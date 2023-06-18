エラー、バグ、質問 - ページ 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...3185 新しいコメント Igor Chepiga 2010.12.18 14:56 #2371 ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのでしょうか？先ほど15.12で新しいビルドがありましたが、もしかしてそのせいでしょうか？今まではすべてうまくいっていたWindows 7。何度も再起動し、再インストールしたが、効果がなかった。HELP ! Alexander 2010.12.18 15:41 #2372 SoundChip:ここ数日、テスターウィンドウを開くとターミナルがクラ ッシュしてしまいます。何が問題なのでしょうか？ちょうど15.12で新しいビルドをしたところですが、これが原因でしょうか？これまでのところ、すべてうまくいっているWindows 7。何度も再起動し、再インストールしたが、効果がなかった。PLEASE ! サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？Windowsのビットシステムおよびバージョン。この結果に至る行動をより詳細に記述してください。端末のログなど Edgar Akhmadeev 2010.12.18 16:37 #2373 SoundChip:ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのでしょうか？先ほど15.12で新しいビルドがありましたが、もしかしてそのせいでしょうか？今まですべてうまくいっていたWindows 7。何度も再起動し、再インストールしたが、効果がなかった。HELP ! まず、以前テストしたEAを再コンパイルし、ターミナルを実行 します。または、コンパイルした.ex5ファイルを削除してください。 Anatoliy Ivanov 2010.12.18 18:37 #2374 1.アップデート後、テスターウィンドウのアドバイザー：「アドバイザー」を選択すると、ターミナルウィンドウが閉じる（最小化される）。今後、端末の電源を入れた後、2～3秒で端末が任意に閉じてしまう。 選択されたExpert Advisorは、添付のPr1に従ってコンパイルされています。 2.選択したexe5ファイルを削除すると、他のEAで端末が正常に動作する。 3.アップデート前、指定したEAを搭載した端末は正常に動作していました。 4.端末が埋まっている理由は何ですか？ MT5CLWの説明です。 時刻 : 2010.12.18 17:37 (0:03:52) プログラム：クライアント端末 バージョン : 500.370 (2010年12月15日) リビジョン：27654 OS : Windows 7 Professional (Build 7600) プロセッサー : 4 x X64 (レベル6) メモリ : 8311080/1675076 kb 仮想 : 8589934464/8589746680 kb CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C 例外：000000014034CEC9のC0000005は00000001000015E8まで読み込まれます。 モジュール : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370): 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0) 000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (ターミナル64.exe) レジスタ : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246: rbx=00000000033e2e50 rsp=00000012f758 rbp=00000000000001: rcx=00000003552cd8 rsi=000000000033c9b0 cs=0033: RDX=0000000000000000 RDI=00000000000001 DS=002b: R8=0000000001D6A1B8 R12=000000000001 ES=002b: r9=0000000000007 r13=00000000ffffff fs=0053: R10=00000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b: R11=0000000000000008 R15=00000000000000 SS=002b ファイル: C7hUsershe35imxfrtDocumentsmPr1.PNG 22 kb CfbUsersi9mftuhpk1DocumentsmMT5CLW64.mq5 3 kb Errors, bugs, questions MT5 crashes when creating MQL4 , ORACL , Igor Chepiga 2010.12.18 20:48 #2375 同様の問題。時刻 : 2010.12.18 19:46 (0:02:18) プログラム：クライアント端末 バージョン : 500.370 (2010年12月15日) リビジョン：27654 OS : Windows 7 Professional (Build 7600) プロセッサー : X86 x 4 (レベル6) メモリ : 1833392/795584 kb 仮想 : 2097024/1800948 kb CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7 例外：772820CBでC0000005が5F6F0001に書き込まれます。 モジュール : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370) : 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1) : 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72) 77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll) 7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll) レジスタ : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023 : EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b : ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000 : edx=00000002 edi=f1100000 ds=0023 ss=0023 Errors, bugs, questions TSD_MT4_MR_Trade_0_34 MQL4 , ORACL , fellow 2010.12.20 13:23 #2376 SoundChip:ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのでしょうか？