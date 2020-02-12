MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ

多くの人がMT5のプログラミングをすでに理解していることを期待する

残念ながら、誰もがプログラミングの知恵を把握できるわけではありません。

MT4の時代から、良いインジケーターは作られていました。MT5プラットフォームに移したい人がいると思うので

この点については、このサイトが参考になると思います。

MT5に移行したいインジケータのファイルを添付します。

ファイル:
まずは数学的マレー線（サポートとレジスタンス）https://www.mql5.com/ru/code/101

他にもありますよ ;)

Индикатор строит математические линии Мюррея (Murrey Math Lines) на всей доступной истории без использования объектов.
 
本当にありがとうございました!!!今後も期待しています。
 

皆さん、こんにちは。

このスレッドの作者と合流します。Gartleyインジケータのコードをmql4からMQL5に変換することを専門家にお願いしています。

mt5でポジションをオープン し、目標を設定するためにこのインジケータが必要です。

いらないよ～、まるで手がないんだもん！」。 コードは大きいですが、その価値はありますよ。

 
これがガートレーのインジケーターです（ダウンロード内）。
gartley_v102.rar  18 kb
 
移動する

Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5にて。

再び、オブジェクトを使用せずに、だから、昨日、一昨日などに最後の1つのキャンドル（すべてバッファ上で、小さなTFでほとんど見えない：）隅が欠落しています。）現在のところ、問題なく動作しています。すべてはGMTに則って作られている。

週刊誌の場合、5営業日分やるのか、1週間分やるのかが問題で、対角線の傾きに大きく影響する。

pivot_esaz_day_gmt.mq5  16 kb
 
このパラメータを最適化のために利用できるようにすることは価値があるかもしれません。
 

ムレイレベルの手法や応用についてよく知らないのですが、何か文献を紹介していただけませんか？

は、最近ストキャスティック・エンジンの実現に成功しました。


p.s.そして、ピボットの詳細も興味深いです。

 

しかし、ガートリー222とペサベントについては、私は密に親しんでおり、特に彼らの労働に傾倒しているわけではありません。

 
ムリーについてですが、インディーを書き直したので、ググってみてください。

ピボットについてですが、これは非標準のピボットで、戦略用に設計されたものです。フォーラムで議論されたhttp://goodservice.su/forum/25-3550-1 、 その中で黄色のピボットだけが現実に対応しています。

 
まず、MT4インジケーターのコメントでそこに書いてある - 読んでみてください。

次にこちら： http://www.murreymath.com/


