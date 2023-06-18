エラー、バグ、質問 - ページ 258

ビルド375。紳士的な開発者たち。

1) テスト実行時に視覚化を無効にするオプションは復活しないのでしょうか？

すでに多くの人が求めているということですが...。これらのウィンドウを閉じるのに、本当に時間がかかります。

2) テスターに最適化プロセスで、すでに通過した情報と残り時間の予測を持ち帰るようにしてください。

 

1）ビジュアライゼーションは後で行う

2) ダブルクリックでテストウィンドウを最小化し、以下をご覧ください。

 
2つ目がよくわからないのですが、Stategy Testerのウィンドウには「閉じる」ボタンしかありません。があちこちでクリックされました。

設定タブにパス数が表示され、時間が表示されない。 MT4では時間があったのに...。

 
ストラテジーテスターが 起動している状態で、「ストラテジーテスター」の ウィンドウ名、またはタブ横の空欄をダブルクリックします。
 
cool, it worked :) ただ、なぜそのように隠されているのかが理解できないのですが？

時間情報を以前の場所に戻すのは、理にかなっていると思います。

最小化したウィンドウで作業することはありません。 また、最小化をかけると
を選択すると、Strategy Testerウィンドウは以前の設定（サイズ、位置）を忘れてしまいます。

 

助けてください。それを確認するための簡単な間接を書きました。配列を正しく反転させることができないのですが。最終的にはこのような写真になります。



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
これらの変更を試してみてください。

#property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
いつもありがとうございます。これですべてうまくいく。
 

価格目盛（グラフ）は便利で見慣れたものなので、なぜ100、200などと表示しないのか、ずっと不思議に思っていたのですが......。

 
