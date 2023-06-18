エラー、バグ、質問 - ページ 383

新しいコメント
 

Expert Advisorがある時点から誤動作するようになり、チャートから削除されるとログにメッセージが表示されるようになりました。

異常終了

OnDeinit関数は 空です。このメッセージは何を意味しているのでしょうか？

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
molotkovsm:

Expert Advisorがある時点から誤動作するようになり、チャートから削除されるとログにメッセージが表示されるようになりました。

異常終了

OnDeinit関数は 空です。このメッセージは何を意味しているのでしょうか？

ループしていること ...とか、そういうの...
 
AlexSTAL:
彼が固執していること...とか、そんな感じなのですが...。
他に、そんなものがあるのだろうか。ただ、気配値の刻みが 表示されるだけで、ループを伴うコード部分の実行時間では、すべて問題ないようです。
 
molotkovsm:
他に、似たようなことが起こる可能性は？ただ、ティックごとに表示されるのは、ループを使ったコード部分の実行時間で、すべて問題ないようです。
大きな計算を必要とするタスクを起動し、知らずにターミナルを再起動したときにAbnormal terminationがポップアップしました。15〜20分ほど端末を「放置」して作業させると、必要な結果が現れました。
 

Build 439, 441, Win XP 32-bit OS.Too slow agent... "のメッセージでエージェントを停止します。私が思うに、最後にうまくいったビルドは425でした。

エージェントが遅すぎる・・・。

 
Yedelkin:
大きな計算を必要とするタスクを起動し、知らずにターミナルを再起動したときにAbnormal terminationがポップアップすることがありました。15〜20分ほど端末を「放置」して作業させると、必要な結果が現れました。

大きなループでは、終了条件としてIsStopped() を追加してください。

 
MONTEGRO:

Build 439, 441, Win XP 32-bit OS.Too slow agent... "のメッセージでエージェントを停止します。私が思うに、最後にうまくいったビルドは425でした。

代理店は現地にしかないのですか？

これは近日中に修正される予定です。

 
stringo:

代理店は現地にしかないのですか？

いや、遠隔地のものでもそうなんです。

ストリングス

この状況は近い将来解消される予定です

エージェントが知恵遅れと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメータを公開したら素晴らしいのではないでしょうか？

 
MONTEGRO:

いや、遠隔地のものでもそうなんです。

エージェントが遅いと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメーターがあれば最高なんですが。

ローカルとリモートでは、そのような考え方になります。ローカルエージェントだけなら、遅さチェックは無効になります。

カスタムパラメータは導入しません。今後は、遅いエージェントを検出するアルゴリズムを改良していきます。

実際に「スローエージェントが失敗しました」というメッセージが表示された場合、遅すぎるエージェントが実行中のジョブを複製し、他のエージェントに渡したことを意味します。そしてこの別のエージェントは、「遅いエージェント」よりも先に重複したタスクを完了させた（タスクは並列に分散されておらず、かなりの遅延があることを考慮している）。だから、「遅い」エージェントは本当に遅すぎて、しばらく邪魔をされた

 
stringo:

大きなループでは、追加の終了条件としてIsStopped()を追加する

そのとおりです。この関数は標準ライブラリ でよく使われていますね。今になって、その実用的な価値が分かってきました。ありがとうございます。
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
1...376377378379380381382383384385386387388389390...3185
新しいコメント