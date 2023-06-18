エラー、バグ、質問 - ページ 310 1...303304305306307308309310311312313314315316317...3185 新しいコメント Mykola Demko 2011.02.21 17:51 #3091 どう違うのですか？CHART_WIDTH_IN_BARS Ширина графика в барах от CHART_VISIBLE_BARS Количество баров на графике, доступных для отображения Slava 2011.02.21 18:07 #3092 Urain: どう違うのですか？ インデントが設定されている場合、右側に空のフィールドがある場合があります。この場合、CHART_VISIBLE_BARS はCHART_WIDTH_IN_BARS よりも小さな値を表示します。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2011.02.21 18:07 #3093 Urain:どう違うのですか？文字通り、違うんです。 削除済み 2011.02.21 18:11 #3094 Rosh: 質問は何ですか？1.ポストにねじ込まれたスクリプトを取り、チャート上で実行する。スクリプトは、一定数のバーを コピーし、最も古い20本のバーの 巻き戻しを実行する必要があります。この方法は、（チェックがなく、エラーのトラップがいろいろあるのはわかるのですが、それでも）int CopyRates( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период int start_pos, // откуда начнем int count, // сколько копируем MqlRates rates_array[] // массив, куда будут скопированы данные ); そのため、私が指定したパラメータ（バーの数とM1）でスクリプトは実行されますが、時々、正常に動作することを拒否します。ある一定の小節数（368700以上出た）で発生する。368800では、バーがかなり少なくなります（ただし、368732 / 368735 / 368736など、常にこの近辺の異なる数値が返されます）。しかし、360000でも常に正しく動作するわけではなく、10000本のバーをコピーしただけの場合もありました。2.2つの日付が指定されるバリアントは本当にショックでした。 最初の日付として0を受け入れないだけでなく（私の意見ではそれは理にかなっています）、10000までコピーされます。0がstart_timeの ようにintで あれば理解できるのですが（私も経験があります）、関数のオーバーロードとコンパイラがあることを「理解していない」ことが問題なのです。しかし、だからこそ、10000本の棒は「100万分の1」と呼ばれる別問題なのです。私たちが理解している10000分足は、私の理解が正しければ、2011年を超えることはありません（そして、上記のすべてから明らかになるように、少なくとも360000は確実にロードされます）。int CopyRates( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период datetime start_time, // с какой даты datetime stop_time, // по какую дату MqlRates rates_array[] // массив, куда будут скопированы данные ); 追記同時に、ノーマルと「バギー」（スクリプトが10000本しかコピーしない場合）では、速度が何倍も違うのです。ピーピーエス曖昧さなどの「バカ」な状況を避けるため、ヘルプのある部分（というかその例）を論理的な結論に導くようにしてください。チェックは追加で入れるべき、など。また、この場合、パラメータの記述にクロスリファレンスがなく（少なくともtimeframeでは）、start_timeと start_posの 型が何であるかは不明である。私はdatetimeと推測しています（そうでなければ、なぜコンパイラは start_timeとして0を誓うのでしょ うか）。//Код по третьему варианту, может я что-то упустил? 質問は何ですか？
1.ポストにねじ込まれたスクリプトを取り、チャート上で実行する。スクリプトは、一定数のバーを コピーし、最も古い20本のバーの 巻き戻しを実行する必要があります。
この方法は、（チェックがなく、エラーのトラップがいろいろあるのはわかるのですが、それでも）
そのため、私が指定したパラメータ（バーの数とM1）でスクリプトは実行されますが、時々、正常に動作することを拒否します。ある一定の小節数（368700以上出た）で発生する。
368800では、バーがかなり少なくなります（ただし、368732 / 368735 / 368736など、常にこの近辺の異なる数値が返されます）。
しかし、360000でも常に正しく動作するわけではなく、10000本のバーをコピーしただけの場合もありました。
2.2つの日付が指定されるバリアントは本当にショックでした。 最初の日付として0を受け入れないだけでなく（私の意見ではそれは理にかなっています）、10000までコピーされます。
0がstart_timeの ようにintで あれば理解できるのですが（私も経験があります）、関数のオーバーロードとコンパイラがあることを「理解していない」ことが問題なのです。しかし、だからこそ、10000本の棒は「100万分の1」と呼ばれる別問題なのです。
私たちが理解している10000分足は、私の理解が正しければ、2011年を超えることはありません（そして、上記のすべてから明らかになるように、少なくとも360000は確実にロードされます）。
追記
同時に、ノーマルと「バギー」（スクリプトが10000本しかコピーしない場合）では、速度が何倍も違うのです。
ピーピーエス
曖昧さなどの「バカ」な状況を避けるため、ヘルプのある部分（というかその例）を論理的な結論に導くようにしてください。
チェックは追加で入れるべき、など。また、この場合、パラメータの記述にクロスリファレンスがなく（少なくともtimeframeでは）、start_timeと start_posの 型が何であるかは不明である。私はdatetimeと推測しています（そうでなければ、なぜコンパイラは start_timeとして0を誓うのでしょ うか）。
これはバグなのか、私の技量不足なのか？
ゼロバーからナビゲートすると、チャートがカクカクする。ナビゲーションとアップデートの間にわざとスリップを挿入して、問題点を浮き彫りにしました。しかし、スリップが無くてもバグは存在します。ChartNavigate()は、まずチャートをゼロに移動し、その後元に戻すことが判明しました。また、毎回行うわけではありません。
少なくとも、ChartNavigate()を呼び出す たびにバグがあるわけではなく、スリップせずに実行したときに現れるということです。
ChartNavigate関数が動作しない、助けてください。
では、この例の中で、私のコードと根本的に異なる点は何でしょうか？
ただ、あなたのコードではナビゲーションが一度呼ばれるだけですが、私は（ユーザーのアクションに関係なく）常に目的のバーでチャートを保持する必要があります。
あなたの例を試して、チャート更新なしで私のコードを実行しましたが（プログラムは多くのグラフィック変換を使用するので、それは私にとっては重要ですが）、それもうまくいきませんでした。ジャークが残っている。やはり同じポイントまでナビゲートして、ゼロバーまでナビゲートしています。
また、現在のバーからのナビゲーションは、プログラム実行中にユーザーが不注意にチャートを動かしてしまう可能性があるため、受け入れがたいものだと思います。
ストーリーは全部ひっくるめて？
