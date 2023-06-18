エラー、バグ、質問 - ページ 113 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.08.29 17:52 #1121 SHOOTER777: あなたもバグがあるということですが、私ほどではありません。 おそらく、ソフトの接続先で探した方がいいのでしょう。 どのようなシステムなのでしょうか？ core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB ライセンス、4GB ddr 2 RAM、ビルドを持っています。316 あなたとほぼ同じ、mt5ビルドです。316 Валерий 2010.08.29 23:49 #1122 Dmitriy2: ゼロから始めるとすると...。しかし、取引数字がゼロから始まるなんて、どこに書いてあるんだ？今あなたが10611（それは約611だった前に、代わりに約2000）、すなわち、プラス元の預金のサイズを得るという事実から判断して、私はそれについてよく分からない...たとえゼロでも、1でも、どこからが1万なのかがわからない。 デバッガ、なるほど、F11か...。トレードの DEAL_TYPE プロパティを適用し、 DEAL_ENTRYが ある はず です。if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE) 削除済み 2010.08.30 01:38 #1123 Kos: Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?レナート 0は制限なしを意味します。 なぜDBL_MAXではないのですか？ Дмитрий 2010.08.30 09:20 #1124 Valmars: DEAL_ENTRYではなく、トランザクションの DEAL_TYPE プロパティを適用しています。 そうだ、クソ...おつかれさま 然りうまくいかないのは、開発者の不具合に違いない......と考えるのはよくないですね。:) ループはゼロから始まる... デバッガはどうしたんだ？変数「ticket」と「profit-period」はそこに値が表示されているはずなのに、なぜ表示されないのでしょうか？ Николай 2010.08.30 20:53 #1125 sergey1294:あなたとほぼ同じ、MT5ビルドです。316 サービスデスクに問い合わせたところ、「x64でlongを使った計算のエラーは修正されました」とのことでした。- 新しいビルドができるまで1週間待ちます。 Mario 2010.08.30 22:08 #1126 どういう意味ですか？誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルする。これが私のディニットです。void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");} 削除済み 2010.08.30 22:40 #1127 maryan.dirtyn:どういう意味ですか？誤ったパラメータで定義された OnDeinit 関数を コンパイルする。これが私のディニットです。const int reason パラメータがないようです Mario 2010.08.30 22:53 #1128 Interesting: パラメータが足りないようです -const int reasonこのように．void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルすると、同じエラーが発生する。デイニットは誰も使ってないのか？ Sergey Gritsay 2010.08.30 23:01 #1129 maryan.dirtyn:このように．誤ったパラメータで定義された OnDeinit 関数を コンパイルすると、同じエラーが発生する。deinitを使う人はいないの？ 今確認したところ、私のMT5 x64のビルド316ではエラーは出ていません。おそらく括弧かどこかに「;」を入れ忘れたか、どこか失敗したのでしょう。 Andrey Khatimlianskii 2010.08.31 05:42 #1130 サービスデスクが機能しない。保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの応答を待っています」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。再ログインとCtrl+F5を両方試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8問題そのものです。Описание проблемы 端末に保存されるアカウント履歴レポートのヘッダーが正しくない。結果- 最大の損失取引 （全体の割合）。 - 平均損失額(全体の割 合)。 期待される結果- 最大の損失トレード - 平均損失額取引。 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたもバグがあるということですが、私ほどではありません。
おそらく、ソフトの接続先で探した方がいいのでしょう。
どのようなシステムなのでしょうか？
core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB ライセンス、4GB ddr 2 RAM、ビルドを持っています。316
あなたとほぼ同じ、mt5ビルドです。316
ゼロから始めるとすると...。しかし、取引数字がゼロから始まるなんて、どこに書いてあるんだ？今あなたが10611（それは約611だった前に、代わりに約2000）、すなわち、プラス元の預金のサイズを得るという事実から判断して、私はそれについてよく分からない...たとえゼロでも、1でも、どこからが1万なのかがわからない。
デバッガ、なるほど、F11か...。
トレードの DEAL_TYPE プロパティを適用し、 DEAL_ENTRYが ある はず です。
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0は制限なしを意味します。
DEAL_ENTRYではなく、トランザクションの DEAL_TYPE プロパティを適用しています。
そうだ、クソ...おつかれさま
然りうまくいかないのは、開発者の不具合に違いない......と考えるのはよくないですね。:)
ループはゼロから始まる...
デバッガはどうしたんだ？変数「ticket」と「profit-period」はそこに値が表示されているはずなのに、なぜ表示されないのでしょうか？
どういう意味ですか？誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルする。
これが私のディニットです。
パラメータが足りないようです -const int reason
このように．
誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルすると、同じエラーが発生する。
デイニットは誰も使ってないのか？
サービスデスクが機能しない。
保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの応答を待っています」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。
再ログインとCtrl+F5を両方試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8
問題そのものです。
Описание проблемы
端末に保存されるアカウント履歴レポートのヘッダーが正しくない。
結果
- 最大の損失取引 （全体の割合）。
- 平均損失額(全体の割 合)。
期待される結果
- 最大の損失トレード
- 平均損失額取引。