MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ
多くの人がMT5のプログラミングをすでに理解していることを期待する
残念ながら、誰もがプログラミングの知恵を把握できるわけではありません。
MT4の時代から、良いインジケーターが開発されていました。MT5プラットフォームに移したい人がいると思うので
うまくいけば、ここでヘルプを見つけることができるかもしれません。
MT5に転送したいインジケータのファイルを添付します。
まずは数学的マレー線（サポートとレジスタンス）https://www.mql5.com/ru/code/101
他にもありますよ ;)
- 投票: 14
- 2010.04.20
- Dmitry
- www.mql5.com
まずは数学的マレー線（サポートとレジスタンス）https://www.mql5.com/ru/code/101
他にもありますよ ;)
皆さん、こんにちは。
このスレッドの作者と合流します。Gartleyインジケータのコードをmql4からMQL5に変換することを専門家にお願いしています。
mt5でポジションをオープン し、目標を設定するためにこのインジケータが必要です。
いらないよ～、まるで手がないんだもん！」。 コードは大きいですが、その価値はありますよ。
本当にありがとうございました!!!今後も期待しています。
移動する
Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5にて。
再び、オブジェクトを使用せずに、だから、昨日、一昨日などに最後の1つのキャンドル（すべてバッファ上で、小さなTFでほとんど見えない：）隅が欠落しています。）現在のところ、問題なく動作しています。すべてはGMTに則って作られている。
週刊誌の場合、5営業日分やるのか、1週間分やるのかが問題で、対角線の傾きに大きく影響する。
ムレイレベルの手法や応用についてよく知らないのですが、何か文献を紹介していただけませんか？
は、最近ストキャスティック・エンジンの実現に成功しました。
p.s.そして、ピボットの詳細も興味深いです。
しかし、ガートリー222とペサベントについては、私は密に親しんでおり、特に彼らの労働に傾倒しているわけではありません。
ムレイレベルの方法と適用に関する知識がほとんどない、文献を示唆する
最近、ストキャスティック・エンジンを理解することができました。
p.s.そして、ピボットの詳細も興味深いです。
ムリーについてですが、インディーを書き直したので、ググってみてください。
ピボットについてですが、これは非標準のピボットで、戦略用に設計されたものです。フォーラムで議論されたhttp://goodservice.su/forum/25-3550-1 、 その中で黄色のピボットだけが現実に対応しています。
ムレイレベルの手法や応用についてよく知らないのですが、お勧めの文献を教えてください。
まず、MT4インジケーターのコメントでそこに書いてある - 読んでみてください。
次にこちら： http://www.murreymath.com/
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
多くの人がMT5のプログラミングをすでに理解していることを期待する
残念ながら、誰もがプログラミングの知恵を把握できるわけではありません。
MT4の時代から、良いインジケーターは作られていました。MT5プラットフォームに移したい人がいると思うので
この点については、このサイトが参考になると思います。
MT5に移行したいインジケータのファイルを添付します。