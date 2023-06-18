エラー、バグ、質問 - ページ 383 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3185 新しいコメント Sergey Molotkov 2011.05.09 21:02 #3821 Expert Advisorがある時点から誤動作するようになり、チャートから削除されるとログにメッセージが表示されるようになりました。異常終了OnDeinit関数は 空です。このメッセージは何を意味しているのでしょうか？ Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Aleksandr Chugunov 2011.05.09 22:48 #3822 molotkovsm:Expert Advisorがある時点から誤動作するようになり、チャートから削除されるとログにメッセージが表示されるようになりました。異常終了OnDeinit関数は 空です。このメッセージは何を意味しているのでしょうか？ ループしていること ...とか、そういうの... Sergey Molotkov 2011.05.10 09:18 #3823 AlexSTAL: 彼が固執していること...とか、そんな感じなのですが...。 他に、そんなものがあるのだろうか。ただ、気配値の刻みが 表示されるだけで、ループを伴うコード部分の実行時間では、すべて問題ないようです。 Yedelkin 2011.05.10 22:18 #3824 molotkovsm: 他に、似たようなことが起こる可能性は？ただ、ティックごとに表示されるのは、ループを使ったコード部分の実行時間で、すべて問題ないようです。 大きな計算を必要とするタスクを起動し、知らずにターミナルを再起動したときにAbnormal terminationがポップアップしました。15〜20分ほど端末を「放置」して作業させると、必要な結果が現れました。 MONTEGRO 2011.05.11 11:04 #3825 Build 439, 441, Win XP 32-bit OS.Too slow agent... "のメッセージでエージェントを停止します。私が思うに、最後にうまくいったビルドは425でした。 Slava 2011.05.11 11:05 #3826 Yedelkin: 大きな計算を必要とするタスクを起動し、知らずにターミナルを再起動したときにAbnormal terminationがポップアップすることがありました。15〜20分ほど端末を「放置」して作業させると、必要な結果が現れました。 大きなループでは、終了条件としてIsStopped() を追加してください。 Slava 2011.05.11 11:07 #3827 MONTEGRO: Build 439, 441, Win XP 32-bit OS.Too slow agent... "のメッセージでエージェントを停止します。私が思うに、最後にうまくいったビルドは425でした。 代理店は現地にしかないのですか？ これは近日中に修正される予定です。 MONTEGRO 2011.05.11 11:48 #3828 stringo: 代理店は現地にしかないのですか？いや、遠隔地のものでもそうなんです。ストリングス この状況は近い将来解消される予定ですエージェントが知恵遅れと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメータを公開したら素晴らしいのではないでしょうか？ Slava 2011.05.11 12:30 #3829 MONTEGRO: いや、遠隔地のものでもそうなんです。 エージェントが遅いと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメーターがあれば最高なんですが。 ローカルとリモートでは、そのような考え方になります。ローカルエージェントだけなら、遅さチェックは無効になります。 カスタムパラメータは導入しません。今後は、遅いエージェントを検出するアルゴリズムを改良していきます。 実際に「スローエージェントが失敗しました」というメッセージが表示された場合、遅すぎるエージェントが実行中のジョブを複製し、他のエージェントに渡したことを意味します。そしてこの別のエージェントは、「遅いエージェント」よりも先に重複したタスクを完了させた（タスクは並列に分散されておらず、かなりの遅延があることを考慮している）。だから、「遅い」エージェントは本当に遅すぎて、しばらく邪魔をされた Yedelkin 2011.05.11 20:09 #3830 stringo: 大きなループでは、追加の終了条件としてIsStopped()を追加する そのとおりです。この関数は標準ライブラリ でよく使われていますね。今になって、その実用的な価値が分かってきました。ありがとうございます。 Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Expert Advisorがある時点から誤動作するようになり、チャートから削除されるとログにメッセージが表示されるようになりました。
異常終了
OnDeinit関数は 空です。このメッセージは何を意味しているのでしょうか？
彼が固執していること...とか、そんな感じなのですが...。
他に、似たようなことが起こる可能性は？ただ、ティックごとに表示されるのは、ループを使ったコード部分の実行時間で、すべて問題ないようです。
大きな計算を必要とするタスクを起動し、知らずにターミナルを再起動したときにAbnormal terminationがポップアップすることがありました。15〜20分ほど端末を「放置」して作業させると、必要な結果が現れました。
大きなループでは、終了条件としてIsStopped() を追加してください。
これは近日中に修正される予定です。
この状況は近い将来解消される予定です
エージェントが知恵遅れと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメータを公開したら素晴らしいのではないでしょうか？
エージェントが遅いと判断される平均時間について、ユーザーが設定可能なパラメーターがあれば最高なんですが。
ローカルとリモートでは、そのような考え方になります。ローカルエージェントだけなら、遅さチェックは無効になります。
カスタムパラメータは導入しません。今後は、遅いエージェントを検出するアルゴリズムを改良していきます。
実際に「スローエージェントが失敗しました」というメッセージが表示された場合、遅すぎるエージェントが実行中のジョブを複製し、他のエージェントに渡したことを意味します。そしてこの別のエージェントは、「遅いエージェント」よりも先に重複したタスクを完了させた（タスクは並列に分散されておらず、かなりの遅延があることを考慮している）。だから、「遅い」エージェントは本当に遅すぎて、しばらく邪魔をされた
大きなループでは、追加の終了条件としてIsStopped()を追加する