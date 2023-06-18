エラー、バグ、質問 - ページ 169

papaklass:
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.  

...これは、以前の記事で書いていたことですね。

私が書いたのではありません。コンパイラはコードのロジックをチェックしないので、あるブロックが初期化されたときだけ実行されるとは推測できないことを指摘したのです。 コンパイラは 、コード内に初期化されていない変数があれば、遅かれ早かれそれが使われると仮定するだけ です。 そして私の記事のポイントは、レナートの断言とは違ってこの仮定が当たらないことがあるということです。

ですから、このようなエラーを避けるために、必ず変数を初期化するようにしてください。

上の例でお分かりのように、この警告は必ずしも エラーを意味するものではない、それだけのことです。

 

最新ビルドでは、前方分析が機能しない。

 
Erm955:

最新ビルドでは、前方分析が機能しない。

メッセージをありがとうございました。次のビルドで修正される予定です。
 

インジケーターによっては、インジケーターバッファを使用 しないものもあります。

property indicator_buffers ディレクティブを指定しない場合、コンパイラの警告が表示されます: インジケータプロットが定義されて いません。

同時に、バッファの数をゼロに等しく指定することは許されない。この状況は、メッセージを削除するか、バッファの数がnullであることを許可するなど、何らかの方法で修正することができます。

ビルド344にあります。


なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？
fellow:
なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？
すべてうまくいっているようです。今確認したところ、Expert Advisorだけでなく、オブジェクトを含むモジュールもすべてOKでした...。
 
fellow:
なぜデバッガはOnInit()の中だけで動作するのですか？

そして、そこからどんな結果が生まれるのでしょうか？

もしかしたら、出力結果が0でないために、デバッグが止まってしまうのかもしれません。

開発者の皆様へ。

取引 履歴で、so closeと一緒にsl closeを赤色（または他の好きな色）にすることは可能ですか？

追記

また、「利益」欄のマイナス金額（口座から差し引かれた金額や損切り取引）を赤色で表示させたいのですが・・・。

 
Interesting:

開発者の皆様へ。

取引履歴で、so closeと一緒にsl closeを赤色（または他の好きな色）にすることは可能ですか？

追記

また、「利益」欄のマイナス額（出金額や負けトレード額）を赤く着色してもらいたいのですが・・・。


裏付け
 

ポジションがクローズ されたとき、なぜ4つのOnTradeイベントが発生するのでしょうか？

多くないですか？

