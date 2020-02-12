MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 7 1234567891011121314...21 新しいコメント Yuri 2010.07.29 17:33 #61 アローインジケーターはこちらで翻訳されているのでしょうか？これを翻訳してもらうことはできますか？https://www.mql5.com/ru/code/8329 yu-sha 2010.07.30 18:20 #62 シスアドの日に合わせて（299番目のビルドで）インジケータ・デバッガをオープンしたことは、なぜか気づかれませんでしたが......。8.MQL5：カスタムインジケーターをデバッグできる機能を追加しました。https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788 Igor Makanu 2010.08.05 09:01 #63 mql5で最初のインジケーターを作ろうとしたのですが、こんなに複雑になるとは思ってもいませんでした :(https://www.mql5.com/ru/code/9397、書き直しをお願いします。mql5で、iCloseの入手先がわからない。ありがとうございました。 Rashid Umarov 2010.08.05 09:16 #64 IgorM:mql5で、これらのiCloseをどこで入手できるのかわかりません。ありがとうございました。Indicators セクションの記事を読む Igor Makanu 2010.08.05 09:43 #65 Rosh: セクションIndicatorsの 記事を読むありがとうございます。以下は良い例です。https://www.mql5.com/ru/articles/83mql5の構造には戸惑うばかりです。... if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}} ...終値データを取得するために、常にヒストリカルデータをEURUSD[]配列にコピーする必要があり、もしインジケータがすでに計算・描画されていれば、次回からint shiftbars=500をコピーする必要はないことがわかりました。 不要な再計算や不要なメモリの割り当てをせずに、最適な方法で行うにはどうしたらよいか、これが私を混乱させる/困惑させる原因です。 Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов 2010.05.17Alexey Klenovwww.mql5.com В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора. Serge 2010.08.23 15:52 #66 Kareon:こんにちは。MQL5にCCFpインジケータをぜひ搭載してほしいです。最近、Vininhttps://www.mql5.com/ru/code/9568 によって最適化されました。MQL5用に自作してみましたが、成功しませんでした。誰か助けてくれるかも？チェックしてみてください。皆さんにテストに参加していただくようお願いしています。 ファイル: ccfp.mq5 8 kb Mikhail Simakov 2010.08.30 18:50 #67 エラーメッセージに関する情報はどこにあるのか、教えてください。2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9) Sergey Gritsay 2010.08.30 19:39 #68 m_a_sim:メッセージに表示されるエラーの情報はどこにあるのか、アドバイスをお願いします。2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9) この行は、81行目のコードにエラーがあること、特に配列の扱いが間違っていることを意味します。これは文字通り、配列の 外に出たこと、つまり存在しない配列のセルにアクセスしたことを意味します 削除済み 2010.09.11 15:04 #69 時間のある友は、このリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/2015 をたどってください。ありがとうございます。 FXTRADECOM 2010.10.05 14:04 #70 プロフェッショナルフォーラムでは、簡単な質問には誰も答えてくれないのですmt5でperiod converterインジケータを使用して、さらに非標準の期間を追加することは可能ですか？ ファイル: Period_Converter_Opt.zip 6 kb 1234567891011121314...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これを翻訳してもらうことはできますか？https://www.mql5.com/ru/code/8329
シスアドの日に合わせて（299番目のビルドで）インジケータ・デバッガをオープンしたことは、なぜか気づかれませんでしたが......。
8.MQL5：カスタムインジケーターをデバッグできる機能を追加しました。
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
mql5で最初のインジケーターを作ろうとしたのですが、こんなに複雑になるとは思ってもいませんでした :(
https://www.mql5.com/ru/code/9397、書き直しをお願いします。
mql5で、iCloseの入手先がわからない。
mql5で、これらのiCloseをどこで入手できるのかわかりません。
セクションIndicatorsの 記事を読む
ありがとうございます。以下は良い例です。https://www.mql5.com/ru/articles/83
mql5の構造には戸惑うばかりです。
終値データを取得するために、常にヒストリカルデータをEURUSD[]配列にコピーする必要があり、もしインジケータがすでに計算・描画されていれば、次回からint shiftbars=500をコピーする必要はないことがわかりました。
不要な再計算や不要なメモリの割り当てをせずに、最適な方法で行うにはどうしたらよいか、これが私を混乱させる/困惑させる原因です。
こんにちは。
MQL5にCCFpインジケータをぜひ搭載してほしいです。最近、Vininhttps://www.mql5.com/ru/code/9568 によって最適化されました。MQL5用に自作してみましたが、成功しませんでした。誰か助けてくれるかも？
チェックしてみてください。皆さんにテストに参加していただくようお願いしています。
エラーメッセージに関する情報はどこにあるのか、教えてください。
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9)
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' の配列が範囲外 (81,9)
時間のある友は、このリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/2015 をたどってください。
プロフェッショナルフォーラムでは、簡単な質問には誰も答えてくれないのですmt5でperiod converterインジケータを使用して、さらに非標準の期間を追加することは可能ですか？