良い人、助けてください

私は残念ながらプログラミング言語を話すことができません :*(

誰が難しいことではありませんが、mql5でこの非常に必要な指標ATR_the_batを、書き換えてください...

ありがとうございました!!!http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

皆さん、こんにちは。

MT4で情報系のインジケータを長く使っています。

オリジナルインジケータのスクリーンショットhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

マイナススワップの大きなAUDUSD NZDUSDなどのペアは、マイナススワップが大きく、しかも3倍サイズでチャージされている日に、マイナススワップを赤、プラススワップを青で表示する方法がよくわからず、したがって白く表示しています :-)．

スワップがわからない場合は、チャートで表示されます。

MT5では、オープンオーダーは1つしか表示されないと理解しています。

私はすでにこのスレッドでMT4スクリプトのリメイクを依頼しましたhttps://www.mql5.com/ru/code/9567, ---Valmars--- 彼はMT5のためにそれをリメイクしましたhttps://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, it looks even better than original and RESPECT for it!

もしかしたら、このインジケーターも誰かが変えてくれるかも？注目すべき指標として有効だと思います。

ファイル:
i-VisualOrders.mq4  12 kb
i-VisualOrders_oreginal.mq4  10 kb
 
リニアにトレードする場合は必要ないですが、アベレージングを使う場合は、mt4をインジケーターとして考慮しないのは危険だと思います。インジケーターやエキスパートアドバイザーを使う意味がよくわからない、私自身は取引のスキームをよく理解しているし、相場はすでに90％になっている。 何がどこでどうなるかはわかるし、特別な計算式を加えれば100％の利益を得ることができるのだ。
 
いくつかのインジケータで構成されるトレーディングシステムを書き換えて ください。http://jobmm。ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
ファイル:
SS2009.zip  48 kb
 

こんばんは、MQL5で従来のインジケーターを使う方法を教えていただけませんか？例えば、double iMA_ =NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_)のように、従来の最も簡単な方法だけでいいのでしょうか？

ヘルプを見て、さらに混乱してしまったからです-ハンドルなど・・・。7回目を読むとおおよそのことはわかるのですが、なぜか5回目では複雑すぎて......。しかも、まったく手に入らないのがつらい。

そして、インジケーターの例もあります。

 
Dimka-novitsek:

はい、どうぞ。 余計なものはありません。 ハンドルの作成と値の取得だけです。

https://www.mql5.com/ru/articles/31

 
ありがとうございます！今から行ってきます。
 

こんにちは。

プログラマーの皆様、もし可能であれば、インジケーターの翻訳をお願いします。

もし、このようなmql5用のインジケータが既に存在するのであれば、どこにあるのかご教示ください。


ファイル:
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei:

多くの人がMT5のプログラミングをすでに理解していることを期待する

残念ながら、誰もがプログラミングの知恵を把握できるわけではありません。

MT4の時代から、良いインジケーターは作られていました。MT5プラットフォームに移したい人がいると思うので

この点については、このサイトが参考になると思います。

MT5に移行したいインジケータのファイルを添付します。

 
