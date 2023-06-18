エラー、バグ、質問 - ページ 375

Interesting:

何を考えているんだ？これはROTURNとRETURNが絡んでいますね。ROTURNについては、よりシンプルです。MT5のネッティングロジックによると、利益またはストップでポジションを閉じ、その後、数量の差で反対のポジションを開くことになります。

MT4に関しては、ロールオーバーは通常ロックで実装されています。

いいえ、誤解しています。反対売買のコピーという意味です。つまり、MT5ではEAが買い、MT4では売りをコピーしているのです。

また、このストラテジーはリバーサル用ではなく、単純なTP取り用である。ただ、反対方向にポジションが開くまで持っていた方がいいような気もするのですが...。負けた方がいいんです。

1.

MT4からMT4へコピーしようとすれば、おそらく可能でしょう。

しかし、このような状況でのMT4は、MT5の法律に従うべきです（もちろん、義務ではありませんが）。

2.

MT5での反転は（ネットの特殊性から）難しいので、常時使用することを考えた方が良い。

CUを入れて、低め・高めに再エントリーした方が良い場合も...。

 

ウェブサイトに問題があるのでしょうか？


 
1.ここでは、MT5からMT4へのコピーhttps://www.mql5.com/ru/articles/189. 明日やってみます、もしかしたらうまくいくかもしれません。

2.どうすればもっと良くなるのか、考えなければなりませんね。再入力かもしれないし、他の何かかもしれない。

ウェブサイトに問題があるのでしょうか？



どのような問題ですか？

こんにちは。mql5を使用してEAを生成して みました。その仕事ぶりには何の不満もない。買いから売り、またはその逆で変更する方法がわかりません。mql4はともかく、mql5にはそれほど詳しくないのですが。

差し支えなければアドバイスをお願いします。

皆さん、クラスを「固定化」する必要はありません。受け継いでいく必要があります。

こんな感じです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyExpert : public CExpert
  {
protected:
   //--- trade open positions processing
   virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
   virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }
  };
CMyExpert ExtExpert;

price=0.0; // 現在の価格にて

sl=0.0; // ストップなし

tp=0.0; // タケイなし

 
ありがとうございます。トレードを逆転させる。ただ、それだけでは売れません。買いはあっても売りはない。

slとtpを調べました。と書けば。

virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }

そうすると、Expert Advisorは販売のみとなります。と、こんな風に書けば

virtual bool      OpenLong(double price,double sl,double tp)   { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); }
virtual bool      OpenShort(double price,double sl,double tp)  { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp));  }

そうすると、買うだけです。

グローバルエキスパートオブジェクトが MAで構築されたExpert Advisorに挿入された場合、すべてがうまく反転し、取引は両方の方向に開かれます。

AlexSTAL:

サイトに問題があるのでしょうか？

昨日、カウンターがリセットされていることに気づき、今日、要望として返事を書きたかったのですが・・・。
 
ポイント数ではありません。

double stop_level=100.0;  // уровень стопа в 4-хзнаковых пунктах
//--- для покупки
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Ask()-stop_level*m_adjusted_point);
//--- для продажи
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Bid()+stop_level*m_adjusted_point);
 
まあ、興味本位で変えてみたんですけどね。

ダブルで エントリーした場合stop_level=100.0; では、売りと買いの両方が開きます。しかし、買いポジションを開くと、それは売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。そして、SLによって買いポジションがクローズされたときのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。

Dimmish:

double stop_level=100.0; が入力されると、売りと買いの両方のポジションが開かれます。ただし、買いポジションを建てた 場合は、売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。また、SLによって買いポジションがクローズされたときにのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。

ネッティングのルール。 だから、MT4を使ってチェックしても意味がないとほのめかしたのです。
