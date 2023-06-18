エラー、バグ、質問 - ページ 378 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3185 新しいコメント Serge 2011.04.30 21:55 #3771 なぜ "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" という表現にしたのか？ALWAYS (on all candles) returns false, even when "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"?標準ライブラ リの不具合と思われる。全コードはファイル内にあります。Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(0),5));ユーロドルでは、次のように出力されます。 ファイル: Ich_1.mq5 3 kb --- 2011.04.30 22:27 #3772 Graff:なぜ "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" という表現になったのか？ALWAYS (on all candles) returns false, even when "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"?標準ライブラ リの不具合と思われる。ファイル内の全コードまず、TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)ですが、これは無理です。 rates_total に置き換える。次に、そうです、m_data_total all time =0というエラーがあります。だから、私たちには価値観がないのです。 Serge 2011.04.30 22:31 #3773 sergeev:まずTerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - これではダメです。 rates_total に置き換える。 for(int i=0; i<=rates_total-1; i++)に置き換えてみましたが、実は何も変わっていません。 --- 2011.04.30 22:32 #3774 次に、そうです、m_data_total =0というエラーがずっと出ています。だから、価値観が合わないんです。 Serge 2011.04.30 22:43 #3775 sergeev: 次に、そうです、m_data_total =0というエラーがずっと出ています。したがって、価値観は存在しない。 Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)) の値を変更してみたが、Commentの1,2,3は常に同じ値になっている。たぶん、それを動作させるためにその調整を促し、公式の修正は機会がないのを待ちます。 --- 2011.04.30 23:04 #3776 Graff: Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); の値を 1,2,3 に変更しても同じものが表示され続けます。その微調整を提案してもらえないだろうか、そして公式の修正は機会がないまま待っている。 このクラスは使用しないでください。いつものHandleを。 Serge 2011.04.30 23:06 #3777 sergeev: このクラスは使用しないでください。通常のハンドルを取る。使い勝手が悪いのでは...？OK、ご配慮ありがとうございます、修正を待っています。 --- 2011.04.30 23:18 #3778 Graff:使い心地はあまり良くないですが...。OK、ご配慮ありがとうございます、修正を待っています。快適だと思いませんか？:)int ich; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ich=iIchimoku(_Symbol,_Period, TenkanSen, KijunSen, SenkoSpan); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { IndicatorRelease(ich); } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { double ten[]; CopyBuffer(ich, 0, 0, rates_total, ten); double kij[]; CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij); for(int i=0; i<rates_total; i++) { if(ten[i]<kij[i]) { up.Create(0,"Tenkan>Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],low[i]); up.Color(clrLimeGreen); } else { down.Create(0,"Tenkan<Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],high[i]); down.Color(clrTomato); } } return(rates_total); } Serge 2011.04.30 23:24 #3779 sergeev:は、快適ではないのでしょうか？:)私はプログラマーではないので、この配置にはあまり納得がいきません。を変更することに意味があるのでしょうか？CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij);rates_totalをBarsCalculated(ich)に置き換える？PS:そして、秘密でなければ、あなたはどのような都市から来たのでしょうか？ --- 2011.04.30 23:27 #3780 Graff:OK、注意喚起ありがとうございます、修正を待っています。ところで、本当に追加の関数を呼び出す必要はないのでしょうか？このライブラリは、Refreshと BufferResizeの 両方を備えています。正常に機能するために必要なものだと思われます。 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" という表現にしたのか？ALWAYS (on all candles) returns false, even when "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"?標準ライブラ リの不具合と思われる。全コードはファイル内にあります。
ユーロドルでは、次のように出力されます。
まず、TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)ですが、これは無理です。
rates_total に置き換える。
次に、そうです、m_data_total all time =0というエラーがあります。だから、私たちには価値観がないのです。
Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); の値を 1,2,3 に変更しても同じものが表示され続けます。その微調整を提案してもらえないだろうか、そして公式の修正は機会がないまま待っている。
このクラスは使用しないでください。通常のハンドルを取る。
使い勝手が悪いのでは...？
使い心地はあまり良くないですが...。
快適だと思いませんか？:)
は、快適ではないのでしょうか？:)
私はプログラマーではないので、この配置にはあまり納得がいきません。
を変更することに意味があるのでしょうか？
rates_totalをBarsCalculated(ich)に置き換える？
PS:そして、秘密でなければ、あなたはどのような都市から来たのでしょうか？
ところで、本当に追加の関数を呼び出す必要はないのでしょうか？
このライブラリは、Refreshと BufferResizeの 両方を備えています。正常に機能するために必要なものだと思われます。