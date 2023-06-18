エラー、バグ、質問 - ページ 169 1...162163164165166167168169170171172173174175176...3185 新しいコメント Yedelkin 2010.10.18 08:08 #1681 papaklass: Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана. ...これは、以前の記事で書いていたことですね。 私が書いたのではありません。コンパイラはコードのロジックをチェックしないので、あるブロックが初期化されたときだけ実行されるとは推測できないことを指摘したのです。 コンパイラは 、コード内に初期化されていない変数があれば、遅かれ早かれそれが使われると仮定するだけ です。 そして私の記事のポイントは、レナートの断言とは違ってこの仮定が当たらないことがあるということです。 ですから、このようなエラーを避けるために、必ず変数を初期化するようにしてください。 上の例でお分かりのように、この警告は必ずしも エラーを意味するものではない、それだけのことです。 Владимир 2010.10.18 09:13 #1682 最新ビルドでは、前方分析が機能しない。 Slava 2010.10.18 10:58 #1683 Erm955: 最新ビルドでは、前方分析が機能しない。 メッセージをありがとうございました。次のビルドで修正される予定です。 Dmitriy Skub 2010.10.20 14:18 #1684 インジケーターによっては、インジケーターバッファを使用 しないものもあります。property indicator_buffers ディレクティブを指定しない場合、コンパイラの警告が表示されます: インジケータプロットが定義されて いません。同時に、バッファの数をゼロに等しく指定することは許されない。この状況は、メッセージを削除するか、バッファの数がnullであることを許可するなど、何らかの方法で修正することができます。ビルド344にあります。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора - Документация по MQL5 fellow 2010.10.20 17:13 #1685 なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？ 削除済み 2010.10.20 17:28 #1686 fellow: なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？ すべてうまくいっているようです。今確認したところ、Expert Advisorだけでなく、オブジェクトを含むモジュールもすべてOKでした...。 Test Account 2010.10.20 18:23 #1687 fellow: なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？そして、そこからどんな結果が生まれるのでしょうか？もしかしたら、出力結果が0でないために、デバッグが止まってしまうのかもしれません。 削除済み 2010.10.20 21:58 #1688 開発者の皆様へ。取引 履歴で、so closeと一緒にsl closeを赤色（または他の好きな色）にすることは可能ですか？追記また、「利益」欄のマイナス金額（口座から差し引かれた金額や損切り取引）を赤色で表示させたいのですが・・・。 Sergey Gritsay 2010.10.20 22:24 #1689 Interesting:開発者の皆様へ。取引履歴で、so closeと一緒にsl closeを赤色（または他の好きな色）にすることは可能ですか？追記また、「利益」欄のマイナス額（出金額や負けトレード額）を赤く着色してもらいたいのですが・・・。 裏付け Дмитрий Александрович 2010.10.21 12:03 #1690 ポジションがクローズ されたとき、なぜ4つのOnTradeイベントが発生するのでしょうか？多くないですか？ 1...162163164165166167168169170171172173174175176...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
papaklass:...これは、以前の記事で書いていたことですね。
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
私が書いたのではありません。コンパイラはコードのロジックをチェックしないので、あるブロックが初期化されたときだけ実行されるとは推測できないことを指摘したのです。 コンパイラは 、コード内に初期化されていない変数があれば、遅かれ早かれそれが使われると仮定するだけ です。 そして私の記事のポイントは、レナートの断言とは違ってこの仮定が当たらないことがあるということです。
ですから、このようなエラーを避けるために、必ず変数を初期化するようにしてください。
上の例でお分かりのように、この警告は必ずしも エラーを意味するものではない、それだけのことです。
最新ビルドでは、前方分析が機能しない。
インジケーターによっては、インジケーターバッファを使用 しないものもあります。
property indicator_buffers ディレクティブを指定しない場合、コンパイラの警告が表示されます: インジケータプロットが定義されて いません。
同時に、バッファの数をゼロに等しく指定することは許されない。この状況は、メッセージを削除するか、バッファの数がnullであることを許可するなど、何らかの方法で修正することができます。
ビルド344にあります。
なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？
そして、そこからどんな結果が生まれるのでしょうか？
もしかしたら、出力結果が0でないために、デバッグが止まってしまうのかもしれません。
開発者の皆様へ。
取引 履歴で、so closeと一緒にsl closeを赤色（または他の好きな色）にすることは可能ですか？
追記
また、「利益」欄のマイナス金額（口座から差し引かれた金額や損切り取引）を赤色で表示させたいのですが・・・。
ポジションがクローズ されたとき、なぜ4つのOnTradeイベントが発生するのでしょうか？
多くないですか？