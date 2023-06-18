エラー、バグ、質問 - ページ 623

MetaDriver:
失礼にあたりますが...。:))

おそらく。

問題の本質を読みましたが、なぜ各インジケータにタイマーが必要なのか、また、なぜこんなに多くのインジケータがあるのかが理解できません。

EAタイマーで必要な楽器のBidを直接取得して、総集編に入れることができれば。

インジケータを使う場合は、解像度が細かいので、インジケータがたくさん必要になります。

スパイは時計を持っていないので、すべての機器のイベントが長い間起こらないかもしれないし、次々と起こり始めるかもしれません。

例えば、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込む。

MetaDriver:

私は妥協案を提案します。スパイでティックをキャッチし、ミリ秒のラベル（GetTickCount()）を付けてすぐにヘッドExpert Advisorに送ります。Expert Advisorは、ラベルに従って配列し、2番目のブロックにスライスします。

あまり単純ではありませんが、正確な情報を得ることができるでしょう。

悪いバリエーションではありません。私見ですが、これだけは根拠として取り上げる価値があると思います。

ウラン です。

ちなみに、Last priceがあるディーリングでは、Bidデータがあるとは限らないので、BidかLastのどちらかをチェックして書き込んでください。

私はそのようなことに遭遇していない、良い明確化。考慮しなければならないでしょう。
 

MetaDriver:

Предлагаю компромисс: ловишь тики шпионами и сразу отправляешь в головной эксперт, снабдив милисекундной меткой(GetTickCount()). Эксперт их упорядочивает в соответствии с метками и нарезает секундные блоки.

Не очень просто, зато с точностью будет порядок.

面白いですね

悪い選択肢ではない。私見ですが、唯一根拠として取り上げる価値のあるものだと思います。

良い明確化、これに遭遇したことがない。考慮しなければならないでしょう。

悪いバリエーションではないかもしれませんが、ティックを送信する仕組みがターミナルにありません。16組で5〜10tick/secを目安に考えてみてください。もう一度言いますが、もうありません))。

しかも、そんな精度は必要なく、1秒あれば十分です。

皆さんのおかげで、このテーマは終了しました。

 

この問題は、分単位の履歴がまだなかった遠い過去に、分単位のバーがより高い時間枠のバーと置換されたために非常に不愉快なものです。解決策として思いつくのは、偽物の棒を本物に複雑に変換することであり、その精度を保証することはできない。複雑というより、その変換の正確さに疑問があるのです。

最初の作業は、構築されるフィボナッチタイムゾーンの 関連性を確認することです。ゾーンが遠すぎて、そのすべてのサブゾーンの作業幅（デフォルトでは最大34ベース幅）が狭く、右端が現在に届かない場合は、構築せず、それ以外はチャート上にオブジェクトを作成します。2つの似たような方法でこれを解決しようとし、そのうちの1つを引用する。ただ、1つ違うのは、最初の方法では、物語の冒頭から使って踊っていたことです。

   datetime firstDate=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_FIRSTDATE);
しかし、2つ目は......逆に（私はこの方法を引用しています）、本質と結果がまったく同じなのです。NZD/USDで テストしてみました。

私のように、2009年以外の日付で終わる偽の履歴がある場合、2つのFibo Time Zoneの一方がその転換期を通過し、もう一方がすでに完全に履歴の右側にあり、すべてのバーが実在するように配置を変更します。この場合、スクリプトのstartTime1、endTime1、必要ならstartTime2、endTime2の値を変更することを忘れないでください。これでテストができる...その結果、両タイムゾーンのチェックアルゴリズムが変更されないまま、ターニングポイントの日付の一足前と一足後のゾーンに対してのみ正しく動作すると、アルゴリズムが誤ってそれをフィルタリングしてしまい、構築できない、という悲しい結果になる。両方のタイムゾーンは互いにかなり近く、同じような幅を持っていることに注意してください。この2つの幅はずっと先まで伸びていて、長い間関連性があり、実際にはどちらもフィルターにかけるべきではありません（条件をコメントアウトして両方のタイムゾーンが構築されていることを確認してください）。

void OnStart()
  {
   datetime startTime1=D'2009.07.08 18:00:00';
   datetime endTime1=D'2009.11.03 12:17:00';
   datetime startTime2=D'2009.06.30 08:00:00';
   datetime endTime2=D'2009.10.21 20:16:00';

   double startPrice1=0.61930;
   double endPrice1=0.70948;
   double startPrice2=0.65470;
   double endPrice2=0.76300;

   int FTZ1pos1,FTZ2pos1,bandwidth;
   datetime Arr[],time1;

   CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,0,1,Arr);
   time1=Arr[0];

   FTZ1pos1=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,time1,startTime1,Arr);
   bandwidth=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,endTime1,startTime1,Arr)*(34+2); // +2 - небольшой запас общей ширины
                                                                         // зоны на всякий случай

   if(FTZ1pos1<=bandwidth)
      ObjectCreate(0,"FTZ1",OBJ_FIBOTIMES,0,
                   startTime1,startPrice1,
                   endTime1,endPrice1
                  );


