE_BUY; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_ASK);} if(zShift == "Sell") {direction = ORDER_TYPE_SELL; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_BID);} if(zShift != "Buy" || zShift != "Sell") {return(lot_value);}あまりはっきりしないし、曲がっている。 他の言語でも問題なく使えます。別の書き方をしたほうがいいのでしょうか？ Rashid Umarov 2012.01.24 08:47 #6229 awkozlov:Switchは文字変数では動作しないようです...。ドキュメントには（強調）-Switch operatorと 書かれています。式の値をすべての 大文字小文字の定数と比較 し、 式の値と一致する演算子に制御を渡します 。各ケースバリアントは、 整数定数、文字定数、定数式で マークすることができる。 定数式には、変数や関数呼び出しを含めることはできません。 switch 演算子式は 整数 型でなければならない。 TheXpert 2012.01.24 08:48 #6230 awkozlov:他の言語でも使える... 他の言語でも使えるというのが特徴です。スイッチは本来、インテグラルタイプのみを想定しています。ここには、そのような機能はありません。 1...616617618619620621622623624625626627628629630...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
失礼にあたりますが...。:))
おそらく。
問題の本質を読みましたが、なぜ各インジケータにタイマーが必要なのか、また、なぜこんなに多くのインジケータがあるのかが理解できません。
EAタイマーで必要な楽器のBidを直接取得して、総集編に入れることができれば。
インジケータを使う場合は、解像度が細かいので、インジケータがたくさん必要になります。
スパイは時計を持っていないので、すべての機器のイベントが長い間起こらないかもしれないし、次々と起こり始めるかもしれません。
例えば、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込む。
MetaDriver:
私は妥協案を提案します。スパイでティックをキャッチし、ミリ秒のラベル（GetTickCount()）を付けてすぐにヘッドExpert Advisorに送ります。Expert Advisorは、ラベルに従って配列し、2番目のブロックにスライスします。
あまり単純ではありませんが、正確な情報を得ることができるでしょう。
悪いバリエーションではありません。私見ですが、これだけは根拠として取り上げる価値があると思います。
ウラン です。
ちなみに、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込んでください。
MetaDriver:
Предлагаю компромисс: ловишь тики шпионами и сразу отправляешь в головной эксперт, снабдив милисекундной меткой(GetTickCount()). Эксперт их упорядочивает в соответствии с метками и нарезает секундные блоки.
Не очень просто, зато с точностью будет порядок.
悪い選択肢ではない。私見ですが、唯一根拠として取り上げる価値のあるものだと思います。良い明確化、これに遭遇したことがない。考慮しなければならないでしょう。
悪いバリエーションではないかもしれませんが、ティックを送信する仕組みがターミナルにありません。16組で5〜10tick/secを目安に考えてみてください。もう一度言いますが、もうありません))。
しかも、そんな精度は必要なく、1秒あれば十分です。
皆さんのおかげで、このテーマは終了しました。
この問題は、分単位の履歴がまだなかった遠い過去に、分単位のバーがより高い時間枠のバーと置換されたために非常に不愉快なものです。解決策として思いつくのは、偽物の棒を本物に複雑に変換することであり、その精度を保証することはできない。複雑というより、その変換の正確さに疑問があるのです。
最初の作業は、構築されるフィボナッチタイムゾーンの 関連性を確認することです。ゾーンが遠すぎて、そのすべてのサブゾーンの作業幅（デフォルトでは最大34ベース幅）が狭く、右端が現在に届かない場合は、構築せず、それ以外はチャート上にオブジェクトを作成します。2つの似たような方法でこれを解決しようとし、そのうちの1つを引用する。ただ、1つ違うのは、最初の方法では、物語の冒頭から使って踊っていたことです。しかし、2つ目は......逆に（私はこの方法を引用しています）、本質と結果がまったく同じなのです。NZD/USDで テストしてみました。
私のように、2009年以外の日付で終わる偽の履歴がある場合、2つのFibo Time Zoneの一方がその転換期を通過し、もう一方がすでに完全に履歴の右側にあり、すべてのバーが実在するように配置を変更します。この場合、スクリプトのstartTime1、endTime1、必要ならstartTime2、endTime2の値を変更することを忘れないでください。これでテストができる...その結果、両タイムゾーンのチェックアルゴリズムが変更されないまま、ターニングポイントの日付の一足前と一足後のゾーンに対してのみ正しく動作すると、アルゴリズムが誤ってそれをフィルタリングしてしまい、構築できない、という悲しい結果になる。両方のタイムゾーンは互いにかなり近く、同じような幅を持っていることに注意してください。この2つの幅はずっと先まで伸びていて、長い間関連性があり、実際にはどちらもフィルターにかけるべきではありません（条件をコメントアウトして両方のタイムゾーンが構築されていることを確認してください）。
望む結果
1本目と2本目の0ベースラインの間に、偽物の分足と本物の分足を分ける転換点があります。
バー数での計算を否定し、すべて日付で計算すると、週末（市場終了/開始の±1時間）や休日などを差し引かなければならず、ましてや1分以上のティックがない場合のバーの欠落やタイムラインからの乖離など、確かに期待する精度にはならないでしょう。
信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？
Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。
Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。
P.S. 共通フォルダに 入れるには、FILE_COMMONという修飾子をつけたファイルを書く か、次のようなものを探す必要があります（XP用の変形）:
C:Documents and SettingsAll Users Application Data ○MetaQuotes ○Terminal ○CommonFiles
信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？
MT4に戻る。
この問題の今後について開発者に問い合わせたが、沈黙を守っているので、個人的には今後についてはよく分からない。
文字変数を使った切り替えがうまくいかないようです...。
の代わりに。
'type' - 不正なスイッチング式タイプ
買う」-定数式は積分ではない
こんな風に描かないといけないんだ。
あまりはっきりしないし、曲がっている。
他の言語でも問題なく使えます。
別の書き方をしたほうがいいのでしょうか？
Switchは文字変数では動作しないようです...。
ドキュメントには（強調）-Switch operatorと 書かれています。
式の値をすべての 大文字小文字の定数と比較 し、 式の値と一致する演算子に制御を渡します 。各ケースバリアントは、 整数定数、文字定数、定数式で マークすることができる。 定数式には、変数や関数呼び出しを含めることはできません。 switch 演算子式は 整数 型でなければならない。
他の言語でも使える...