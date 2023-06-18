エラー、バグ、質問 - ページ 620 1...613614615616617618619620621622623624625626627...3185 新しいコメント --- 2012.01.08 14:56 #6191 -Alexey-: 覚えてはいるが、理解できない。買い指値注文は、その水準がAsk価格に到達したときに、保留されていることがわかります。したがって、その時点では、現在の Bid価格は、ストライクプライス（すなわち執行時のAsk価格）-ストップレベルとして先に測定されたSL（同じくBidで執行）から許容できない距離にあるのです。これを説明しようとすると、執行時のBidの執行価格がどうなるかは事前に分からないとしか言いようがない。もしそれが意図的なものであるなら - OK、すべてがクリアです、詳細な投稿をありがとうございました。いや、考えてみてください。ストップロス注文を出し、そのストップロスに価格が接近したとき。おっと、価格がストップレベルに近づいてきた、すぐにストップロスを移動させなければ」という疑問が頭の中にないんですね )) Vladimir Gomonov 2012.01.08 15:11 #6192 sergeev:おっと、価格がストップレベルに近づいてきた、すぐにストップロスを移動させなければ」というような質問は、あまりないでしょう（笑)。 確かにそうですね。多くの人がそうです。:)) Aleksey Lebedev 2012.01.08 15:13 #6193 sergeev:まずはじめに買い注文のストップの話なのか、買い注文の保留の話なのか？ もう成行注文じゃないと思うんだけどなー) Serge 2012.01.09 19:20 #6194 ChartPriceOnDropped()とChartTimeOnDropped()をインジケータで動作させることは可能ですか？ Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartPriceOnDropped www.mql5.com Операции с графиками / ChartPriceOnDropped - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.01.11 02:19 #6195 新築（572）で販売されている物件の詳細を知りたい、すなわち。6. 説明は、オンライン版のドキュメント -https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants に記載されています。

シンボル_セッション_ボリューム
現在のセッションの総取引量
二重

シンボル_セッション_ターンオーバー
当四半期の総売上高
二重

シンボル_セッション_インタレスト
オープンポジションの総量
二重

シンボル_セッション_買い注文_ボリューム
現時点での買い注文の総量
二重

シンボル_セッション_販売注文_ボリューム
現時点での売り注文の総量
二重

シンボル_セッション_オープン
セッション開始価格
二重

symbol_session_close
クローズ価格
二重

シンボル_セッション_aw
セッション加重平均価格
二重

シンボル_セッション_プライス_セトルメント
現在のセッションの価格
二重

シンボル_セッション_価格_制限_分
1回あたりの最低許容価格
二重

シンボル_セッション_プライス_リミット_マックス
1回あたりの最大許容価格
二重

Anatoli Kazharski 2012.01.11 09:27 #6198

Rosh:

ありがとうございます。サイト内を検索してみたが、ヒットしない。

Alexey 2012.01.15 15:10 #6199

ショックです。プリンターが部分的にしか出力しないか、分割が解除されたかのどちらかです。

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
     {
      a=1/2;
      b=1/2;
      Print("a=",a," ","b=",b) ;
     }
  }

Sergey Gritsay 2012.01.15 15:15 #6200

ivandurak:

まず、整数を割り算するので、整数が得られます。型変換について https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting を読んでください。
覚えてはいるが、理解できない。買い指値注文は、その水準がAsk価格に到達したときに、保留されていることがわかります。したがって、その時点では、現在の Bid価格は、ストライクプライス（すなわち執行時のAsk価格）-ストップレベルとして先に測定されたSL（同じくBidで執行）から許容できない距離にあるのです。これを説明しようとすると、執行時のBidの執行価格がどうなるかは事前に分からないとしか言いようがない。もしそれが意図的なものであるなら - OK、すべてがクリアです、詳細な投稿をありがとうございました。
いや、考えてみてください。
ストップロス注文を出し、そのストップロスに価格が接近したとき。
おっと、価格がストップレベルに近づいてきた、すぐにストップロスを移動させなければ」という疑問が頭の中にないんですね ))
まずはじめに
買い注文のストップの話なのか、買い注文の保留の話なのか？
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
ヘルプにはまだ記述がなく、戻り値がすべてゼロになってしまうので、自分でも調べていません。
ヘルプの記述は、すでに準備中です。
説明は、オンライン版のドキュメント -https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants に記載されています。
シンボル_セッション_ボリューム
現在のセッションの総取引量
二重
シンボル_セッション_ターンオーバー
当四半期の総売上高
二重
シンボル_セッション_インタレスト
オープンポジションの総量
二重
シンボル_セッション_買い注文_ボリューム
現時点での買い注文の総量
二重
シンボル_セッション_販売注文_ボリューム
現時点での売り注文の総量
二重
シンボル_セッション_オープン
セッション開始価格
二重
symbol_session_close
クローズ価格
二重
シンボル_セッション_aw
セッション加重平均価格
二重
シンボル_セッション_プライス_セトルメント
現在のセッションの価格
二重
シンボル_セッション_価格_制限_分
1回あたりの最低許容価格
二重
シンボル_セッション_プライス_リミット_マックス
1回あたりの最大許容価格
二重
ありがとうございます。サイト内を検索してみたが、ヒットしない。
ショックです。プリンターが部分的にしか出力しないか、分割が解除されたかのどちらかです。
