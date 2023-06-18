エラー、バグ、質問 - ページ 129

各ティック 後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。
 
avk:
各ティック後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。

もう少し詳しく教えてください。
 
Alexander:
もう少し詳しく教えてください。

NordFX-Serverのデモ口座で、MS SQLサーバーのデータベースにすべてのティックを書き込んだときに、それに気づきました。ここでは、ティックと引用符の時間、日付14.09.2010（EURUSD）です。

14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847

14:12:01 1,2842



MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)

 
gwend:

1.再起動」を押したとき、MetaEditorを開いて編集可能なテキストやテストを実行した状態でしたか？

2.再起動」をクリックしてターミナルを閉じた後、勝手に起動したのか、それとも手動で起動したのでしょうか？

ご自身で実行される場合、端末を閉じてからおよそ何分後に手動で起動されましたか？(5-30-60秒？)

3.アンチウィルスをインストールしていますか？

1.編集可能なテキストでMetaEditorが開かれていた。

2.一度だけMTが勝手に起動し（ただし60秒から120秒と長い時間待たされた）、二度目はMTが勝手に起動したが、これも「転がる」速度が遅い...。

3.ライセンスを取得したカスペルスキーがインストールされています。

 

たまたま見つけたのですが、ユーロドル1.29559553をどうやってターミナルで取得したのでしょうか？

 
avk:
各ティック後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。

この事実も確認しています。スプレッド履歴を表示するインジケータ（CopySpread 参照）を研究しているときに発見しました。ティックで描画していたスプレッド履歴のその部分が、端末のリロード後に微妙に変化しています。
 
maryan.dirtyn:

たまたま見つけたのですが、ユーロドル1.29559553をどうやってターミナルで取得したのでしょうか？

これは、このポジションが、この商品の複数の取引の結果であることを意味します。その結果、ポジションの加重平均 価格が表示されます。
Rosh:
これは、このポジションが、あるシンボルでの複数の取引の結果であることを意味します。その結果、ポジションの加重平均 価格が表示されます。

うわぁ・・・不具合かと思った・・・。

少なくとも2つのトピックを目立つ場所に作り、そのテーマに関する書き込み（事実、具体的なコード）だけを掲載し、議論をしないようにすることを提案します。

1.MQL4からMQL5への移行。

2.MQL5の秘密。

Dmitriy2:

少なくとも2つのトピックを目立つ場所に作り、そのテーマに関する書き込み（事実、具体的なコード）だけを掲載し、議論をしないようにすることを提案します。

1.MQL4からMQL5への移行について

2.MQL5の秘密

1.議論がないとはどういうことですか？そして、トークは...？:)

2.秘密は、特定の人が知るべき秘密...。

 
Interesting:

1.議論がないってどういうこと？そして、トークは...？:)

2.秘密は、特定の人が知るべき秘密...。

いや、話してみてわかったことが、そのスレに書いてあるときだ。事実のようなものです。

そしてその秘密は、加重平均価格など、偶然に知ることが多いような気がします。

