MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 17

Hayk 2012.05.26 12:00 #161
良い人、助けてください私は残念ながらプログラミング言語を話すことができません :*(誰が難しいことではありませんが、mql5でこの非常に必要な指標ATR_the_batを、書き換えてください...ありがとうございました!!!http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

Anatoliy Lukanin 2012.06.23 17:51 #162
皆さん、こんにちは。MT4で情報系のインジケータを長く使っています。オリジナルインジケータのスクリーンショットhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gifマイナススワップの大きなAUDUSD NZDUSDなどのペアは、マイナススワップが大きく、しかも3倍サイズでチャージされている日に、マイナススワップを赤、プラススワップを青で表示する方法がよくわからず、したがって白く表示しています :-)．スワップがわからない場合は、チャートで表示されます。MT5では、オープンオーダーは1つしか表示されないと理解しています。私はすでにこのスレッドでMT4スクリプトのリメイクを依頼しましたhttps://www.mql5.com/ru/code/9567, ---Valmars--- 彼はMT5のためにそれをリメイクしましたhttps://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, it looks even better than original and RESPECT for it!もしかしたら、このインジケーターも誰かが変えてくれるかも？注目すべき指標として有効だと思います。

fs9997 2012.07.30 22:26 #163
リニアにトレードする場合は必要ないですが、アベレージングを使う場合は、mt4をインジケーターとして考慮しないのは危険だと思います。インジケーターやエキスパートアドバイザーを使う意味がよくわからない、私自身は取引のスキームをよく理解しているし、相場はすでに90％になっている。 何がどこでどうなるかはわかるし、特別な計算式を加えれば100％の利益を得ることができるのだ。

Rut 2012.07.31 11:44 #164
いくつかのインジケータで構成されるトレーディングシステムを書き換えて ください。http://jobmm。ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56

Dimka-novitsek 2012.08.12 19:30 #165
こんばんは、MQL5で従来のインジケーターを使う方法を教えていただけませんか？例えば、double iMA_ =NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_)のように、従来の最も簡単な方法だけでいいのでしょうか？ ヘルプを見て、さらに混乱してしまったからです-ハンドルなど・・・。7回目を読むとおおよそのことはわかるのですが、なぜか5回目では複雑すぎて......。しかも、まったく手に入らないのがつらい。そして、インジケーターの例もあります。

Olegs Kucerenko 2012.08.12 19:37 #166
はい、どうぞ。 余計なものはありません。 ハンドルの作成と値の取得だけです。https://www.mql5.com/ru/articles/31

Dimka-novitsek 2012.08.12 20:04 #167
ありがとうございます！今から行ってきます。

obergan 2012.08.16 16:08 #168
こんにちは。プログラマーの皆様、もし可能であれば、インジケーターの翻訳をお願いします。 もし、このようなmql5用のインジケータが既に存在するのであれば、どこにあるのかご教示ください。

luiza89 2012.08.23 18:27 #169
多くの人がMT5のプログラミングをすでに理解していることを期待する残念ながら、誰もがプログラミングの知恵を把握できるわけではありません。MT4の時代から、良いインジケーターは作られていました。MT5プラットフォームに移したい人がいると思うのでこの点については、このサイトが参考になると思います。MT5に移行したいインジケータのファイルを添付します。

alexitr 2012.10.18 13:33 #170
mq4 d mq5 はこちらで翻訳 できますhttp://funkydonkey.net/mq4tomq5/
