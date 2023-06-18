エラー、バグ、質問 - ページ 108 1...101102103104105106107108109110111112113114115...3185 新しいコメント Дмитрий 2010.08.25 13:40 #1071 Interesting: より信頼性が高い？初期化時のハンドルの取得が確実でないのはなぜですか？必要なデータの確認ができないのはなぜですか？ましてや、チェックの有無が信頼できないのはなぜか。 初心者の方には難しいかもしれませんが、時間が経てばすべてが明らかになるはず...。 実は、後回しにせず、すぐに解決しようと思っているのですが...。意味もわからず、ある動作をただ真似するのは嫌です。もし、MQL4のような組み込み関数としてコードを用意するのであれば、バー数を示す追加パラメータを追加することになるでしょう。 gumgum 2010.08.25 20:14 #1072 なぜ読み込まれるのですか？ Николай 2010.08.25 20:16 #1073 simpleton: "普通の数字 "は定数表現であり、これも型を持つ。この場合、int型になります。 各々がint型の2つの部分式の乗算からなる式もint型である。ここでオーバーフローが発生する。 そして、その時だけ、long 変数の初期化時にint式の型からlong型への暗黙の変換が行われます。 ここではすべてがクリアになる。ちなみに、この場合、各オペランドを longにキャストする必要はない。一方をキャストして、もう一方を暗黙のうちにキャストすればいいのです。 これは、私が言いたかったことなのですが、あまりアカデミックな言葉を使っていないのです。要は、他の求職者に警告することです。 質問が違う。タルムードのどこにそんなことが書いてあるんだ？ "普通の数字 "は定数表現で、型も持って いる。この場合、int型になります。 例えば、Xを100000000とすると、long 型になるのですか？ また、ulongやdatetime、stringでも だめなのですか？ 数値255のucharまたはshortの型は何ですか？ Николай 2010.08.25 20:18 #1074 gumgum: なぜ読み込まれるのですか？ おそらく、GBPJPYのクロスペアが原因で、コードのどこかにマージン計算があるのでしょう。IMHO Николай 2010.08.25 20:25 #1075 simpleton: ログとコードが混在しているようです。上記のコードは、「きれいに」動作します。そして、このようなログを得るためには、変数AとBをint型またはuint型にし、変数Xをuint型に する必要があったのです。 そして、これがオリジナルコードの作品です。 ビルド314（2010年8月20日）。 別のコードを引用しましたlong A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN); // 661701 long B = A; long C = 661701; Print(" A=",A," B=",B," C=",C); long X =(long)10000; long L1 = A*X; long L2 = B*X; long L3 = C*X; Print(" L1=",L1," L2=",L2," L3=",L3); 最初の行に特に注意してください。あなたのアカウントには別の番号があるかもしれません。調べて、ロング Cに入れる＝。 再度結果を確認2010.08.25 20:23:12 Servis (EURUSD,H1) L1=2322042704 L2=2322042704 L3=6617010000 2010.08.25 20:23:12 Servis (EURUSD,H1) A=661701 B=661701 C=661701 ビルド314（2010年8月20日）。 rut_ 2010.08.25 22:31 #1076 SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)関数は、USDCHFの小数点以下5桁の値として0.00001を表示しますが、このペアで受け入れられる値は0.0001であるのはなぜですか。 Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoDouble www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoDouble - Документация по MQL5 Sergey Gritsay 2010.08.26 00:23 #1077 rut_: USDCHFペアのSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)関数では、小数点以下5桁のポイントサイズが生成されますが、このペアはポイント値0.0001で受け入れられているのに、なぜでしょうか? なぜ4桁なのか、端末には5桁の数字が表示されています。 Николай 2010.08.26 01:24 #1078 sergey1294: この楽器に4桁の数字があるとなぜ思うのか、端末には明らかに5桁の数字が表示されているこの機能は、5桁の口座でも異なるポイント値を返すことができますが、すべてはブローカーが受け入れる設定に依存します。例えば、ある証券会社では、次のようなコメントがあります。