MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 8

新しいコメント
 
MT5では、標準以外のタイムフレームを作成することはできません。その代わり、21の標準指標を用意しています。
 
Renat:
MT5では、非標準のタイムフレームを 作成することはできません。その 代わり、21の規格があります。 インジケータ.
主催者の疲労感が伝わってくる
 
Prival:
主催者の疲労を感じますね。
要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。
 
Rosh:
要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。

もちろん、手に入れましたよ。ところで、問題は、すべてのタイムフレームを見る方法です（ボタンが21個もない）。

S.U. ボスを家に帰して、休ませてあげれば、楽になりますよ )) 刻一刻と...選手権が始まる...。

 
Prival:

もちろん、手に入れましたよ。ところで、問題は、すべてのタイムフレームを見る方法です（ボタンが21個もない）。

HELPを読んで、ティックに気を取られ、その背後にあるタイムフレームを見ることができないからです。


 
Renat:
私はプログラミングについて何も知らないのですが、もしそれらがインジケーターとして機能するならば、もしかしたら後で日足インジケーターを追加で入れたほうがいいかもしれません。その代わり、21の標準指標を用意しています。

返信ありがとうございます！そんな機会があればいいのですが。重要なタイムフレームが欠落している - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / しかし、残りの部分については - それは動作するようにはるかに便利になってきました。

私はプログラミングについて何も理解していませんが、それらが指標として機能する場合、私は追加の日次データを置くべきかもしれません？

 
Rosh:
要点はわかってもらえたと思います :)誤字です。
電話ではもっといろいろなことができますよ :)
 
このdaily_open_lineのインジケーターをMKL5に翻訳して頂きたいのです。 よろしくお願いします。
ファイル:
daily_open_line.mq4  3 kb
 

インジケーターをMQL5に翻訳するのを手伝ってください。私自身はプログラマーではないので、コードのひとつひとつが非常にわかりにくい。4ではよく理解できたが、MQL5ではプログラミングのロジックが理解できていない。どうすればいいのか、まったくわからない。どなたかご教授いただければ幸いです。10分くらいでいいと思います。

また、難しくなければ、ハンドルとは何かを説明していただけますか？私の理解では、4では使われなかった基本的な考え方だと思います。ぜひとも理解したい。まだチュートリアルがない...。

皆さん、よろしくお願いします。

ファイル:
SredSpread.mq4  2 kb
 
みんな、面白いインディックスを投稿してくれれば、リプログラムに興味が湧くだろう。
123456789101112131415...21
新しいコメント