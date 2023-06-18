エラー、バグ、質問 - ページ 129 1...122123124125126127128129130131132133134135136...3185 新しいコメント avk 2010.09.14 16:26 #1281 各ティック 後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。 MQ Alexander 2010.09.14 17:17 #1282 avk: 各ティック後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。 もう少し詳しく教えてください。 avk 2010.09.14 17:33 #1283 Alexander: もう少し詳しく教えてください。NordFX-Serverのデモ口座で、MS SQLサーバーのデータベースにすべてのティックを書き込んだときに、それに気づきました。ここでは、ティックと引用符の時間、日付14.09.2010（EURUSD）です。 14:06:01 1,2847 14:06:03 1,2847 14:12:01 1,2842MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010) retired 2010.09.14 17:56 #1284 gwend: 1.再起動」を押したとき、MetaEditorを開いて編集可能なテキストやテストを実行した状態でしたか？ 2.再起動」をクリックしてターミナルを閉じた後、勝手に起動したのか、それとも手動で起動したのでしょうか？ ご自身で実行される場合、端末を閉じてからおよそ何分後に手動で起動されましたか？(5-30-60秒？) 3.アンチウィルスをインストールしていますか？ 1.編集可能なテキストでMetaEditorが開かれていた。 2.一度だけMTが勝手に起動し（ただし60秒から120秒と長い時間待たされた）、二度目はMTが勝手に起動したが、これも「転がる」速度が遅い...。 3.ライセンスを取得したカスペルスキーがインストールされています。 Mario 2010.09.14 18:48 #1285 たまたま見つけたのですが、ユーロドル1.29559553をどうやってターミナルで取得したのでしょうか？ AlexinSergey 2010.09.14 19:01 #1286 avk: 各ティック後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。 この事実も確認しています。スプレッド履歴を表示するインジケータ（CopySpread 参照）を研究しているときに発見しました。ティックで描画していたスプレッド履歴のその部分が、端末のリロード後に微妙に変化しています。 Rashid Umarov 2010.09.14 19:29 #1287 maryan.dirtyn:たまたま見つけたのですが、ユーロドル1.29559553をどうやってターミナルで取得したのでしょうか？ これは、このポジションが、この商品の複数の取引の結果であることを意味します。その結果、ポジションの加重平均 価格が表示されます。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Дмитрий 2010.09.14 20:30 #1288 Rosh: これは、このポジションが、あるシンボルでの複数の取引の結果であることを意味します。その結果、ポジションの加重平均 価格が表示されます。 うわぁ・・・不具合かと思った・・・。 少なくとも2つのトピックを目立つ場所に作り、そのテーマに関する書き込み（事実、具体的なコード）だけを掲載し、議論をしないようにすることを提案します。 1.MQL4からMQL5への移行。 2.MQL5の秘密。 削除済み 2010.09.14 20:41 #1289 Dmitriy2:少なくとも2つのトピックを目立つ場所に作り、そのテーマに関する書き込み（事実、具体的なコード）だけを掲載し、議論をしないようにすることを提案します。 1.MQL4からMQL5への移行について 2.MQL5の秘密1.議論がないとはどういうことですか？そして、トークは...？:)2.秘密は、特定の人が知るべき秘密...。 Дмитрий 2010.09.14 20:49 #1290 Interesting: 1.議論がないってどういうこと？そして、トークは...？:) 2.秘密は、特定の人が知るべき秘密...。 いや、話してみてわかったことが、そのスレに書いてあるときだ。事実のようなものです。 そしてその秘密は、加重平均価格など、偶然に知ることが多いような気がします。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 1...122123124125126127128129130131132133134135136...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
各ティック後に受信したデータをM1チャートと比較。M1チャートで、hh:mm:01やhh:mm:59にティックが発生した場合、データが表示されず、ローソクの見え方が予想と異なることがあります。
もう少し詳しく教えてください。
NordFX-Serverのデモ口座で、MS SQLサーバーのデータベースにすべてのティックを書き込んだときに、それに気づきました。ここでは、ティックと引用符の時間、日付14.09.2010（EURUSD）です。
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)
1.再起動」を押したとき、MetaEditorを開いて編集可能なテキストやテストを実行した状態でしたか？
2.再起動」をクリックしてターミナルを閉じた後、勝手に起動したのか、それとも手動で起動したのでしょうか？
ご自身で実行される場合、端末を閉じてからおよそ何分後に手動で起動されましたか？(5-30-60秒？)
3.アンチウィルスをインストールしていますか？
1.編集可能なテキストでMetaEditorが開かれていた。
2.一度だけMTが勝手に起動し（ただし60秒から120秒と長い時間待たされた）、二度目はMTが勝手に起動したが、これも「転がる」速度が遅い...。
3.ライセンスを取得したカスペルスキーがインストールされています。
たまたま見つけたのですが、ユーロドル1.29559553をどうやってターミナルで取得したのでしょうか？
これは、このポジションが、あるシンボルでの複数の取引の結果であることを意味します。その結果、ポジションの加重平均 価格が表示されます。
うわぁ・・・不具合かと思った・・・。
少なくとも2つのトピックを目立つ場所に作り、そのテーマに関する書き込み（事実、具体的なコード）だけを掲載し、議論をしないようにすることを提案します。
1.MQL4からMQL5への移行。
2.MQL5の秘密。
1.議論がないとはどういうことですか？そして、トークは...？:)
2.秘密は、特定の人が知るべき秘密...。
いや、話してみてわかったことが、そのスレに書いてあるときだ。事実のようなものです。
そしてその秘密は、加重平均価格など、偶然に知ることが多いような気がします。