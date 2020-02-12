MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 4

vdv2001:

配列渡しの場合は簡単で、次元を具体的に指定する必要があります。

或いは少なくとも

その後、あなた自身indukom rulyushch、または忙しいと？

もしできなかったら、後で私が手伝います（数日後）。

エラーは出ていないようですが、描画されません。今のところうまくいっていません。343行目でゼロによる除算が あります。もっと深く掘り下げるか、別の実装方法を探す必要があります。
 
aqualix:
OK、メッセージを送ってくれれば、何が問題なのか考えて教えてあげるよ。

もし解らなかったら書き直します :))

 
aqualix:
別の実装方法を発見...:))

私は、より効果的な、バッファ上の柔軟なチャンネルだと思いますが、私は直接線形回帰チャンネルを（バッファに）悩む時間がなかった私はオブジェクトを使用しました、あなたが望むなら、自分でそれを行うことができます。

ファイル:
9x_parabolicregression.mq5  9 kb
 
こんにちは、私のインジケーター（predictor4.mq4）をMQL5で書き換えることをお願いしています。私は学歴的にプログラマーではない（現在も勉強中）ので、MQL4でもプログラミングしてみました。この指標は、市場レビューにおけるすべての商品と、この指標が使用されている商品との相関を計算します。このデータを使って、必要な商品の価格が移動できる距離を表示します。計算の間、端末がフリーズしてしまうため、その部分を複長関数で移動させたところ、大幅にスピードアップしました。MTF_MC_Correlation関数のみ二重線に移動しました。円クロス以外の他のペアでも動作しますが、EURUSDのペアにのみ 書きました。アドオンテンプレートpredictor2_old_wo_dll.mq4.mq4.tilting indicatorは履歴が必要ですが、MT4は自分でダウンロードするのが嫌なので、MT5で書き換えてください。
 
Graff:
見てみるよ。自分にできることをやっていこうと思います。

 
vdv2001 писал(а) :

見てみるよ。私にできることなら何でもします。

SkypeかICQで私を追加してください（PMで私の座標を送りました）。一緒に書き換えてみましょう。
 
Graff:
SkypeかICQで私を追加してください（PMで私の座標を送りました）。一緒に書き換えてみましょう。

原稿はできている。

あとはあなた次第です ;)

ファイル:
predictor.mq5  12 kb
 


こんにちは、 ドミトリーです。

この2つのインジケータをMQL5で書き換えてください。複雑なものではありませんが、自分でもやってみましたがうまくいきませんでした。

ありがとうございました。

ファイル:
b1nt06jgi4.rar  2 kb
 
Serj74:


こんにちは、 ドミトリーです。

この2つのインジケータをMQL5で書き換えてください、自分でやってみましたが、複雑ではないのにうまくいきません。

ありがとうございました。

2、3日後にやります。

 
ありがとうございました。