1 pips (пункт) равен: для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001); для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).と5桁目に相当する1pipsを持つものがあります。 削除済み 2010.08.26 01:55 #1079 SHOOTER777: それが言いたかったのですが、あまりアカデミックな言葉ではありません。そして、最も重要なのは、他の求職者に警告することです。 質問が違う。どのタルムードのどこに書いてあるんだ？ "普通の数字 "は定数表現であり、これも型を持つ。この場合、int型になります。 例えば、Xを100000000とすると、long 型になるのですか？ また、ulongやdatetime、stringでも だめなのですか？ 数値255のucharまたはshortの型は何ですか？ 定数 10000000000 はすでに long 型です。どのように置けばいいのでしょうか？通常の言語には、明示的な型変換を行わずに定数の型を指定できる接尾辞-修飾子がある。MQL5については、float用しか見つかっていません。したがって、uchar, ushort, uint, ulong, char, short, long 型の定数（定数値が int 型に収まる場合）を明示的に型変換 せずに定義することは不可能です。定数255はint型である。例えば、文字定数はushort型であると宣言されているなど、型の記述の中に何かを見出すことができます。また、datetime型、color型、bool型、double型、string型の定数についての情報もあります。定数型は sizeof が導入されていれば、そのサイズを表示することができます（なぜ導入されているのかは、開発者に聞いてみてください）。void OnStart() { Print("sizeof true = ", sizeof true); Print("sizeof 'a' = ", sizeof 'a'); Print("sizeof 255 = ", sizeof 255); Print("sizeof 200000000 = ", sizeof 20000000); Print("sizeof 10000000000 = ", sizeof 10000000000); Print("sizeof C'128,128,128' = ", sizeof C'128,128,128'); Print("sizeof D'2004.01.01 00:00' = ", sizeof D'2004.01.01 00:00'); Print("sizeof 1.0f = ", sizeof 1.0 f); Print("sizeof 1.0 = ", sizeof 1.0); Print("sizeof \"Xa!\" = ", sizeof "Xa!"); Print("sizeof \"Xa-xa-xa!!!\" = ", sizeof "Xa-xa-xa!!!"); } /* Вывод в лог (хронология - сверху вниз): GF 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof true = 1 IS 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 'a' = 2 LF 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 255 = 4 JI 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 200000000 = 4 EQ 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 10000000000 = 8 DG 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof C'128,128,128' = 4 JN 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof D'2004.01.01 00:00' = 8 GE 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 1.0f = 4 GR 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof 1.0 = 8 QJ 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof "Xa!" = 12 ER 0 1 (EURUSD,M15) 02:03:23 sizeof "Xa-xa-xa!!!" = 12 */一般に、double定数のfだけはfloatに変更して動作するが、これはこのような定数型の大きさでわかる。ここで、私が見つけた唯一のsizeof操作の賢明な使用法です。:) 削除済み 2010.08.26 02:00 #1080 SHOOTER777: 別のコードをお渡ししました 最初の行に特に注意してください。あなたのアカウントに別の番号がある可能性があります。調べて、ロング Cに入れる＝。 再度結果を確認 ビルド314（2010年8月20日）。 いいえ、あなたのような効果はありません。MT5のビット版を確認する程度です。私は64ビット版を持っていますが、あなたはどうですか？ところで、私がテストした修正コードでは、私と同じような結果が得られるのでしょうか？もしそうなら、私が見たものは、値の「起源」に関するバグと非常によく似ています。つまり、さらなる計算のベースとなる値がもともとどこから来たかによって、コードの動作が（正しくもあり正しくもない）異なることがあるのです。 1...101102103104105106107108109110111112113114115...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
