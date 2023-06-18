エラー、バグ、質問 - ページ 617 1...610611612613614615616617618619620621622623624...3185 新しいコメント Andrew Petras 2011.12.29 12:32 #6161 月曜の最初の8時間はどこだ？ Valerii Mazurenko 2012.01.03 14:05 #6162 ディスコ+ テスト中にターミナルを最小化し、テスト後に最大化すると、（引用ウィンドウを折りたたむ）みたいなことが起こります。ビルド567、ターミナル - アルパリ（565は、これらの不具合だったので）、WinXP SP3（32ビット）、アルパリのデモ口座 - ルーブル。 Andrey Vasiliev 2012.01.03 19:40 #6163 ビルド567メモリ 不足の情報が絶えない。以前はこのようなことはなかったのです。ドロップダウンのカレンダー（テスト期間の開始と終了）は、開いてから0.5秒後に閉じます。初回入金額は常に10000にリセットされます。 Valerii Mazurenko 2012.01.05 20:25 #6164 notused: ディスコBild 567、Alpariターミナル（565ではこのような不具合がありました）、WinXP SP3（32bit）、Alpariデモ口座 - ruble。また、行が空になった瞬間にSymbolInfoTick(Symbol(), tick) は tick.bid と tick.ask に 0 を返します。注文やポジションをオープン/クローズ/変更するためのウィンドウには、+ゼロが表示されます。どうやら問題はアルパリのルーブル口座にあるようで（というかガラスのせいかも）、Brocoからターミナルを開いてそこにアルパリのデモサーバーを入力→デモのルーブル口座を開く→「ディスコ」が繰り返されるようになりました。 Andrey Ustinov 2012.01.06 05:20 #6165 こんにちは。 もしかしたら、MQL5でこの問題が発生した人がいるかもしれません。時々（100件中1件程度）、私自身が手動ですべての保留中の注文を削除するまで、EAが保留中の注文を削除できないことがあります。 この場合、エラーは単に削除されません。それとも、誰かが削除しているのでしょうか？どなたかお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、必要であれば「キャッチオーダー」でログインとパスワードとアカウント番号をお送りします。よろしくお願いします。 void OnTick(){ MqlTradeRequest リクエスト。 MqlTradeResultの結果。MqlTradeCheckResult checkResult;//------ オーダーを削除する ------ request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; //request.order=OrderGetTicket(0)です。 request.order=8273050; // すべてを削除しないことを明示的に指定する。 if(OrderCheck(request,checkResult))。{ Alert(request.order)です。 Alert(request.action)です。 OrderSend(request,result)を実行します。} さもなくば{ Alert("エラー: ",checkResult.retcode).Error("エラー:");}} Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результатов проверки торгового запроса www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результатов проверки торгового запроса - Документация по MQL5 [ARCHIVE] フォーラムを散らかさないように、どんなルーキーでも質問してください。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。Nowhere without you Errors, bugs, questions [ARCHIVE] Any rookie question, Alexandr Kim 2012.01.06 10:00 #6166 頭の中がぐちゃぐちゃになった！？このシンプルなデザインではダメなんです。ファイルは存在するが、見つからないか開くことができない。なぜだ！？ string terminal_data_path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); string SymbolsFileName = terminal_data_path + "\\MQL5\\Files\\" + "symbols.txt"; if(FileIsExist(SymbolsFileName,0)==false) Print("Файл не найден: ",SymbolsFileName); int hFile=FileOpen(SymbolsFileName,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI); if(hFile < 0) { Print("Ошибка при открытии файла: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError()); return; } Slava 2012.01.06 10:25 #6167 Doozer2:頭の中がぐちゃぐちゃになった！？このシンプルなデザインではダメなんです。ファイルは存在するが、見つからないか開くことができない。なぜだ！？string SymbolsFileName = "symbols.txt"; Alexandr Kim 2012.01.06 11:23 #6168 stringo: ありがとうございました。ファイルは見つかりましたが、まだ開きません。ファイルを開く ときにエラーが発生しました: 5004。それは何でしょう？ Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.01.06 11:48 #6169 Doozer2: ありがとうございました。ファイルは見つかりましたが、まだ開きません。ファイルを開く ときにエラーが発生しました: 5004。それは何でしょう？ このファイルは他のプログラムによって開かれている可能性があり、現在ブロックされています。 Alexandr Kim 2012.01.06 12:03 #6170 Rosh: このファイルは他のプログラムによって開かれているため、現在ロックされている可能性が高いです。いや、中身は1行の単純なテキストファイルで、どこも開いていない。例として、ファイルから1行だけ読み取りたいのですが。でも、うまくいかないんです!面白いのは、FILE_READ フラグを立てると、5004のエラーになることです。で、FILE_READ|FILE_WRITE の場合、ファイルはエラーなく開かれます（しかし、まだそこから行を読み取ることはできません）。何もわからない...。以下はコードの全体像です。 string SymbolsFileName = "123.txt"; if(FileIsExist(SymbolsFileName,FILE_COMMON)==false) { Print("Файл не найден: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError()); return; } else Print("Файл найден: ",SymbolsFileName); ResetLastError(); int hFile=FileOpen(SymbolsFileName,FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_READ|FILE_WRITE); if(hFile==INVALID_HANDLE) { Print("Ошибка при открытии файла: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError()); return; } else Print("Файл открыт успешно: ",SymbolsFileName); FileSeek(hFile,0,SEEK_SET); Print(FileReadString(hFile)); FileClose(hFile); Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 1...610611612613614615616617618619620621622623624...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
月曜の最初の8時間はどこだ？
+ テスト中にターミナルを最小化し、テスト後に最大化すると、（引用ウィンドウを折りたたむ）みたいなことが起こります。
ビルド567、ターミナル - アルパリ（565は、これらの不具合だったので）、WinXP SP3（32ビット）、アルパリのデモ口座 - ルーブル。
ビルド567
メモリ 不足の情報が絶えない。以前はこのようなことはなかったのです。
ドロップダウンのカレンダー（テスト期間の開始と終了）は、開いてから0.5秒後に閉じます。
初回入金額は常に10000にリセットされます。
ディスコ
Bild 567、Alpariターミナル（565ではこのような不具合がありました）、WinXP SP3（32bit）、Alpariデモ口座 - ruble。
また、行が空になった瞬間にSymbolInfoTick(Symbol(), tick) は tick.bid と tick.ask に 0 を返します。
注文やポジションをオープン/クローズ/変更するためのウィンドウには、+ゼロが表示されます。
どうやら問題はアルパリのルーブル口座にあるようで（というかガラスのせいかも）、Brocoからターミナルを開いてそこにアルパリのデモサーバーを入力→デモのルーブル口座を開く→「ディスコ」が繰り返されるようになりました。
こんにちは。
もしかしたら、MQL5でこの問題が発生した人がいるかもしれません。時々（100件中1件程度）、私自身が手動ですべての保留中の注文を削除するまで、EAが保留中の注文を削除できないことがあります。 この場合、エラーは単に削除されません。それとも、誰かが削除しているのでしょうか？どなたかお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、必要であれば「キャッチオーダー」でログインとパスワードとアカウント番号をお送りします。よろしくお願いします。
void OnTick()
{
MqlTradeRequest リクエスト。
MqlTradeResultの結果。
MqlTradeCheckResult checkResult;
//------ オーダーを削除する ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0)です。
request.order=8273050; // すべてを削除しないことを明示的に指定する。
if(OrderCheck(request,checkResult))。
{
Alert(request.order)です。
Alert(request.action)です。
OrderSend(request,result)を実行します。
}
さもなくば
{
Alert("エラー: ",checkResult.retcode).Error("エラー:");
}
}
頭の中がぐちゃぐちゃになった！？このシンプルなデザインではダメなんです。ファイルは存在するが、見つからないか開くことができない。なぜだ！？

ありがとうございました。ファイルは見つかりましたが、まだ開きません。ファイルを開く ときにエラーが発生しました: 5004。それは何でしょう？
このファイルは他のプログラムによって開かれているため、現在ロックされている可能性が高いです。
いや、中身は1行の単純なテキストファイルで、どこも開いていない。
例として、ファイルから1行だけ読み取りたいのですが。でも、うまくいかないんです!
面白いのは、FILE_READ フラグを立てると、5004のエラーになることです。
で、FILE_READ|FILE_WRITE の場合、ファイルはエラーなく開かれます（しかし、まだそこから行を読み取ることはできません）。
何もわからない...。
以下はコードの全体像です。