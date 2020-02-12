MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 6 12345678910111213...21 新しいコメント Dmitry Voronkov 2010.05.29 18:54 #51 Serj74 :本当にありがとうございました。 2枚目が出来上がりました！1週間もパソコンに向かえなかったので、遅くなってすみません。 ファイル: macd-rsi.mq5 7 kb Serj74 2010.05.30 23:15 #52 vdv2001 : 2枚目が出来上がりました！1週間ほどパソコンに向かえなかったので、遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。 Ilya 2010.06.17 23:27 #53 vdv2001 用 遅すぎたかもしれませんが、やはりこの3つのインジケータをMKL 5に翻訳していただきたいです、うち2つはRosh製です。残念ながら、私自身はプログラミングはまったくの素人です。 ファイル: coeffofline_true2.mq4 3 kb nrtr_rosh_v2.mq4 10 kb laguerre.mq4 3 kb Ilya 2010.06.17 23:32 #54 また、ASTTRENDトレーディングシステム（それが人気があったときにあなたが覚えているかもしれない）の指標のグループがあり、あなたが拒否しない場合、私はあなたとMKL 5（6指標、メイン、および残りのサービスの文字の3がある）に転送するためにそれらを送ることができます。 Ilya 2010.06.21 17:57 #55 vdv2001: 2枚目が出来上がりました！1週間ほどパソコンに向かえなかったので、遅くなってすみませんでした。 該当記事へのレスというスタイルで書けばよかったかもしれませんね。その場合、私の過去の2つの投稿を参考にしてください。 Николай 2010.07.05 00:18 #56 iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin); iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd); dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; MT5でこのコードを書くにはどうしたらいいですか？ フォーラムでiBarShiftの プロシージャを見つけたのですが、TFMigrate関数でコピーリーダーが存在しないと悪態をついています。 int iBarShift(string symbol, int tf, datetime time, bool exact=false) { if(time<0) return(-1); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); datetime Arr[],time1; CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr); time1=Arr[0]; if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0) { if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1); if(time<time1) return(1); else return(0); } else return(-1); } Help to upgrade to MT5 Equivalent of this 初心者の方からの質問 MQL5 MT5 MetaTrader Dmitry Voronkov 2010.07.05 10:59 #57 eminsk: iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin); iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd); dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)]; MT5でこのコードを書くにはどうしたらいいですか？ フォーラムでiBarShiftのプロシージャを見つけたのですが、TFMigrate関数でコピーリーダーが存在しないと悪態をついています。 int iBarShift(string symbol, int tf, datetime time, bool exact=false) { if(time<0) return(-1); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); datetime Arr[],time1; CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr); time1=Arr[0]; if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0) { if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1); if(time<time1) return(1); else return(0); } else return(-1); } MQL4からMQL5への移行を 見る Serge 2010.07.18 17:44 #58 あるインストルメントチャートに別のインストルメントチャートを重ねるためのMultiInstrumentインジケータなどを書き換えてください。 GreenbackV 2010.07.26 12:44 #59 非常に必要な指標ですが、同様のことをmt5で 行うことは可能でしょうか？ ファイル: ind.rar 3 kb Mario 2010.07.29 15:46 #60 Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf){switch(tf) { case 0: return(PERIOD_CURRENT); case 1: return(PERIOD_M1); case 5: return(PERIOD_M5); case 15: return(PERIOD_M15); case 30: return(PERIOD_M30); case 60: return(PERIOD_H1); case 240: return(PERIOD_H4); case 1440: return(PERIOD_D1); case 10080: return(PERIOD_W1); case 43200: return(PERIOD_MN1); default: return(PERIOD_CURRENT);}} そうこなくっちゃ 12345678910111213...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2枚目が出来上がりました！1週間ほどパソコンに向かえなかったので、遅くなってすみませんでした。
vdv2001 用
遅すぎたかもしれませんが、やはりこの3つのインジケータをMKL 5に翻訳していただきたいです、うち2つはRosh製です。残念ながら、私自身はプログラミングはまったくの素人です。
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
MT5でこのコードを書くにはどうしたらいいですか？
フォーラムでiBarShiftの プロシージャを見つけたのですが、TFMigrate関数でコピーリーダーが存在しないと悪態をついています。
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
あるインストルメントチャートに別のインストルメントチャートを重ねるためのMultiInstrumentインジケータなどを書き換えてください。
非常に必要な指標ですが、同様のことをmt5で 行うことは可能でしょうか？
Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует: