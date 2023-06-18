エラー、バグ、質問 - ページ 378

なぜ "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" という表現にしたのか？ALWAYS (on all candles) returns false, even when "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"?標準ライブラ リの不具合と思われる。全コードはファイル内にあります。

Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(0),5));

ユーロドルでは、次のように出力されます。

ファイル:
Ich_1.mq5  3 kb
 
Graff:

まず、TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)ですが、これは無理です。

rates_total に置き換える。


次に、そうです、m_data_total all time =0というエラーがあります。だから、私たちには価値観がないのです。

 
sergeev:

for(int i=0; i<=rates_total-1; i++)に置き換えてみましたが、実は何も変わっていません。
 
次に、そうです、m_data_total =0というエラーがずっと出ています。だから、価値観が合わないんです。
 
sergeev:

Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)) の値を変更してみたが、Commentの1,2,3は常に同じ値になっている。たぶん、それを動作させるためにその調整を促し、公式の修正は機会がないのを待ちます。
 
Graff:
このクラスは使用しないでください。いつものHandleを。
 
sergeev:
使い勝手が悪いのでは...？

OK、ご配慮ありがとうございます、修正を待っています。

 
Graff:

快適だと思いませんか？:)

int ich;

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ich=iIchimoku(_Symbol,_Period, TenkanSen, KijunSen, SenkoSpan);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
    IndicatorRelease(ich);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   double ten[]; CopyBuffer(ich, 0, 0, rates_total, ten);
   double kij[]; CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij);
   for(int i=0; i<rates_total; i++)
     {
      if(ten[i]<kij[i]) { up.Create(0,"Tenkan>Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],low[i]); up.Color(clrLimeGreen); }
      else { down.Create(0,"Tenkan<Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],high[i]); down.Color(clrTomato); }
     }
   return(rates_total);
  }
 
sergeev:

私はプログラマーではないので、この配置にはあまり納得がいきません。

を変更することに意味があるのでしょうか？

CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij);

rates_totalをBarsCalculated(ich)に置き換える？

PS:そして、秘密でなければ、あなたはどのような都市から来たのでしょうか？

 
Graff:


ところで、本当に追加の関数を呼び出す必要はないのでしょうか？

このライブラリは、Refreshと BufferResizeの 両方を備えています。正常に機能するために必要なものだと思われます。

