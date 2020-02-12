MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 3

nei:
シャーマン!!!どうもありがとうございました!!!!

最後のインジケータPivot_ESAZ_Monthly.mq5はGMTに連動しにくいので、ターミナルタイムで表記し、それ以外は異なるTF（日足、時間足）でレベルが一致しないようにしています。

週間モードのCOMPLETE_MONTH（全月）、ONLY_WORKING_DAYS（稼働日のみ）と同様です。

COMPLETE_MONTH モードでは、週末がシフトされます。

ONLY_WORKING_DAYS モードでは、営業日数をカウントし（土日は除く）、ビルドします。

金曜日は前方1時間のシフトがある毎週他の日より短くなっているように、1つの問題をぶら下げ、まだそれに対処する方法がわからない、考えるだろう...

ファイル:
pivot_esaz_monthly.mq5  18 kb
 

マーレイのレベルを少し塗り替える

ファイル:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
 

放物線回帰に基づく実装がmq4で実現されています。

もしかしたら、再プログラムするのを手伝ってくれるかもしれませんね。あるいは、double ai[10,10]を別の方法で実装するにはどうしたらよいでしょうか。

 
質問がよくわからないのですが、どういうことですか？

 
すみません、インジケーターそのものを掲載するのを忘れていました。コードをご覧いただければ、その内容がおわかりになると思います。

ファイル:
dx_parabolicregression_custom.rar  3 kb
 
よし、今日ちょっと調べてみて、明日報告しよう。
 

配列渡しの場合は簡単で、具体的な次元を指定する必要があります。

void af_Gauss(int n, double& a[10][10],double& b[], double& x[])

或いは少なくとも

void af_Gauss(int n, double& a[][10],double& b[], double& x[])

その後、あなた自身indukom rulyushch、または忙しいと？

もしできなかったら、後で私が手伝います（数日後）。

もし失敗したら、後で（2、3日後に）助けてあげます。

 
JS.Levelsインジケータ（JS.Urovni.V2.mq4）を書き換えてください。複雑ではありません。
 
Graff:
JS.Levelsインジケータ（JS.Urovni.V2.mq4）を書き換えてください。複雑ではありません。

ゲットしてサインしてください ;)))

エラーを発見し、修正し、同時にMQL5を理解することができるようになる

ファイル:
js_urovni_v2.mq5  4 kb
 
ありがとうございました。
