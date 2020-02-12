MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 6

Serj74 :
本当にありがとうございました。
2枚目が出来上がりました！1週間もパソコンに向かえなかったので、遅くなってすみません。
ファイル:
macd-rsi.mq5  7 kb
 
vdv2001 :
ありがとうございました。
 

vdv2001 用

遅すぎたかもしれませんが、やはりこの3つのインジケータをMKL 5に翻訳していただきたいです、うち2つはRosh製です。残念ながら、私自身はプログラミングはまったくの素人です。

ファイル:
coeffofline_true2.mq4  3 kb
nrtr_rosh_v2.mq4  10 kb
laguerre.mq4  3 kb
 
また、ASTTRENDトレーディングシステム（それが人気があったときにあなたが覚えているかもしれない）の指標のグループがあり、あなたが拒否しない場合、私はあなたとMKL 5（6指標、メイン、および残りのサービスの文字の3がある）に転送するためにそれらを送ることができます。
 
vdv2001:
該当記事へのレスというスタイルで書けばよかったかもしれませんね。その場合、私の過去の2つの投稿を参考にしてください。
 

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

MT5でこのコードを書くにはどうしたらいいですか？

フォーラムでiBarShiftの プロシージャを見つけたのですが、TFMigrate関数でコピーリーダーが存在しないと悪態をついています。

int iBarShift(string symbol,
                  int tf,
                  datetime time,
                  bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
   time1=Arr[0];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
     {
      if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
      if(time<time1) return(1);
      else return(0);
     }
   else return(-1);
  } 

 
eminsk:

MQL4からMQL5への移行を 見る
 

あるインストルメントチャートに別のインストルメントチャートを重ねるためのMultiInstrumentインジケータなどを書き換えてください。


 

非常に必要な指標ですが、同様のことをmt5で 行うことは可能でしょうか？

ファイル:
ind.rar  3 kb
 

Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:

ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf){switch(tf) { case 0: return(PERIOD_CURRENT);   case 1: return(PERIOD_M1);      case 5: return(PERIOD_M5);   case 15: return(PERIOD_M15);
                                               case 30: return(PERIOD_M30);      case 60: return(PERIOD_H1);     case 240: return(PERIOD_H4); case 1440: return(PERIOD_D1);
                                               case 10080: return(PERIOD_W1);    case 43200: return(PERIOD_MN1); default: return(PERIOD_CURRENT);}}
そうこなくっちゃ
