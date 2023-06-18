エラー、バグ、質問 - ページ 375 1...368369370371372373374375376377378379380381382...3185 新しいコメント Dmitriy Timoshchuk 2011.04.25 20:36 #3741 Interesting:何を考えているんだ？これはROTURNとRETURNが絡んでいますね。ROTURNについては、よりシンプルです。MT5のネッティングロジックによると、利益またはストップでポジションを閉じ、その後、数量の差で反対のポジションを開くことになります。MT4に関しては、ロールオーバーは通常ロックで実装されています。 。 いいえ、誤解しています。反対売買のコピーという意味です。つまり、MT5ではEAが買い、MT4では売りをコピーしているのです。また、このストラテジーはリバーサル用ではなく、単純なTP取り用である。ただ、反対方向にポジションが開くまで持っていた方がいいような気もするのですが...。負けた方がいいんです。 削除済み 2011.04.25 22:08 #3742 Dimmish:いいえ、誤解していますね。コピーバックトレードのことです。つまり、MT5ではEAが買い、MT4では売りをコピーしているのです。また、このストラテジーは反転を目的としたものではなく、単純なTP取りのためのものです。ただ、反対方向にポジションが 開くまで持っていた方がいいような気もするのですが...。負けた方がいいんです。1.MT4からMT4へコピーしようとすれば、おそらく可能でしょう。しかし、このような状況でのMT4は、MT5の法律に従うべきです（もちろん、義務ではありませんが）。2.MT5での反転は（ネットの特殊性から）難しいので、常時使用することを考えた方が良い。CUを入れて、低め・高めに再エントリーした方が良い場合も...。 Aleksandr Chugunov 2011.04.25 22:30 #3743 ウェブサイトに問題があるのでしょうか？ Dmitriy Timoshchuk 2011.04.25 22:40 #3744 Interesting:1.MT4からMT4へコピーされるため、原理的には実装可能でしょう。しかし、MT4はMT5の法則に従うべきです（もちろん義務ではありませんが）。2.MT5での反転は（ネットの特殊性から）非常に複雑なので、永続的な利用を考える価値があると思います。BUで入れて、下・上で入れ直した方が良い場合もあるのですが・・・。1.ここでは、MT5からMT4へのコピーhttps://www.mql5.com/ru/articles/189. 明日やってみます、もしかしたらうまくいくかもしれません。2.どうすればもっと良くなるのか、考えなければなりませんね。再入力かもしれないし、他の何かかもしれない。AlexSTAL。ウェブサイトに問題があるのでしょうか？どのような問題ですか？ Копирование торговли из MetaTrader 5 в MetaTrader 4 2010.10.29Nikolay Demkowww.mql5.com Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам. Victor Kirillin 2011.04.25 23:37 #3745 Dimmish 2011.04.25 10:35 2011.04.25 10:35:06 2011.04.25 10:35| 213.138.86.27 # こんにちは。mql5を使用してEAを生成して みました。その仕事ぶりには何の不満もない。買いから売り、またはその逆で変更する方法がわかりません。mql4はともかく、mql5にはそれほど詳しくないのですが。差し支えなければアドバイスをお願いします。皆さん、クラスを「固定化」する必要はありません。受け継いでいく必要があります。こんな感じです。//+------------------------------------------------------------------+ //| Global expert object | //+------------------------------------------------------------------+ class CMyExpert : public CExpert { protected: //--- trade open positions processing virtual bool OpenLong(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); } virtual bool OpenShort(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp)); } }; CMyExpert ExtExpert; price=0.0; // 現在の価格にてsl=0.0; // ストップなしtp=0.0; // タケイなし Dmitriy Timoshchuk 2011.04.26 00:13 #3746 uncleVic:諸君、クラスを「固定」する必要はないのだ。継承していく必要がある。こんな感じ。price=0.0; // 現在の価格にてsl=0.0; // ストップなしtp=0.0; // テイクプロフィットなし ありがとうございます。トレードを逆転させる。ただ、それだけでは売れません。買いはあっても売りはない。slとtpを調べました。と書けば。virtual bool OpenLong(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); } virtual bool OpenShort(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp)); }そうすると、Expert Advisorは販売のみとなります。と、こんな風に書けばvirtual bool OpenLong(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=100.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenShort(price,sl,tp)); } virtual bool OpenShort(double price,double sl,double tp) { price=0.0; sl=0.0; tp=0.0; return(CExpert::OpenLong(price,sl,tp)); }そうすると、買うだけです。グローバルエキスパートオブジェクトが MAで構築されたExpert Advisorに挿入された場合、すべてがうまく反転し、取引は両方の方向に開かれます。 削除済み 2011.04.26 06:01 #3747 AlexSTAL:サイトに問題があるのでしょうか？ 昨日、カウンターがリセットされていることに気づき、今日、要望として返事を書きたかったのですが・・・。 Victor Kirillin 2011.04.26 08:26 #3748 Dimmish:ありがとうございます。お得な情報が飛び交っている。