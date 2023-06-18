エラー、バグ、質問 - ページ 393 1...386387388389390391392393394395396397398399400...3185 新しいコメント MONTEGRO 2011.05.22 14:53 #3921 Interesting: どれだ？ 1）NormalizeDouble() を呼び出した後 - 0.0、しかし純粋な形で 4.243991582918676e-314 いくつかのインジケーターで試してみましたが、どちらも以前は問題なく動作していたのに、今は動作しません。 2) コアに接続してテスト実行しようとすると、しばしば問題が発生する（n回目の実行で動作） 画像を参照してください。 TheXpert です。 テレパスのグループがすでにあなたの問題を調査しています。 iCustom()が正常に動作しないことは、テレパスでなくとも理解できます。 をクリックしてExpert Advisorのコードを実行し、テストすることができます。 double buffer[]; ResetLastError()。 int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);//int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN); Print("MA_handle = ", MA_handle, " error = ", GetLastError()); int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer); if (copy == -1) Print("Failed to get Custom Moving Average indicator"); さもなくば for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i]; というメッセージが表示され、「カスタム移動平均のインジケータの値の取得に失敗しました」という結果になります。 すなわち、CopyBufferはiCustom()インジケータハンドルに対してエラー(-1を返す)を出します。もし標準のiMA()インジケータを取るなら、同じコードが動作します ウラン です。 出来上がった配列のインデックスの方向を見て、もしかしたら拡張する必要があるかもしれません。 インデックス方向はすべて正常で、以前のビルドではこれも動作していました。 私はこれまで何度も、開発者は端末の主要機能をもっと徹底的にテスト すべきだと提案してきました。 が、ビルドごとに、クリティカルなエラーではなく、異なるクリティカルなエラーが発生するのです。 つまり、あるものが修正されると、正常に動作していたものが壊れ、終わりが見えません。 安定版なんて来ないんだろうなぁ(( Errors, bugs, questions コーディングヘルプ...アラートの代わりにインジケータをフィルタリングする方法を教えてください。 初心者のためのMQL5: Expert Advisorでのテクニカルインディケーター使用ガイド Mykola Demko 2011.05.22 17:27 #3922 MONTEGRO: データをコピーする前のスリップでは、インジケーターの計算に時間がかかるため、ハンドルが正しく返っても、まだデータの計算が終わっていません。 一般的に、インジケータはiniteで呼び出し、OnTick()やその他の特別な関数で既にデータを要求することをお勧めします。 double buffer[]; ResetLastError(); int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA); //int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN); Print("MA_handle = ", MA_handle, " error = ", GetLastError()); Sleep(100); int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer); if (copy == -1) Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average"); else for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i]); また、ゼロバーから5つのデータをコピーしていますが、コピーバッファのゼロバーは1970年前後にあります（最大バーの設定に依存します）。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 MONTEGRO 2011.05.22 17:52 #3923 Urain:データをコピーする前のスリップでは、インジケーターの計算に時間がかかるため、ハンドルは正しく戻るものの、データの計算がまだ行われていません。Sleep(1000); // iCustom()を呼び出してから1秒後、役に立ちました。ディレイタイムを今拾うべきか？ 計算にかかる時間はどうすればわかるのか？ ゴミを指して正しいインジケーターハンドルを出すのは間違っている！以前はそのような問題はなかったので、正しく動作していたはずだ。ウラン です。一般的には、initisでインジケータを呼び出し、OnTick()や他の特別な関数ですでにデータを要求することをお勧めします。それは私にとって良いヒントです、ありがとう ）そのようにやっていたら、問題に気づかなかったでしょうから...。ここでもゼロバーから5つのデータをコピーしていますが、コピーバッファのゼロバーは1970年前後（最大バーの設定に依存）なので、配列のインデックスを 見るように言いました。ヘルプを見る限り、CopyBuffer()のゼロバーは実際には「現在」であり、コピー時にはすでに配列が展開されているようです。 Rashid Umarov 2011.05.22 19:37 #3924 MONTEGRO:Sleep(1000); // iCustom()を呼び出してから1秒後、助かりました。遅延時間はどうすればいいのでしょうか？ 計算にかかる時間はどうすればいいのでしょうか？ ゴミを示すインジケーターハンドルを正しく表示するのは間違っている！以前はそのような問題はなかったので、正しく動作していたはずだ。 iCustomの呼び出しとこのインジケータの値へのアクセスを時間で区切ると、Sleep()関数の遅延時間を調整する必要はないです。さらに、関数BarsCalculated() があります。 Dmitriy Skub 2011.05.23 00:26 #3925 以下のインジケーターオプション（赤枠）は、プログラムで設定することは可能ですか？その方法は見つかっていません。 Evgeny Galikhin 2011.05.23 03:52 #3926 バグかどうかわかりませんが、マスター用の全種類のミュービング（SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA）のライブラリのコードに誤りがあるようです、CSignalTEMA::ShortCondition() を参照してください。//| "Voting" that price will grow. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: number of "votes" that price will grow. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalTEMA::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar if(DiffCloseMA(idx)<0.0) { //--- the close price is below the indicator if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)>0.0 && DiffMA(idx)>0.0) { //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed upwards result=m_pattern_1; //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price m_base_price=0.0; } } else { //--- the close price is above the indicator (the indicator has no objections to buying) if(IS_PATTERN_USAGE(0)) result=m_pattern_0; //--- if the model 2 is used if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)>0.0) { //--- the indicator is directed upwards if(DiffOpenMA(idx)<0.0) { //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection) result=m_pattern_2; //--- suggest to enter the market at the "roll back" m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx)); } else { //--- the open price is above the indicator if(DiffLowMA(idx)<0.0) { //--- the low price is below the indicator result=m_pattern_2; //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price m_base_price=0.0; } } } } //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that price will fall. