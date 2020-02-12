MetaTrader 5へのアップグレードを損なわずに行うためのヘルプ - ページ 20

新しいコメント
 
vspexp:
私はここでそれを 見つけた、それはあなたのために動作するかどうかを参照してください、それはドルのインデックス内のすべての通貨を持っています。
最後の1本を除くすべてのバーで未来を覗き込むような誤った計算をしているのです。
 

こんにちは。2年前にmt4用のインジケータを書きましたが、今はmt5を使っていて、この行をmql5に翻訳することができません。この行をmql5に翻訳することができません。

#property indicator_chart_window



int init()

  {

   return(0);

  }

int start()

  {

int t=OrdersTotal();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p=0;

double profit=0;

double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1;

if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2;

if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3;

if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4;

if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5;

for(a=th-1;a>=0;a--)

 {

  OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

  if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

  if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

 }



Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+

        "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

   return(0);

  }
 
zlodei:

こんにちは。2年前にmt4用のインジケータを書き、今はmt5を使っていますが、この行をどうやってもmql5に翻訳することができません。お願い、助けて。

今後、MQL5でコーディングする場合は、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4での注文を扱うシステムが、概念的にMT5とどのように異なるかを見ることができます。

SZY.そしてコードは、コメントを書くウィンドウの上部にあるSRCボタンから挿入する必要があります...

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
 
denkir:

Evilmanさん、今後MQL5でコーディングするのであれば、「MetaTrader 5の注文、ポジション、取引」の 記事をお勧めします。そこでは、MT4とMT5の注文処理システムの概念的な違いを見ることができます。

SRCの件、訂正しました。

ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳できない場合、記事https://www.mql5.com/ru/articles/81いろいろと救われましたが、 今回はそうはいきません。(((

Переход с MQL4 на MQL5
Переход с MQL4 на MQL5
  • 2010.05.11
  • Sergey Pavlov
  • www.mql5.com
Данная статья, построенная в форме справочника по функциям MQL4, призвана помочь переходу с MQL4 на MQL5. Для каждой функции языка MQL4 приведено описание и представлен способ ее реализации на MQL5, что позволит вам значительно ускорить перевод своих программ с MQL4 на MQL5. Для удобства функции разбиты на группы, как в документации по MQL4.
 
zlodei:

SRCについて - 修正しました。

ポジション ))) の問題があってDayOfWeek()を翻訳 できない場合https://www.mql5.com/ru/articles/81 の記事にかなり救われましたが、今回は違います。(((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
komposter:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
ありがとうございます、もう読みました......。
 
zlodei:
ありがとうございます、もう読みました......。

И?例の件、どうしたんですか？

   datetime date1=D'2008.03.01';
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct(date1,str1);

   printf("day of week= ",str1.day_of_week);
 
素晴らしいインジケータのMQL5への翻訳を手伝ってください、これがなければ手が出ません...))
ファイル:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
削除済み  
BilliGordon:
素晴らしいインジケータのMQL5への翻訳を手伝ってください、これがなければ手が出ません...))
ファイル:
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

皆さん、こんにちは。

TS一本でトレードしていますが、MT5に乗り換えようと思っています

もし、MT5用にリメイクできる方がいらっしゃいましたら、とてもありがたいです

ファイル:
81l.zip  67 kb
1...131415161718192021
新しいコメント