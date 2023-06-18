エラー、バグ、質問 - ページ 620

-Alexey-:
覚えてはいるが、理解できない。買い指値注文は、その水準がAsk価格に到達したときに、保留されていることがわかります。したがって、その時点では、現在の Bid価格は、ストライクプライス（すなわち執行時のAsk価格）-ストップレベルとして先に測定されたSL（同じくBidで執行）から許容できない距離にあるのです。これを説明しようとすると、執行時のBidの執行価格がどうなるかは事前に分からないとしか言いようがない。もしそれが意図的なものであるなら - OK、すべてがクリアです、詳細な投稿をありがとうございました。

いや、考えてみてください。

ストップロス注文を出し、そのストップロスに価格が接近したとき。

おっと、価格がストップレベルに近づいてきた、すぐにストップロスを移動させなければ」という疑問が頭の中にないんですね ))

 
sergeev:

おっと、価格がストップレベルに近づいてきた、すぐにストップロスを移動させなければ」というような質問は、あまりないでしょう（笑)。

確かにそうですね。多くの人がそうです。:))
 
sergeev:

まずはじめに

買い注文のストップの話なのか、買い注文の保留の話なのか？

もう成行注文じゃないと思うんだけどなー)
 
ChartPriceOnDropped()とChartTimeOnDropped()をインジケータで動作させることは可能ですか？
新築（572）で販売されている物件の詳細を知りたい、すなわち。

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

ヘルプにはまだ記述がなく、戻り値がすべてゼロになってしまうので、自分でも調べていません。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment("SYMBOL_SESSION_*","\n",
           "--------------------------------------------","\n",
           "DEALS: ",DEALS,"\n",
           "SELL_ORDERS: ",SELL_ORDERS,"\n",
           "BUY_ORDERS: ",BUY_ORDERS,"\n",
           "AW: ",AW,"\n",
           "BUY_ORDERS_VOLUME: ",BUY_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "CLOSE: ",CLOSE,"\n",
           "INTEREST: ",INTEREST,"\n",
           "OPEN: ",OPEN,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MAX: ",PRICE_LIMIT_MAX,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MIN: ",PRICE_LIMIT_MIN,"\n",
           "PRICE_SETTLEMENT: ",PRICE_SETTLEMENT,"\n",
           "SELL_ORDERS_VOLUME: ",SELL_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "TURNOVER: ",TURNOVER,"\n",
           "VOLUME: ",VOLUME
          );
  }
 
tol64:

これは為替商品の取引時間 情報であり、FXにはほとんど適用されません。
ヘルプの記述は、すでに準備中です。
tol64:

説明は、オンライン版のドキュメント -https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants に記載されています。

シンボル_セッション_ボリューム

現在のセッションの総取引量

二重

シンボル_セッション_ターンオーバー

当四半期の総売上高

二重

シンボル_セッション_インタレスト

オープンポジションの総量

二重

シンボル_セッション_買い注文_ボリューム

現時点での買い注文の総量

二重

シンボル_セッション_販売注文_ボリューム

現時点での売り注文の総量

二重

シンボル_セッション_オープン

セッション開始価格

二重

symbol_session_close

クローズ価格

二重

シンボル_セッション_aw

セッション加重平均価格

二重

シンボル_セッション_プライス_セトルメント

現在のセッションの価格

二重

シンボル_セッション_価格_制限_分

1回あたりの最低許容価格

二重

シンボル_セッション_プライス_リミット_マックス

1回あたりの最大許容価格

二重

Rosh:

説明は、オンライン版のドキュメント -https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants にあります。

ありがとうございます。サイト内を検索してみたが、ヒットしない。

ありがとうございます。サイト内を検索してみたが、ヒットしない。

 

ショックです。プリンターが部分的にしか出力しないか、分割が解除されたかのどちらかです。

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double   a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
      {
         a=1/2;
         b=1/2;
         Print("a=",a," ","b=",b) ;
      }   
  }
 
ivandurak:

ショックです。印刷が部分的にしか出力されないか、削除がキャンセルされたかのどちらかです。


まず、整数を割り算するので、整数が得られます。型変換について https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting を読んでください。
