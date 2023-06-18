エラー、バグ、質問 - ページ 310

どう違うのですか？

CHART_WIDTH_IN_BARS Ширина графика в барах
от
CHART_VISIBLE_BARS Количество баров на графике, доступных для отображения
 
Urain:

インデントが設定されている場合、右側に空のフィールドがある場合があります。この場合、CHART_VISIBLE_BARS はCHART_WIDTH_IN_BARS よりも小さな値を表示します。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Urain:

文字通り、違うんです。


Rosh:
質問は何ですか？

1.ポストにねじ込まれたスクリプトを取り、チャート上で実行する。スクリプトは、一定数のバーを コピーし、最も古い20本のバーの 巻き戻しを実行する必要があります。

この方法は、（チェックがなく、エラーのトラップがいろいろあるのはわかるのですが、それでも）

int  CopyRates(
   string           symbol_name,       // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,         // период
   int              start_pos,         // откуда начнем 
   int              count,             // сколько копируем
   MqlRates         rates_array[]      // массив, куда будут скопированы данные
   );

そのため、私が指定したパラメータ（バーの数とM1）でスクリプトは実行されますが、時々、正常に動作することを拒否します。ある一定の小節数（368700以上出た）で発生する。

368800では、バーがかなり少なくなります（ただし、368732 / 368735 / 368736など、常にこの近辺の異なる数値が返されます）。

しかし、360000でも常に正しく動作するわけではなく、10000本のバーをコピーしただけの場合もありました。

2.2つの日付が指定されるバリアントは本当にショックでした。 最初の日付として0を受け入れないだけでなく（私の意見ではそれは理にかなっています）、10000までコピーされます。

0がstart_timeの ようにintで あれば理解できるのですが（私も経験があります）、関数のオーバーロードとコンパイラがあることを「理解していない」ことが問題なのです。しかし、だからこそ、10000本の棒は「100万分の1」と呼ばれる別問題なのです。

私たちが理解している10000分足は、私の理解が正しければ、2011年を超えることはありません（そして、上記のすべてから明らかになるように、少なくとも360000は確実にロードされます）。

int  CopyRates(
   string           symbol_name,       // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,         // период
   datetime         start_time,        // с какой даты
   datetime         stop_time,         // по какую дату
   MqlRates         rates_array[]      // массив, куда будут скопированы данные
   );

追記

同時に、ノーマルと「バギー」（スクリプトが10000本しかコピーしない場合）では、速度が何倍も違うのです。

ピーピーエス

曖昧さなどの「バカ」な状況を避けるため、ヘルプのある部分（というかその例）を論理的な結論に導くようにしてください。

チェックは追加で入れるべき、など。また、この場合、パラメータの記述にクロスリファレンスがなく（少なくともtimeframeでは）、start_timeと start_posの 型が何であるかは不明である。私はdatetimeと推測しています（そうでなければ、なぜコンパイラは start_timeとして0を誓うのでしょ うか

//Код по третьему варианту, может я что-то упустил?
//Так ругается - 'CopyRates' - ambiguous call to overloaded function
Copied = CopyRates(Symbol(),PERIOD_M1,0,TimeCurrent(),Rates);
//Так нет, но копирует только 10000 баров
Copied = CopyRates(Symbol(),PERIOD_M1,(datetime)0,TimeCurrent(),Rates);
 

これはバグなのか、私の技量不足なのか？

void OnStart()
  {
//---
   long chart_id=ChartID();
   ChartSetInteger(chart_id,CHART_AUTOSCROLL,false);   // отключаем автоскролл
   while(!IsStopped())
     {
      //------------------      
      ChartNavigate(chart_id,CHART_END,-2410); // делаем навигацию, поставим константу
      //------------------
      Sleep(500);
      ChartSetString(chart_id,CHART_COMMENT,ChartGetInteger(chart_id,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR));
      ChartRedraw(chart_id);// отображаем первый бар чарта после навигации
      Sleep(500);
     }        
  }


ゼロバーからナビゲートすると、チャートがカクカクする。ナビゲーションとアップデートの間にわざとスリップを挿入して、問題点を浮き彫りにしました。しかし、スリップが無くてもバグは存在します。ChartNavigate()は、まずチャートをゼロに移動し、その後元に戻すことが判明しました。また、毎回行うわけではありません。

少なくとも、ChartNavigate()を呼び出す たびにバグがあるわけではなく、スリップせずに実行したときに現れるということです。

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNavigate
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNavigate
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNavigate - Документация по MQL5
 
これはバグなのか、私の技量不足なのか？


ChartNavigate関数が動作しない例から試してみてください。
 
Rosh:
ChartNavigate関数が動作しない、助けてください。

では、この例の中で、私のコードと根本的に異なる点は何でしょうか？

ただ、あなたのコードではナビゲーションが一度呼ばれるだけですが、私は（ユーザーのアクションに関係なく）常に目的のバーでチャートを保持する必要があります。

あなたの例を試して、チャート更新なしで私のコードを実行しましたが（プログラムは多くのグラフィック変換を使用するので、それは私にとっては重要ですが）、それもうまくいきませんでした。ジャークが残っている。やはり同じポイントまでナビゲートして、ゼロバーまでナビゲートしています。

また、現在のバーからのナビゲーションは、プログラム実行中にユーザーが不注意にチャートを動かしてしまう可能性があるため、受け入れがたいものだと思います。

 
もしすぐに理解できないなら、説明しましょう。上記のコードは、与えられたバーでの自動スクロールをエミュレートしようとするものです。
 
Interesting:
ストーリーは全部ひっくるめて？
もちろんストーリーはあるのですが、すべてのワームが拡散するわけではないのです
 
私のインジケーターにも同じ問題があり、ティックが来るとすぐに再描画されてしまうのですが、どうすれば直るのでしょうか？