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: number of "votes" that price will fall. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalTEMA::ShortCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar if(DiffCloseMA(idx)>0.0) { //--- the close price is above the indicator if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)<0.0 && DiffMA(idx)<0.0) { //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards result=m_pattern_1; //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price m_base_price=0.0; } } else { //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying) if(IS_PATTERN_USAGE(0)) result=m_pattern_0; //--- if the model 2 is used if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0) { //--- the indicator is directed downwards if(DiffOpenMA(idx)<0.0)---------------------------------------->ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАК "БОЛЬШЕ"!!! { //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection) result=m_pattern_2; //--- suggest to enter the market at the "roll back" m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx)); } else { //--- the open price is below the indicator if(DiffHighMA(idx)>0.0) { //--- the high price is above the indicator result=m_pattern_2; //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price m_base_price=0.0; } } } } //--- return the result return(result); } のSignalMAライブラリにもあります。 int CSignalMA::ShortCondition() { ....... //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar if(DiffCloseMA(idx)>0.0) { ....... } else { //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying) if(IS_PATTERN_USAGE(0)) result=m_pattern_0; //--- if the model 2 is used То что ниже не корректно: if(DiffMA(idx)<0.0) { //--- the indicator is directed downwards if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffOpenMA(idx)<0.0) { ..... } Последние 2 условия должны выглядеть так: if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0) { //--- the indicator is directed downwards if(DiffOpenMA(idx)>0.0) { ..... } Victor Kirillin 2011.05.23 08:38 #3927 52_rus:バグかどうかわかりませんが、マスター用の全種類のミュービング（SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA）のライブラリのコードに誤りがあるようです、CSignalTEMA::ShortCondition()を参照してください。 のSignalMAライブラリにもあります。 ありがとうございました。修正される予定です。（忌々しいコピペ） Dmitry Fedoseev 2011.05.23 08:47 #3928 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358 Ilyas 2011.05.23 10:11 #3929 Integer:https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358/i:<MQL5フォルダのパス>を指定します。 通話内容をフルラインで伝える。 Dmitry Fedoseev 2011.05.23 11:03 #3930 mql5:/i:<MQL5フォルダのパス>を指定します。 完全なコールストリングを与える。 ここでは、試したすべての選択肢を紹介します。 GS 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh CR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude CF 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include IM 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5 HG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D ME 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh MM 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude EP 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include CG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5 JD 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A) FN 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh DJ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude ND 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include JP 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5 IR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \ LH 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh PH 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude LE 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include RJ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5 CP 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: OS 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude OG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include EN 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5 DF 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D GG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude OM 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include ML 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5 DO 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:32 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A) KR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh CD 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude CD 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include ML 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5 PQ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D MG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh IS 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude QQ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include CQ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5 NR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A) RO 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh PK 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude NR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include RQ 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5 ID 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \ DG 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh DK 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude HD 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include RH 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5 OR 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: GE 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude GE 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include QM 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5 DP 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D OD 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude GO 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:52 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include JN 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:53 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5 CM 0 sInstallerInstall (EURUSD,H1) 06:54:53 D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)各試行後、ファイルがパス上に存在するかどうかを確認した。D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.ex5道を踏み外した侵入者D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqhが存在します。機能で存在確認を行った。 bool CheckExists(string aPath){ uchar ucArr1[]; StringToCharArray(aPath,ucArr1); if(GetFileAttributesA(ucArr1)>0)return(true); return(false); } 1...386387388389390391392393394395396397398399400...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どれだ？
いくつかのインジケーターで試してみましたが、どちらも以前は問題なく動作していたのに、今は動作しません。
2) コアに接続してテスト実行しようとすると、しばしば問題が発生する（n回目の実行で動作） 画像を参照してください。
テレパスのグループがすでにあなたの問題を調査しています。
iCustom()が正常に動作しないことは、テレパスでなくとも理解できます。
をクリックしてExpert Advisorのコードを実行し、テストすることができます。
double buffer[];
ResetLastError()。
int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);
//int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
Print("MA_handle = ", MA_handle, " error = ", GetLastError());
int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer);
if (copy == -1) Print("Failed to get Custom Moving Average indicator");
さもなくば
for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i];
というメッセージが表示され、「カスタム移動平均のインジケータの値の取得に失敗しました」という結果になります。
すなわち、CopyBufferはiCustom()インジケータハンドルに対してエラー(-1を返す)を出します。もし標準のiMA()インジケータを取るなら、同じコードが動作します
出来上がった配列のインデックスの方向を見て、もしかしたら拡張する必要があるかもしれません。
インデックス方向はすべて正常で、以前のビルドではこれも動作していました。
私はこれまで何度も、開発者は端末の主要機能をもっと徹底的にテスト すべきだと提案してきました。
が、ビルドごとに、クリティカルなエラーではなく、異なるクリティカルなエラーが発生するのです。
つまり、あるものが修正されると、正常に動作していたものが壊れ、終わりが見えません。 安定版なんて来ないんだろうなぁ((
データをコピーする前のスリップでは、インジケーターの計算に時間がかかるため、ハンドルが正しく返っても、まだデータの計算が終わっていません。
一般的に、インジケータはiniteで呼び出し、OnTick()やその他の特別な関数で既にデータを要求することをお勧めします。
また、ゼロバーから5つのデータをコピーしていますが、コピーバッファのゼロバーは1970年前後にあります（最大バーの設定に依存します）。
データをコピーする前のスリップでは、インジケーターの計算に時間がかかるため、ハンドルは正しく戻るものの、データの計算がまだ行われていません。
Sleep(1000); // iCustom()を呼び出してから1秒後、役に立ちました。ディレイタイムを今拾うべきか？ 計算にかかる時間はどうすればわかるのか？
ゴミを指して正しいインジケーターハンドルを出すのは間違っている！以前はそのような問題はなかったので、正しく動作していたはずだ。
一般的には、initisでインジケータを呼び出し、OnTick()や他の特別な関数ですでにデータを要求することをお勧めします。
それは私にとって良いヒントです、ありがとう ）そのようにやっていたら、問題に気づかなかったでしょうから...。
ここでもゼロバーから5つのデータをコピーしていますが、コピーバッファのゼロバーは1970年前後（最大バーの設定に依存）なので、配列のインデックスを 見るように言いました。
ヘルプを見る限り、CopyBuffer()のゼロバーは実際には「現在」であり、コピー時にはすでに配列が展開されているようです。
Sleep(1000); // iCustom()を呼び出してから1秒後、助かりました。遅延時間はどうすればいいのでしょうか？ 計算にかかる時間はどうすればいいのでしょうか？
ゴミを示すインジケーターハンドルを正しく表示するのは間違っている！以前はそのような問題はなかったので、正しく動作していたはずだ。
以下のインジケーターオプション（赤枠）は、プログラムで設定することは可能ですか？
その方法は見つかっていません。
バグかどうかわかりませんが、マスター用の全種類のミュービング（SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA）のライブラリのコードに誤りがあるようです、CSignalTEMA::ShortCondition() を参照してください。
のSignalMAライブラリにもあります。
バグかどうかわかりませんが、マスター用の全種類のミュービング（SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA）のライブラリのコードに誤りがあるようです、CSignalTEMA::ShortCondition()を参照してください。
のSignalMAライブラリにもあります。
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358
通話内容をフルラインで伝える。
/i:<MQL5フォルダのパス>を指定します。
完全なコールストリングを与える。
ここでは、試したすべての選択肢を紹介します。
各試行後、ファイルがパス上に存在するかどうかを確認した。
D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.ex5
道を踏み外した侵入者
D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
が存在します。
機能で存在確認を行った。