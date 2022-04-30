MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 49 1...424344454647484950515253545556...88 新しいコメント jaffer wilson 2020.02.28 07:09 #481 Renat Fatkhullin : 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。 を通して更新します。 ご返信ありがとうございました。 jaffer wilson 2020.02.28 07:16 #482 Sergey Golubev : pipでインストールしようとしているのですが、エラーメッセージが表示されます。 C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5 C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23 C:\Users\jw>pip install metatrader5 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5 pypiにディストリビューションがあるのを見ました: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files しかし、必要なバージョンには記載されていない。それゆえ、インストールできないのだと思います。 アイテムでダウンロードできるようにしてください。 MetaTrader5 2020.02.27pypi.org Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages. Files for MetaTrader5, version 5.0.23 Filename, size File type Python version Upload date Hashes MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win32.whl (91.8 kB) MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win_amd64.whl (105.5 kB... Renat Fatkhullin 2020.02.28 07:58 #483 jaffer wilson: pipでインストールしようとしているのですが、エラーメッセージが表示されます。 pypiにディストリビューションがあるのを見ました: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files しかし、必要なバージョンには記載されていない。それゆえ、インストールできないのだと思います。 アイテムでダウンロードできることをご確認ください。 5.0.24をリリースしました。 もう一度お願いします。 jaffer wilson 2020.02.28 08:17 #484 Renat Fatkhullin : 5.0.24をリリースしました。 もう一度お願いします。 はい、うまくいきました。必要なバージョンに問題があったのだと思います。 Vladimir Perervenko 2020.02.28 09:39 #485 Renat Fatkhullin: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。 経由で更新します。 機能、パラメータに変更はないですか？ Kiran Sawant 2020.02.28 18:25 #486 更新されたMetaTrader5 python モジュールの更新されたドキュメントはどこで手に入りますか？ Rashid Umarov 2020.02.28 20:24 #487 Kiran Sawant: 更新されたMetaTrader5 pythonモジュールの更新されたドキュメントはどこで手に入りますか？ 少なくともここでは -https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5 Documentation on MQL5: Integration / MetaTrader for Python www.mql5.com Python is a modern high-level programming language for developing scripts and applications. It contains multiple libraries for machine learning, process automation, as well as data analysis and visualization. MetaTrader package for Python is designed... Kiran Sawant 2020.02.29 14:06 #488 Rashid Umarov : 少なくともここでは -https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5 Rashidさん、ありがとうございました。 Dmytro Prokopiev 2020.03.03 08:44 #489 皆さん、MetaTrader5で いつ、どのような元チェーンが生成できるのか、情報を掲載していただけませんか？ とりあえず簡単に説明しますと、方法はエクセプシンです。 if not mt5.initialize(login=00000000, server="MetaQuotes-Demo",password="0000000"): print("initialize() failed") RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false というメッセージが表示されます。 IvanDorofeev 2020.03.04 08:01 #490 皆さん、こんにちは。 Pythonの統合スクリプトを試すと、すべてうまくいきました。 成立したトレードを確認するスクリプトが動かない! 具体的にはDEMO口座でトレードを行うのですが、まるで無いかのように反映されます。 リアルアカウント でのみ動作するのでしょうか？ また、OrderCheck 機能で取引機会を伺っても、残高がゼロと表示される）。 確認したところ、正しいアカウントに接続されており、残高もゼロではありません。 ファイル: 3uio1c0wr_2020-02-13_151246.jpg 139 kb p0s_lfyt7js.jpg 41 kb 1...424344454647484950515253545556...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ご返信ありがとうございました。
pipでインストールしようとしているのですが、エラーメッセージが表示されます。
pypiにディストリビューションがあるのを見ました: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files
しかし、必要なバージョンには記載されていない。それゆえ、インストールできないのだと思います。
アイテムでダウンロードできるようにしてください。
アイテムでダウンロードできることをご確認ください。
5.0.24をリリースしました。
もう一度お願いします。
はい、うまくいきました。必要なバージョンに問題があったのだと思います。
機能、パラメータに変更はないですか？
更新されたMetaTrader5 python モジュールの更新されたドキュメントはどこで手に入りますか？
少なくともここでは -https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
皆さん、MetaTrader5で いつ、どのような元チェーンが生成できるのか、情報を掲載していただけませんか？
とりあえず簡単に説明しますと、方法はエクセプシンです。
RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false というメッセージが表示されます。
皆さん、こんにちは。
Pythonの統合スクリプトを試すと、すべてうまくいきました。
成立したトレードを確認するスクリプトが動かない!
具体的にはDEMO口座でトレードを行うのですが、まるで無いかのように反映されます。
リアルアカウント でのみ動作するのでしょうか？
また、OrderCheck 機能で取引機会を伺っても、残高がゼロと表示される）。
確認したところ、正しいアカウントに接続されており、残高もゼロではありません。