より信頼性が高い？初期化時のハンドルの取得が確実でないのはなぜですか？必要なデータの確認ができないのはなぜですか？ましてや、チェックの有無が信頼できないのはなぜか。
初心者の方には難しいかもしれませんが、時間が経てばすべてが明らかになるはず...。
実は、後回しにせず、すぐに解決しようと思っているのですが...。意味もわからず、ある動作をただ真似するのは嫌です。もし、MQL4のような組み込み関数としてコードを用意するのであれば、バー数を示す追加パラメータを追加することになるでしょう。
なぜ読み込まれるのですか？
"普通の数字 "は定数表現であり、これも型を持つ。この場合、int型になります。
各々がint型の2つの部分式の乗算からなる式もint型である。ここでオーバーフローが発生する。
そして、その時だけ、long 変数の初期化時にint式の型からlong型への暗黙の変換が行われます。
ここではすべてがクリアになる。ちなみに、この場合、各オペランドを longにキャストする必要はない。一方をキャストして、もう一方を暗黙のうちにキャストすればいいのです。
これは、私が言いたかったことなのですが、あまりアカデミックな言葉を使っていないのです。要は、他の求職者に警告することです。
質問が違う。タルムードのどこにそんなことが書いてあるんだ？
"普通の数字 "は定数表現で、型も持って いる。この場合、int型になります。
例えば、Xを100000000とすると、long 型になるのですか？ また、ulongやdatetime、stringでも だめなのですか？
数値255のucharまたはshortの型は何ですか？
なぜ読み込まれるのですか？
ログとコードが混在しているようです。上記のコードは、「きれいに」動作します。そして、このようなログを得るためには、変数AとBをint型またはuint型にし、変数Xをuint型に する必要があったのです。
そして、これがオリジナルコードの作品です。
ビルド314（2010年8月20日）。
別のコードを引用しました
最初の行に特に注意してください。あなたのアカウントには別の番号があるかもしれません。調べて、ロング Cに入れる＝。
再度結果を確認
ビルド314（2010年8月20日）。
USDCHFペアのSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)関数では、小数点以下5桁のポイントサイズが生成されますが、このペアはポイント値0.0001で受け入れられているのに、なぜでしょうか?
この楽器に4桁の数字があるとなぜ思うのか、端末には明らかに5桁の数字が表示されている
この機能は、5桁の口座でも異なるポイント値を返すことができますが、すべてはブローカーが受け入れる設定に依存します。
例えば、ある証券会社では、次のようなコメントがあります。
と5桁目に相当する1pipsを持つものがあります。
それが言いたかったのですが、あまりアカデミックな言葉ではありません。そして、最も重要なのは、他の求職者に警告することです。
質問が違う。どのタルムードのどこに書いてあるんだ？
"普通の数字 "は定数表現であり、これも型を持つ。この場合、int型になります。
例えば、Xを100000000とすると、long 型になるのですか？ また、ulongやdatetime、stringでも だめなのですか？
数値255のucharまたはshortの型は何ですか？
定数 10000000000 はすでに long 型です。
どのように置けばいいのでしょうか？通常の言語には、明示的な型変換を行わずに定数の型を指定できる接尾辞-修飾子がある。MQL5については、float用しか見つかっていません。したがって、uchar, ushort, uint, ulong, char, short, long 型の定数（定数値が int 型に収まる場合）を明示的に型変換 せずに定義することは不可能です。
定数255はint型である。例えば、文字定数はushort型であると宣言されているなど、型の記述の中に何かを見出すことができます。また、datetime型、color型、bool型、double型、string型の定数についての情報もあります。
定数型は sizeof が導入されていれば、そのサイズを表示することができます（なぜ導入されているのかは、開発者に聞いてみてください）。
一般に、double定数のfだけはfloatに変更して動作するが、これはこのような定数型の大きさでわかる。
ここで、私が見つけた唯一のsizeof操作の賢明な使用法です。:)
別のコードをお渡ししました
最初の行に特に注意してください。あなたのアカウントに別の番号がある可能性があります。調べて、ロング Cに入れる＝。
再度結果を確認
ビルド314（2010年8月20日）。
いいえ、あなたのような効果はありません。MT5のビット版を確認する程度です。私は64ビット版を持っていますが、あなたはどうですか？
ところで、私がテストした修正コードでは、私と同じような結果が得られるのでしょうか？
もしそうなら、私が見たものは、値の「起源」に関するバグと非常によく似ています。つまり、さらなる計算のベースとなる値がもともとどこから来たかによって、コードの動作が（正しくもあり正しくもない）異なることがあるのです。