// ---
   FTZ2pos1=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,time1,startTime2,Arr);
   bandwidth=CopyTime(_Symbol,PERIOD_M1,endTime2,startTime2,Arr)*(34+2); // +2 - небольшой запас общей ширины
                                                                         // зоны на всякий случай

   if(FTZ2pos1<=bandwidth)
      ObjectCreate(0,"FTZ2",OBJ_FIBOTIMES,0,
                   startTime2,startPrice2,
                   endTime2,endPrice2
                  );
  }

望む結果2つのFiboタイムゾーンがあるはずです。

1本目と2本目の0ベースラインの間に、偽物の分足と本物の分足を分ける転換点があります。

バー数での計算を否定し、すべて日付で計算すると、週末（市場終了/開始の±1時間）や休日などを差し引かなければならず、ましてや1分以上のティックがない場合のバーの欠落やタイムラインからの乖離など、確かに期待する精度にはならないでしょう。

信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？

 

Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。

#include <\\MyClass\RegulFind-v1-1.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
int hMa,hRsi ;
double mMa[],mRsi[];                             
Kohonen  koh;
CTrade trade ;
void OnStart()
  {
   koh.LoadMap("KitMaRsi.csv") ;
   hMa=iMA(_Symbol,Period(),10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
   if(hMa ==INVALID_HANDLE)
      Print("Ошибка загрузки машки====================== ",GetLastError());
   hRsi=iRSI(_Symbol,Period(),10,PRICE_CLOSE);
   if(hRsi ==INVALID_HANDLE)
      Print(" Ошибка загрузки РСИ ==========");   
   
  }
#include <\\MyClass\RegulFind-v1-1.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
int hMa,hRsi ;
double mMa[],mRsi[];                             
Kohonen  koh;
CTrade trade ;
int OnInit()
  {
   koh.LoadMap("KitMaRsi.csv") ;
   hMa=iMA(_Symbol,Period(),10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
   if(hMa ==INVALID_HANDLE)
      Print("Ошибка загрузки машки====================== ",GetLastError());
   hRsi=iRSI(_Symbol,Period(),10,PRICE_CLOSE);
   if(hRsi ==INVALID_HANDLE)
      Print(" Ошибка загрузки РСИ ==========");   
   return(0);
  }
 
ivandurak:

Expert Advisorでファイルの読み込みにエラーが発生する。 10個の相違点を見つける。最初のコードはスクリプトを指し、2番目のコードはExpert Advisorを指し、これらは同じです。スクリプトでは動作しますが、Expert Advisor では動作しません。

テスターは、別のファイルのサンドボックスを持っています。Expert Advisor で 1 つの *.csv ファイルをテスターと通常の方法で操作したい場合は、そのファイルをコモンディレクトリに 置き、FILE_COMMON 修飾子でファイルを開きます。


P.S. 共通フォルダに 入れるには、FILE_COMMONという修飾子をつけたファイルを書く か、次のようなものを探す必要があります（XP用の変形）:

C:Documents and SettingsAll Users Application Data ○MetaQuotes ○Terminal ○CommonFiles



x100intraday:

信頼性の高いソリューションとして、どのようなアドバイスがありますか？

MT4に戻る。

この問題の今後について開発者に問い合わせたが、沈黙を守っているので、個人的には今後についてはよく分からない。

 

文字変数を使った切り替えがうまくいかないようです...。

の代わりに。

string type = "Buy";

switch(type)
{
case "Buy" : {direction = ORDER_TYPE_BUY;  price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_ASK); break;}
case "Sell": {direction = ORDER_TYPE_SELL; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_BID); break;}
default: {return(lot_value);}
}

'type' - 不正なスイッチング式タイプ
買う」-定数式は積分ではない

こんな風に描かないといけないんだ。

if(zShift == "Buy")  {direction = ORDER_TYPE_BUY;  price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_ASK);}
if(zShift == "Sell") {direction = ORDER_TYPE_SELL; price = SymbolInfoDouble(zSymbol,SYMBOL_BID);}
if(zShift != "Buy" || zShift != "Sell") {return(lot_value);}

あまりはっきりしないし、曲がっている。

他の言語でも問題なく使えます。

別の書き方をしたほうがいいのでしょうか？

 
awkozlov:

Switchは文字変数では動作しないようです...。


ドキュメントには（強調）-Switch operatorと 書かれています。

式の値をすべての 大文字小文字の定数と比較 し、 式の値と一致する演算子に制御を渡します 各ケースバリアントは 整数定数、文字定数、定数式で マークすることができる。 定数式には、変数や関数呼び出しを含めることはできません。 switch 演算子式は 整数 型でなければならない。

 
awkozlov:

他の言語でも使える...

他の言語でも使えるというのが特徴です。スイッチは本来、インテグラルタイプのみを想定しています。ここには、そのような機能はありません。