ただ、売り物が ない。購入はあっても売却はない。slとtpを調べました。と書けば。そうすると、Expert Advisorは販売のみとなります。と、こんな風に書けばそうすると、買うだけです。グローバルエキスパートオブジェクトを MA上に構築されたExpert Advisorに挿入すると、すべてがうまく反転し、両方向で取引が開始されます。ポイント数ではありません。double stop_level=100.0; // уровень стопа в 4-хзнаковых пунктах //--- для покупки sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Ask()-stop_level*m_adjusted_point); //--- для продажи sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Bid()+stop_level*m_adjusted_point); Dmitriy Timoshchuk 2011.04.26 11:00 #3749 uncleVic:の点数ではありません。まあ、興味本位で変えてみたんですけどね。ダブルで エントリーした場合stop_level=100.0; では、売りと買いの両方が開きます。しかし、買いポジションを開くと、それは売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。そして、SLによって買いポジションがクローズされたときのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。 削除済み 2011.04.26 11:22 #3750 Dimmish:double stop_level=100.0; が入力されると、売りと買いの両方のポジションが開かれます。ただし、買いポジションを建てた 場合は、売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。また、SLによって買いポジションがクローズされたときにのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。 ネッティングのルール。 だから、MT4を使ってチェックしても意味がないとほのめかしたのです。 1...368369370371372373374375376377378379380381382...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何を考えているんだ？これはROTURNとRETURNが絡んでいますね。ROTURNについては、よりシンプルです。MT5のネッティングロジックによると、利益またはストップでポジションを閉じ、その後、数量の差で反対のポジションを開くことになります。
MT4に関しては、ロールオーバーは通常ロックで実装されています。
いいえ、誤解しています。反対売買のコピーという意味です。つまり、MT5ではEAが買い、MT4では売りをコピーしているのです。
また、このストラテジーはリバーサル用ではなく、単純なTP取り用である。ただ、反対方向にポジションが開くまで持っていた方がいいような気もするのですが...。負けた方がいいんです。
いいえ、誤解していますね。コピーバックトレードのことです。つまり、MT5ではEAが買い、MT4では売りをコピーしているのです。
また、このストラテジーは反転を目的としたものではなく、単純なTP取りのためのものです。ただ、反対方向にポジションが 開くまで持っていた方がいいような気もするのですが...。負けた方がいいんです。
MT4からMT4へコピーしようとすれば、おそらく可能でしょう。
しかし、このような状況でのMT4は、MT5の法律に従うべきです（もちろん、義務ではありませんが）。
MT5での反転は（ネットの特殊性から）難しいので、常時使用することを考えた方が良い。
CUを入れて、低め・高めに再エントリーした方が良い場合も...。
MT4からMT4へコピーされるため、原理的には実装可能でしょう。
しかし、MT4はMT5の法則に従うべきです（もちろん義務ではありませんが）。
MT5での反転は（ネットの特殊性から）非常に複雑なので、永続的な利用を考える価値があると思います。
BUで入れて、下・上で入れ直した方が良い場合もあるのですが・・・。
1.ここでは、MT5からMT4へのコピーhttps://www.mql5.com/ru/articles/189. 明日やってみます、もしかしたらうまくいくかもしれません。
2.どうすればもっと良くなるのか、考えなければなりませんね。再入力かもしれないし、他の何かかもしれない。
どのような問題ですか？
こんにちは。mql5を使用してEAを生成して みました。その仕事ぶりには何の不満もない。買いから売り、またはその逆で変更する方法がわかりません。mql4はともかく、mql5にはそれほど詳しくないのですが。
差し支えなければアドバイスをお願いします。
皆さん、クラスを「固定化」する必要はありません。受け継いでいく必要があります。
こんな感じです。
price=0.0; // 現在の価格にて
sl=0.0; // ストップなし
tp=0.0; // タケイなし
諸君、クラスを「固定」する必要はないのだ。継承していく必要がある。
こんな感じ。
price=0.0; // 現在の価格にて
sl=0.0; // ストップなし
tp=0.0; // テイクプロフィットなし
ありがとうございます。トレードを逆転させる。ただ、それだけでは売れません。買いはあっても売りはない。
slとtpを調べました。と書けば。
そうすると、Expert Advisorは販売のみとなります。と、こんな風に書けば
そうすると、買うだけです。
グローバルエキスパートオブジェクトが MAで構築されたExpert Advisorに挿入された場合、すべてがうまく反転し、取引は両方の方向に開かれます。
ありがとうございます。お得な情報が飛び交っている。ただ、売り物が ない。購入はあっても売却はない。
slとtpを調べました。と書けば。
そうすると、Expert Advisorは販売のみとなります。と、こんな風に書けば
そうすると、買うだけです。
グローバルエキスパートオブジェクトを MA上に構築されたExpert Advisorに挿入すると、すべてがうまく反転し、両方向で取引が開始されます。
ポイント数ではありません。
の点数ではありません。
まあ、興味本位で変えてみたんですけどね。
ダブルで エントリーした場合stop_level=100.0; では、売りと買いの両方が開きます。しかし、買いポジションを開くと、それは売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。そして、SLによって買いポジションがクローズされたときのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。
double stop_level=100.0; が入力されると、売りと買いの両方のポジションが開かれます。ただし、買いポジションを建てた 場合は、売ることができません。買って、前の買いを閉じて、また買うことしかできない。また、SLによって買いポジションがクローズされたときにのみ、売ることができる。売った後の買い取りも同じ状況です。