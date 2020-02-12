MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 4 1234567891011...21 新しいコメント Владислав 2010.04.28 02:23 #31 vdv2001:配列渡しの場合は簡単で、次元を具体的に指定する必要があります。或いは少なくともその後、あなた自身indukom rulyushch、または忙しいと？もしできなかったら、後で私が手伝います（数日後）。もし失敗したら、後で（2、3日後に）助けてあげます。 エラーは出ていないようですが、描画されません。今のところうまくいっていません。343行目でゼロによる除算が あります。もっと深く掘り下げるか、別の実装方法を探す必要があります。 Dmitry Voronkov 2010.04.28 09:52 #32 aqualix: エラーは出ていないようですが、描画されません。今のところうまくいっていません。343行目でゼロによる除算に 失敗しています。もっと掘り下げるか、別の実装方法を探す必要がありますね。 OK、メッセージを送ってくれれば、何が問題なのか考えて教えてあげるよ。 もし解らなかったら書き直します :)) Dmitry Voronkov 2010.04.30 13:50 #33 aqualix: エラーは出ていないのですが、描画されないのです。今のところうまくいっていません、343行目でゼロによる除算が出て きます。もっと掘り下げるか、別の実装方法を探す必要がありますね。 別の実装方法を発見...:)) 私は、より効果的な、バッファ上の柔軟なチャンネルだと思いますが、私は直接線形回帰チャンネルを（バッファに）悩む時間がなかった私はオブジェクトを使用しました、あなたが望むなら、自分でそれを行うことができます。 ファイル: 9x_parabolicregression.mq5 9 kb Serge 2010.05.10 23:55 #34 こんにちは、私のインジケーター（predictor4.mq4）をMQL5で書き換えることをお願いしています。私は学歴的にプログラマーではない（現在も勉強中）ので、MQL4でもプログラミングしてみました。この指標は、市場レビューにおけるすべての商品と、この指標が使用されている商品との相関を計算します。このデータを使って、必要な商品の価格が移動できる距離を表示します。計算の間、端末がフリーズしてしまうため、その部分を複長関数で移動させたところ、大幅にスピードアップしました。MTF_MC_Correlation関数のみ二重線に移動しました。円クロス以外の他のペアでも動作しますが、EURUSDのペアにのみ 書きました。アドオンテンプレートpredictor2_old_wo_dll.mq4.mq4.tilting indicatorは履歴が必要ですが、MT4は自分でダウンロードするのが嫌なので、MT5で書き換えてください。 Dmitry Voronkov 2010.05.11 11:01 #35 Graff: こんにちは！私のインジケーター（predictor4.mq4）をMQL5で書き換えてください。私は学歴的にプログラマーではない（現在も勉強中）ので、MQL4でもプログラミングしてみました。この指標は、市場レビューにおけるすべての商品と、この指標が使用されている商品との相関を計算します。このデータを使って、必要な商品の価格がどの程度の距離で動くかを表示します。計算中に端末がフリーズするため、その部分を複長関数で移動させたところ、大幅に速度が向上しました。MTF_MC_Correlation関数のみ二重線に移動しました。円クロス以外の他のペアでも動作しますが、EURUSDのペアにのみ 書きました。アドオンテンプレートpredictor2_old_wo_dll.mq4.mq4.tilting indicatorは履歴が必要ですが、MT4は自分でダウンロードするのが嫌なので、MT5で書き換えてください。 見てみるよ。自分にできることをやっていこうと思います。 Serge 2010.05.12 23:56 #36 vdv2001 писал(а) # : 見てみるよ。私にできることなら何でもします。 SkypeかICQで私を追加してください（PMで私の座標を送りました）。一緒に書き換えてみましょう。 Dmitry Voronkov 2010.05.15 18:11 #37 Graff: SkypeかICQで私を追加してください（PMで私の座標を送りました）。一緒に書き換えてみましょう。 原稿はできている。 あとはあなた次第です ;) ファイル: predictor.mq5 12 kb Serj74 2010.05.16 15:28 #38 こんにちは、 ドミトリーです。 この2つのインジケータをMQL5で書き換えてください。複雑なものではありませんが、自分でもやってみましたがうまくいきませんでした。ありがとうございました。 ファイル: b1nt06jgi4.rar 2 kb Dmitry Voronkov 2010.05.17 13:26 #39 Serj74: こんにちは、 ドミトリーです。 この2つのインジケータをMQL5で書き換えてください、自分でやってみましたが、複雑ではないのにうまくいきません。 ありがとうございました。 2、3日後にやります。 Serj74 2010.05.17 14:31 #40 ありがとうございました。 1234567891011...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エラーは出ていないようですが、描画されません。今のところうまくいっていません。343行目でゼロによる除算に 失敗しています。もっと掘り下げるか、別の実装方法を探す必要がありますね。
OK、メッセージを送ってくれれば、何が問題なのか考えて教えてあげるよ。
もし解らなかったら書き直します :))
別の実装方法を発見...:))
私は、より効果的な、バッファ上の柔軟なチャンネルだと思いますが、私は直接線形回帰チャンネルを（バッファに）悩む時間がなかった私はオブジェクトを使用しました、あなたが望むなら、自分でそれを行うことができます。
こんにちは！私のインジケーター（predictor4.mq4）をMQL5で書き換えてください。私は学歴的にプログラマーではない（現在も勉強中）ので、MQL4でもプログラミングしてみました。この指標は、市場レビューにおけるすべての商品と、この指標が使用されている商品との相関を計算します。このデータを使って、必要な商品の価格がどの程度の距離で動くかを表示します。計算中に端末がフリーズするため、その部分を複長関数で移動させたところ、大幅に速度が向上しました。MTF_MC_Correlation関数のみ二重線に移動しました。円クロス以外の他のペアでも動作しますが、EURUSDのペアにのみ 書きました。アドオンテンプレートpredictor2_old_wo_dll.mq4.mq4.tilting indicatorは履歴が必要ですが、MT4は自分でダウンロードするのが嫌なので、MT5で書き換えてください。
見てみるよ。自分にできることをやっていこうと思います。
SkypeかICQで私を追加してください（PMで私の座標を送りました）。一緒に書き換えてみましょう。
原稿はできている。
あとはあなた次第です ;)
こんにちは、 ドミトリーです。
この2つのインジケータをMQL5で書き換えてください。複雑なものではありませんが、自分でもやってみましたがうまくいきませんでした。
ありがとうございました。
2、3日後にやります。