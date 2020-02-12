MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 3 12345678910...21 新しいコメント Dmitry Voronkov 2010.04.22 21:19 #21 nei: シャーマン!!!どうもありがとうございました!!!! 最後のインジケータPivot_ESAZ_Monthly.mq5はGMTに連動しにくいので、ターミナルタイムで表記し、それ以外は異なるTF（日足、時間足）でレベルが一致しないようにしています。 週間モードのCOMPLETE_MONTH（全月）、ONLY_WORKING_DAYS（稼働日のみ）と同様です。 COMPLETE_MONTH モードでは、週末がシフトされます。 ONLY_WORKING_DAYS モードでは、営業日数をカウントし（土日は除く）、ビルドします。 金曜日は前方1時間のシフトがある毎週他の日より短くなっているように、1つの問題をぶら下げ、まだそれに対処する方法がわからない、考えるだろう... ファイル: pivot_esaz_monthly.mq5 18 kb Dmitry Voronkov 2010.04.23 23:43 #22 マーレイのレベルを少し塗り替える ファイル: murrey_math_mt5.mq5 15 kb Владислав 2010.04.24 16:05 #23 放物線回帰に基づく実装がmq4で実現されています。 もしかしたら、再プログラムするのを手伝ってくれるかもしれませんね。あるいは、double ai[10,10]を別の方法で実装するにはどうしたらよいでしょうか。 Dmitry Voronkov 2010.04.24 22:56 #24 aqualix: パラボリック回帰をベースにmq4で実装されました。 もしかしたら、再プログラムするのを手伝ってくれるかもしれませんね？あるいは、double ai[10,10]を別の方法で実装するにはどうしたらよいでしょうか。 質問がよくわからないのですが、どういうことですか？ Владислав 2010.04.26 00:23 #25 vdv2001 писал(а) # : 質問がよくわからないのですが、どういうことですか？すみません、インジケーターそのものを掲載するのを忘れていました。コードをご覧いただければ、その内容がおわかりになると思います。 ファイル: dx_parabolicregression_custom.rar 3 kb Dmitry Voronkov 2010.04.26 18:24 #26 aqualix: すみません、インジケーターそのものを掲載するのを忘れていました。コードを見ていただければ、それがどういうものかわかると思います。 よし、今日ちょっと調べてみて、明日報告しよう。 Dmitry Voronkov 2010.04.26 19:56 #27 配列渡しの場合は簡単で、具体的な次元を指定する必要があります。 void af_Gauss(int n, double& a[10][10],double& b[], double& x[]) 或いは少なくともvoid af_Gauss(int n, double& a[][10],double& b[], double& x[]) その後、あなた自身indukom rulyushch、または忙しいと？ もしできなかったら、後で私が手伝います（数日後）。 もし失敗したら、後で（2、3日後に）助けてあげます。 Serge 2010.04.27 22:01 #28 JS.Levelsインジケータ（JS.Urovni.V2.mq4）を書き換えてください。複雑ではありません。 Dmitry Voronkov 2010.04.28 00:14 #29 Graff: JS.Levelsインジケータ（JS.Urovni.V2.mq4）を書き換えてください。複雑ではありません。 ゲットしてサインしてください ;))) エラーを発見し、修正し、同時にMQL5を理解することができるようになる ファイル: js_urovni_v2.mq5 4 kb Serge 2010.04.28 00:29 #30 vdv2001 писал(а) # : ゲットしてサインしてください ;))) 間違いがあれば修正し、同時にMQL5も理解できるようになる ありがとうございました。 12345678910...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
シャーマン!!!どうもありがとうございました!!!!
最後のインジケータPivot_ESAZ_Monthly.mq5はGMTに連動しにくいので、ターミナルタイムで表記し、それ以外は異なるTF（日足、時間足）でレベルが一致しないようにしています。
週間モードのCOMPLETE_MONTH（全月）、ONLY_WORKING_DAYS（稼働日のみ）と同様です。
COMPLETE_MONTH モードでは、週末がシフトされます。
ONLY_WORKING_DAYS モードでは、営業日数をカウントし（土日は除く）、ビルドします。
金曜日は前方1時間のシフトがある毎週他の日より短くなっているように、1つの問題をぶら下げ、まだそれに対処する方法がわからない、考えるだろう...
マーレイのレベルを少し塗り替える
放物線回帰に基づく実装がmq4で実現されています。
もしかしたら、再プログラムするのを手伝ってくれるかもしれませんね。あるいは、double ai[10,10]を別の方法で実装するにはどうしたらよいでしょうか。
もしかしたら、再プログラムするのを手伝ってくれるかもしれませんね？あるいは、double ai[10,10]を別の方法で実装するにはどうしたらよいでしょうか。
すみません、インジケーターそのものを掲載するのを忘れていました。コードを見ていただければ、それがどういうものかわかると思います。
配列渡しの場合は簡単で、具体的な次元を指定する必要があります。
或いは少なくとも
その後、あなた自身indukom rulyushch、または忙しいと？
JS.Levelsインジケータ（JS.Urovni.V2.mq4）を書き換えてください。複雑ではありません。
エラーを発見し、修正し、同時にMQL5を理解することができるようになる
間違いがあれば修正し、同時にMQL5も理解できるようになる