先ほど15.12で新しいビルドがありましたが、もしかしてそのせいでしょうか？今まではすべてうまくいっていたWindows 7。何度も再起動し、再インストールしたが、効果がなかった。HELP ! Windows 7を正常に動作するものに再インストールすれば、すべてがうまくいきます。 Edgar Akhmadeev 2010.12.20 13:41 #2377 fellow: Windows 7を動作するものに再インストールすれば、すべてがうまくいくはずです ええ、またはコンピュータを変更する;) Yedelkin 2010.12.21 20:41 #2378 以下のことに気づきました(EURUSD,M1)。 端末は一日中、接続が途切れることがあった。そして、かなりの数のバーが欠落していることが判明するのです。一見すると、接続復旧時にM1分足のベースが更新されていないように見える。 Aleksandr Chugunov 2010.12.21 20:53 #2379 Yedelkin: これに気づきました(EURUSD,M1)。 端末は一日中動いていて、接続が途切れることがあった。そして、かなりの数のバーが欠落していることが判明するのです。一見すると、接続更新時にM1ミニッツのベースが更新されていないように見える。月曜日のアルパリでは、こんなことがよくありました...。サービスデスクから「自分たちの問題ではなく、アルパリの問題だ」と言われたのですが......。あなたはどのブローカーですか？ Yedelkin 2010.12.21 21:01 #2380 AlexSTAL: 月曜日のアルパリでは、こんなことがよくありました...。 サービスデスクから「自分たちの問題ではなく、アルパリの問題だ」と言われたのですが......。 あなたはどのブローカーですか？ しまった、一番大事なことを忘れていた!通常はスクリーンショットからサーバー名を確認することができますが、ここではチャートそのものを貼り付けました。サーバーはMQです。 1...231232233234235236237238239240241242243244245...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのでしょうか？先ほど15.12で新しいビルドがありましたが、もしかしてそのせいでしょうか？今まではすべてうまくいっていたWindows 7。何度も再起動し、再インストールしたが、効果がなかった。HELP !
サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？
1.アップデート後、テスターウィンドウのアドバイザー：「アドバイザー」を選択すると、ターミナルウィンドウが閉じる（最小化される）。今後、端末の電源を入れた後、2～3秒で端末が任意に閉じてしまう。
選択されたExpert Advisorは、添付のPr1に従ってコンパイルされています。
2.選択したexe5ファイルを削除すると、他のEAで端末が正常に動作する。
3.アップデート前、指定したEAを搭載した端末は正常に動作していました。
4.端末が埋まっている理由は何ですか？
MT5CLWの説明です。
時刻 : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
プログラム：クライアント端末
バージョン : 500.370 (2010年12月15日)
リビジョン：27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
プロセッサー : 4 x X64 (レベル6)
メモリ : 8311080/1675076 kb
仮想 : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
例外：000000014034CEC9のC0000005は00000001000015E8まで読み込まれます。
モジュール : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (ターミナル64.exe)
レジスタ : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: rbx=00000000033e2e50 rsp=00000012f758 rbp=00000000000001
: rcx=00000003552cd8 rsi=000000000033c9b0 cs=0033
: RDX=0000000000000000 RDI=00000000000001 DS=002b
: R8=0000000001D6A1B8 R12=000000000001 ES=002b
: r9=0000000000007 r13=00000000ffffff fs=0053
: R10=00000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
: R11=0000000000000008 R15=00000000000000 SS=002b
同様の問題。
時刻 : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
プログラム：クライアント端末
バージョン : 500.370 (2010年12月15日)
リビジョン：27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
プロセッサー : X86 x 4 (レベル6)
メモリ : 1833392/795584 kb
仮想 : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
例外：772820CBでC0000005が5F6F0001に書き込まれます。
モジュール : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
レジスタ : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: edx=00000002 edi=f1100000 ds=0023 ss=0023
Windows 7を動作するものに再インストールすれば、すべてがうまくいくはずです
以下のことに気づきました(EURUSD,M1)。
端末は一日中、接続が途切れることがあった。そして、かなりの数のバーが欠落していることが判明するのです。一見すると、接続復旧時にM1分足のベースが更新されていないように見える。
