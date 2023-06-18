エラー、バグ、質問 - ページ 113

SHOOTER777:

あなたもバグがあるということですが、私ほどではありません。

おそらく、ソフトの接続先で探した方がいいのでしょう。

どのようなシステムなのでしょうか？

core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB ライセンス、4GB ddr 2 RAM、ビルドを持っています。316

あなたとほぼ同じ、mt5ビルドです。316


 
Dmitriy2:

ゼロから始めるとすると...。しかし、取引数字がゼロから始まるなんて、どこに書いてあるんだ？今あなたが10611（それは約611だった前に、代わりに約2000）、すなわち、プラス元の預金のサイズを得るという事実から判断して、私はそれについてよく分からない...たとえゼロでも、1でも、どこからが1万なのかがわからない。

デバッガ、なるほど、F11か...。

トレードの DEAL_TYPE プロパティを適用し、 DEAL_ENTRYが ある はず です。

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
レナート
0は制限なしを意味します。
なぜDBL_MAXではないのですか？
 
Valmars:

DEAL_ENTRYではなく、トランザクションの DEAL_TYPE プロパティを適用しています。

そうだ、クソ...おつかれさま

然りうまくいかないのは、開発者の不具合に違いない......と考えるのはよくないですね。:)

ループはゼロから始まる...

デバッガはどうしたんだ？変数「ticket」と「profit-period」はそこに値が表示されているはずなのに、なぜ表示されないのでしょうか？

 
sergey1294:

あなたとほぼ同じ、MT5ビルドです。316


サービスデスクに問い合わせたところ、「x64でlongを使った計算のエラーは修正されました」とのことでした。- 新しいビルドができるまで1週間待ちます。
 

どういう意味ですか？誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルする。

これが私のディニットです。

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}


maryan.dirtyn:

どういう意味ですか？誤ったパラメータで定義された OnDeinit 関数を コンパイルする。

これが私のディニットです。


const int reason パラメータがないようです
 
Interesting:
パラメータが足りないようです -const int reason

このように．

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

誤ったパラメータで定義された OnDeinit関数を コンパイルすると、同じエラーが発生する。

デイニットは誰も使ってないのか？

 
maryan.dirtyn:

このように．

誤ったパラメータで定義された OnDeinit 関数を コンパイルすると、同じエラーが発生する。

deinitを使う人はいないの？

今確認したところ、私のMT5 x64のビルド316ではエラーは出ていません。おそらく括弧かどこかに「;」を入れ忘れたか、どこか失敗したのでしょう。
 

サービスデスクが機能しない。

保存」ボタンを押すと、ステータスバーに「login.mql5.comからの応答を待っています」と20秒程度表示され、その後オレンジ色の「エラーが発生しました」と表示されます。

再ログインとCtrl+F5を両方試しましたが、解決しません。ファイアフォックス 3.6.8


問題そのものです。

Описание проблемы

端末に保存されるアカウント履歴レポートのヘッダーが正しくない。


結果

- 最大の損失取引 （全体の割合）。

- 平均損失額(全体の割)。


期待される結果

- 最大の損失トレード

- 平均損失額取引。

