エラー、バグ、質問 - ページ 384

Roman Ignatev 2011.05.12 19:05 #3831

MT5 build 441のバグ。EAをデバッグする際、デバッグ前にツールウィンドウを開いていない場合、EAを閉じた後、マーケットウォッチとナビゲーターのウィンドウの位置が変わり、最初の位置に関係なく左から右に並ぶようになりました。また、この場合、ツールバーは初期位置とは関係なく、上から下へと並びます。どちらが不便かというとそうすると、全部を手動で元に戻さなければならないんです。Expert Advisor のデバッグモードで、Strategy Tester からの引用を使用できますか？もし可能であれば、どのように？ありがとうございました。

---

2011.05.12 19:50 #3832

IgnatyevName:MT5 build 441のバグ。EAをデバッグする 際、デバッグ前にツールウィンドウを開いていない場合、EAを閉じた後、マーケットウォッチとナビゲーターのウィンドウの位置が変わり、最初の位置にかかわらず左から右に並ぶようになりました。また、この場合、ツールバーは初期位置とは関係なく、上から下へ並べられます。1.MT4/5の初期ビルドから全てのビルドで発生する不具合です。2) コンパイル中にF4で素早くターミナルに移動すると、よくバグが出ます。3.タスクバーから端末を立ち上げると、不具合が出る頻度が少なくなる。印象としては、Windowsの設定のファイル(?)が読み込み時にブロックされ、ターミナルがデフォルトでパネルの場所の設定を入れているような感じです。開発者の方々には、この迷惑な点も直していただけると嬉しいです。

DV2010 2011.05.13 08:49 #3833

こんにちは。 OnChartEvent()のイベントリストの中に、チャートスクロールイベントがないのはなぜか教えてください。 代替案として最初に思いつくのは、OnTimerで最初に見えるバーの数を チェックすることです。 が、タイマーの最小更新時間である1秒を考慮すると、このオプションは遅すぎるように見えます。 他にもっと適切な代替手段がありますか？また、スクロールイベントを直接追加することは可能ですか？ 私が気づいた限りでは、mql5のプログラミングプラットフォームは、他の一般的なプログラミング環境と同様に発展しています。 が、いずれもスクロールイベントを持っています。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5

Boris Odintsov 2011.05.13 10:44 #3834

こんにちは。ある通貨を1ロット建てるのに必要な担保の 金額を調べたいのですが、どうすればいいですか？関数を使用しています。SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL); そして、私がチェックしていない通貨は、「EURUSD」、「GBPUSD」等々・・・。関数は0を返します。どうしてでしょう？

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5

削除済み 2011.05.13 11:01 #3835

bobsley:こんにちは。ある通貨を1ロット建てるのに必要な担保の 金額を調べたいのですが、どうすればいいですか？関数を使用しています。そして、私がチェックしていない通貨は、「EURUSD」、「GBPUSD」等々・・・。この関数は0を返します。どうしてでしょう？

私が理解する限り、このコードの代替は、MQL4でも0を返します。//MQL5 SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL); //MQL4 MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT);少なくとも、どんなに頑張って違う値を出しても...。開発者はこのことを説明し、SYMBOL_MARGIN_INITIALを 使用した作業例を提供する必要があります。

Boris Odintsov 2011.05.13 11:14 #3836

じゃあ、MT4のアナログが必要なんだ。MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);MT5にはこのようなものはないのでしょうか、それとも手で数えるしかないのでしょうか？

Alexey Petrov 2011.05.13 11:18 #3837

外国為替証拠金取引では、イニシャルマージンおよびメンテナンスマージンは使用されません。マージンの確認にはOrderCalcMarginを 使用します。

Boris Odintsov 2011.05.13 12:06 #3838

alexey_petrov:外国為替証拠金取引では、イニシャルマージンおよびメンテナンスマージンは使用されません。マージンの確認にはOrderCalcMarginを 使用します。

これだ！！！ありがとうございます。

Dmitriy Skub 2011.05.13 13:40 #3839

alexey_petrov:外国為替証拠金取引では、イニシャルマージンおよびメンテナンスマージンは使用されません。マージンの確認にはOrderCalcMarginを 使用します。使ってみた。エラーが発生しました。 err_function_not_allowed 4014 システム関数の呼び出しを許可していない私は何を間違えているのだろう？double margin; bool res = OrderCalcMargin( ORDER_TYPE_SELL, "EURUSD", 1.00, Bid, margin );

Slava 2011.05.13 13:53 #3840

Dima_S: 使ってみた。エラーが発生しました。 err_function_not_allowed 4014 システム関数の呼び出しを許可していない 私は何を間違えているのだろう？

インジケーターで呼び出しているのですか？
EAをデバッグする際、デバッグ前にツールウィンドウを開いていない場合、EAを閉じた後、マーケットウォッチとナビゲーターのウィンドウの位置が変わり、最初の位置に関係なく左から右に並ぶようになりました。また、この場合、ツールバーは初期位置とは関係なく、上から下へと並びます。
どちらが不便かというとそうすると、全部を手動で元に戻さなければならないんです。
Expert Advisor のデバッグモードで、Strategy Tester からの引用を使用できますか？もし可能であれば、どのように？
ありがとうございました。
1.MT4/5の初期ビルドから全てのビルドで発生する不具合です。
2) コンパイル中にF4で素早くターミナルに移動すると、よくバグが出ます。
3.タスクバーから端末を立ち上げると、不具合が出る頻度が少なくなる。
印象としては、Windowsの設定のファイル(?)が読み込み時にブロックされ、ターミナルがデフォルトでパネルの場所の設定を入れているような感じです。
開発者の方々には、この迷惑な点も直していただけると嬉しいです。
こんにちは。
OnChartEvent()のイベントリストの中に、チャートスクロールイベントがないのはなぜか教えてください。
代替案として最初に思いつくのは、OnTimerで最初に見えるバーの数を チェックすることです。
が、タイマーの最小更新時間である1秒を考慮すると、このオプションは遅すぎるように見えます。
他にもっと適切な代替手段がありますか？また、スクロールイベントを直接追加することは可能ですか？
私が気づいた限りでは、mql5のプログラミングプラットフォームは、他の一般的なプログラミング環境と同様に発展しています。
が、いずれもスクロールイベントを持っています。
ある通貨を1ロット建てるのに必要な担保の 金額を調べたいのですが、どうすればいいですか？
関数を使用しています。
SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
そして、私がチェックしていない通貨は、「EURUSD」、「GBPUSD」等々・・・。関数は0を返します。
どうしてでしょう？
私が理解する限り、このコードの代替は、MQL4でも0を返します。
少なくとも、どんなに頑張って違う値を出しても...。
開発者はこのことを説明し、SYMBOL_MARGIN_INITIALを 使用した作業例を提供する必要があります。
じゃあ、MT4のアナログが必要なんだ。
MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);
MT5にはこのようなものはないのでしょうか、それとも手で数えるしかないのでしょうか？
外国為替証拠金取引では、イニシャルマージンおよびメンテナンスマージンは使用されません。
マージンの確認にはOrderCalcMarginを 使用します。
使ってみた。エラーが発生しました。
err_function_not_allowed
4014
システム関数の呼び出しを許可していない
私は何を間違えているのだろう？
