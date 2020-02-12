MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 20 1...131415161718192021 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2014.04.24 15:22 #191 vspexp: 私はここでそれを 見つけた、それはあなたのために動作するかどうかを参照してください、それはドルのインデックス内のすべての通貨を持っています。 最後の1本を除くすべてのバーで未来を覗き込むような誤った計算をしているのです。 Ruslan Fakhretdinov 2014.07.28 12:47 #192 こんにちは。2年前にmt4用のインジケータを書きましたが、今はmt5を使っていて、この行をmql5に翻訳することができません。この行をmql5に翻訳することができません。#property indicator_chart_window int init() { return(0); } int start() { int t=OrdersTotal(); int th=OrdersHistoryTotal(); int a,day; double p=0; double profit=0; double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1; if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2; if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3; if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4; if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5; for(a=th-1;a>=0;a--) { OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY); if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day) {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;} if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)) {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;} } Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+ "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)); return(0); } Denis Kirichenko 2014.07.28 13:59 #193 zlodei:こんにちは。2年前にmt4用のインジケータを書き、今はmt5を使っていますが、この行をどうやってもmql5に翻訳することができません。お願い、助けて。今後、MQL5でコーディングする場合は、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4での注文を扱うシステムが、概念的にMT5とどのように異なるかを見ることができます。SZY.そしてコードは、コメントを書くウィンドウの上部にあるSRCボタンから挿入する必要があります... Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5 2011.01.05MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала. Ruslan Fakhretdinov 2014.07.28 15:09 #194 denkir:Evilmanさん、今後MQL5でコーディングするのであれば、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4とMT5の注文処理システムの概念的な違いを見ることができます。SRCの件、訂正しました。ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳できない場合、記事https://www.mql5.com/ru/articles/81、いろいろと救われましたが、 今回はそうはいきません。((( Переход с MQL4 на MQL5 2010.05.11Sergey Pavlovwww.mql5.com Данная статья, построенная в форме справочника по функциям MQL4, призвана помочь переходу с MQL4 на MQL5. Для каждой функции языка MQL4 приведено описание и представлен способ ее реализации на MQL5, что позволит вам значительно ускорить перевод своих программ с MQL4 на MQL5. Для удобства функции разбиты на группы, как в документации по MQL4. Andrey Khatimlianskii 2014.07.29 14:00 #195 zlodei: SRCについて - 修正しました。ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳 できない場合、https://www.mql5.com/ru/articles/81 の記事にかなり救われましたが、今回は違います。((( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Ruslan Fakhretdinov 2014.07.29 17:18 #196 komposter: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime ありがとうございます、もう読みました......。 Andrey Khatimlianskii 2014.07.29 23:21 #197 zlodei: ありがとうございます、もう読みました......。И?例の件、どうしたんですか？ datetime date1=D'2008.03.01'; MqlDateTime str1; TimeToStruct(date1,str1); printf("day of week= ",str1.day_of_week); BilliGordon 2014.12.24 21:06 #198 素晴らしいインジケータのMQL5への翻訳を手伝ってください、これがなければ手が出ません...)) ファイル: TimeDayOfWeek.mq4 6 kb 削除済み 2014.12.25 16:56 #199 BilliGordon: 素晴らしいインジケータのMQL5への翻訳を手伝ってください、これがなければ手が出ません...)) ファイル: DayOfWeek.ex5 5 kb vit1968 2014.12.26 11:41 #200 皆さん、こんにちは。TS一本でトレードしていますが、MT5に乗り換えようと思っていますもし、MT5用にリメイクできる方がいらっしゃいましたら、とてもありがたいです ファイル: 81l.zip 67 kb 1...131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。2年前にmt4用のインジケータを書き、今はmt5を使っていますが、この行をどうやってもmql5に翻訳することができません。お願い、助けて。
今後、MQL5でコーディングする場合は、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4での注文を扱うシステムが、概念的にMT5とどのように異なるかを見ることができます。
今後MQL5でコーディングするのであれば、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4とMT5の注文処理システムの概念的な違いを見ることができます。
ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳できない場合、記事https://www.mql5.com/ru/articles/81、いろいろと救われましたが、 今回はそうはいきません。(((
ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳 できない場合、https://www.mql5.com/ru/articles/81 の記事にかなり救われましたが、今回は違います。(((
ありがとうございます、もう読みました......。
И?例の件、どうしたんですか？
素晴らしいインジケータのMQL5への翻訳を手伝ってください、これがなければ手が出ません...))
皆さん、こんにちは。
TS一本でトレードしていますが、MT5に乗り換えようと思っています
もし、MT5用にリメイクできる方がいらっしゃいましたら、とてもありがたいです