Renat Fatkhullin :

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。

を通して更新します。

ご返信ありがとうございました。

 
Sergey Golubev :

pipでインストールしようとしているのですが、エラーメッセージが表示されます。

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

pypiにディストリビューションがあるのを見ました: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

しかし、必要なバージョンには記載されていない。それゆえ、インストールできないのだと思います。

アイテムでダウンロードできるようにしてください。

jaffer wilson:

pipでインストールしようとしているのですが、エラーメッセージが表示されます。

pypiにディストリビューションがあるのを見ました: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

しかし、必要なバージョンには記載されていない。それゆえ、インストールできないのだと思います。

アイテムでダウンロードできることをご確認ください。

5.0.24をリリースしました。

もう一度お願いします。

 
Renat Fatkhullin :

5.0.24をリリースしました。

もう一度お願いします。

はい、うまくいきました。必要なバージョンに問題があったのだと思います。

 
Renat Fatkhullin:

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。

経由で更新します。

機能、パラメータに変更はないですか？

 

更新されたMetaTrader5 python モジュールの更新されたドキュメントはどこで手に入りますか？

 
Kiran Sawant:

更新されたMetaTrader5 pythonモジュールの更新されたドキュメントはどこで手に入りますか？

少なくともここでは -https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashid Umarov :

少なくともここでは -https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashidさん、ありがとうございました。
 

皆さん、MetaTrader5で いつ、どのような元チェーンが生成できるのか、情報を掲載していただけませんか？

とりあえず簡単に説明しますと、方法はエクセプシンです。

if not mt5.initialize(login=00000000, server="MetaQuotes-Demo",password="0000000"):
    print("initialize() failed")

RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false というメッセージが表示されます。

 

皆さん、こんにちは。

Pythonの統合スクリプトを試すと、すべてうまくいきました。

成立したトレードを確認するスクリプトが動かない!

具体的にはDEMO口座でトレードを行うのですが、まるで無いかのように反映されます。

リアルアカウント でのみ動作するのでしょうか？

また、OrderCheck 機能で取引機会を伺っても、残高がゼロと表示される）

確認したところ、正しいアカウントに接続されており、残高もゼロではありません。

