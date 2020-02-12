MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 8 123456789101112131415...21 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.10.05 17:08 #71 MT5では、標準以外のタイムフレームを作成することはできません。その代わり、21の標準指標を用意しています。 Prival 2010.10.05 17:36 #72 Renat: MT5では、非標準のタイムフレームを 作成することはできません。その 代わり、21の規格があります。 インジケータ. 主催者の疲労感が伝わってくる Rashid Umarov 2010.10.05 17:38 #73 Prival: 主催者の疲労を感じますね。 要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。 Prival 2010.10.05 17:45 #74 Rosh: 要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。もちろん、手に入れましたよ。ところで、問題は、すべてのタイムフレームを見る方法です（ボタンが21個もない）。S.U. ボスを家に帰して、休ませてあげれば、楽になりますよ )) 刻一刻と...選手権が始まる...。 Rashid Umarov 2010.10.05 17:49 #75 Prival:もちろん、手に入れましたよ。ところで、問題は、すべてのタイムフレームを見る方法です（ボタンが21個もない）。HELPを読んで、ティックに気を取られ、その背後にあるタイムフレームを見ることができないからです。 FXTRADECOM 2010.10.05 17:57 #76 Renat: 私はプログラミングについて何も知らないのですが、もしそれらがインジケーターとして機能するならば、もしかしたら後で日足インジケーターを追加で入れたほうがいいかもしれません。その代わり、21の標準指標を用意しています。 返信ありがとうございます！そんな機会があればいいのですが。重要なタイムフレームが欠落している - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / しかし、残りの部分については - それは動作するようにはるかに便利になってきました。 私はプログラミングについて何も理解していませんが、それらが指標として機能する場合、私は追加の日次データを置くべきかもしれません？ Renat Fatkhullin 2010.10.05 18:11 #77 Rosh: 要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。 電話ではもっといろいろなことができますよ :) Viktor Nesterov 2010.10.10 19:23 #78 このdaily_open_lineのインジケーターをMKL5に翻訳して頂きたいのです。 よろしくお願いします。 ファイル: daily_open_line.mq4 3 kb reem 2010.10.20 13:03 #79 インジケーターをMQL5に翻訳するのを手伝ってください。私自身はプログラマーではないので、コードのひとつひとつが非常にわかりにくい。4ではよく理解できたが、MQL5ではプログラミングのロジックが理解できていない。どうすればいいのか、まったくわからない。どなたかご教授いただければ幸いです。10分くらいでいいと思います。また、難しくなければ、ハンドルとは何かを説明していただけますか？私の理解では、4では使われなかった基本的な考え方だと思います。ぜひとも理解したい。まだチュートリアルがない...。皆さん、よろしくお願いします。 ファイル: SredSpread.mq4 2 kb trader0k 2010.10.22 18:55 #80 みんな、面白いインディックスを投稿してくれれば、リプログラムに興味が湧くだろう。 123456789101112131415...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
主催者の疲労を感じますね。
もちろん、手に入れましたよ。ところで、問題は、すべてのタイムフレームを見る方法です（ボタンが21個もない）。
S.U. ボスを家に帰して、休ませてあげれば、楽になりますよ )) 刻一刻と...選手権が始まる...。
HELPを読んで、ティックに気を取られ、その背後にあるタイムフレームを見ることができないからです。
私はプログラミングについて何も知らないのですが、もしそれらがインジケーターとして機能するならば、もしかしたら後で日足インジケーターを追加で入れたほうがいいかもしれません。その代わり、21の標準指標を用意しています。
返信ありがとうございます！そんな機会があればいいのですが。重要なタイムフレームが欠落している - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / しかし、残りの部分については - それは動作するようにはるかに便利になってきました。
私はプログラミングについて何も理解していませんが、それらが指標として機能する場合、私は追加の日次データを置くべきかもしれません？
インジケーターをMQL5に翻訳するのを手伝ってください。私自身はプログラマーではないので、コードのひとつひとつが非常にわかりにくい。4ではよく理解できたが、MQL5ではプログラミングのロジックが理解できていない。どうすればいいのか、まったくわからない。どなたかご教授いただければ幸いです。10分くらいでいいと思います。
また、難しくなければ、ハンドルとは何かを説明していただけますか？私の理解では、4では使われなかった基本的な考え方だと思います。ぜひとも理解したい。まだチュートリアルがない...。
皆さん、よろしくお願いします。