アローインジケーターはこちらで翻訳されているのでしょうか？

これを翻訳してもらうことはできますか？https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

シスアドの日に合わせて（299番目のビルドで）インジケータ・デバッガをオープンしたことは、なぜか気づかれませんでしたが......。

8.MQL5：カスタムインジケーターをデバッグできる機能を追加しました。

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788

 

mql5で最初のインジケーターを作ろうとしたのですが、こんなに複雑になるとは思ってもいませんでした :(

https://www.mql5.com/ru/code/9397、書き直しをお願いします。

mql5で、iCloseの入手先がわからない。

IgorM:

mql5で、これらのiCloseをどこで入手できるのかわかりません。

Indicators セクションの記事を読む
 
Rosh:
セクションIndicatorsの 記事を読む

ありがとうございます。以下は良い例です。https://www.mql5.com/ru/articles/83

mql5の構造には戸惑うばかりです。

if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
終値データを取得するために、常にヒストリカルデータをEURUSD[]配列にコピーする必要があり、もしインジケータがすでに計算・描画されていれば、次回からint shiftbars=500をコピーする必要はないことがわかりました。

不要な再計算や不要なメモリの割り当てをせずに、最適な方法で行うにはどうしたらよいか、これが私を混乱させる/困惑させる原因です。

Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 
Kareon:

こんにちは。

MQL5にCCFpインジケータをぜひ搭載してほしいです。最近、Vininhttps://www.mql5.com/ru/code/9568 によって最適化されました。MQL5用に自作してみましたが、成功しませんでした。誰か助けてくれるかも？

チェックしてみてください。皆さんにテストに参加していただくようお願いしています。

ccfp

ファイル:
ccfp.mq5  8 kb
 

エラーメッセージに関する情報はどこにあるのか、教えてください。

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9)

 
m_a_sim:

メッセージに表示されるエラーの情報はどこにあるのか、アドバイスをお願いします。

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9)

この行は、81行目のコードにエラーがあること、特に配列の扱いが間違っていることを意味します。これは文字通り、配列の 外に出たこと、つまり存在しない配列のセルにアクセスしたことを意味します
時間のある友は、このリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/2015 をたどってください。

ありがとうございます。

 

プロフェッショナルフォーラムでは、簡単な質問には誰も答えてくれないのですmt5でperiod converterインジケータを使用して、さらに非標準の期間を追加することは可能ですか？

