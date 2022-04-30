MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 48 1...414243444546474849505152535455...88 新しいコメント MetaQuotes 2020.02.27 13:32 #471 jaffer wilson: だから知りたいんです。問題には必ず解決策がある。このフォーラムで解決していこうと思います。どなたか開発者の方にお願いします。 Python 3.5.0での完成したプロジェクトがあります。 依存関係があったため、他のバージョンに切り替えることができません。 解決策を与えられない場合、誰か私のプロジェクトをPython 3.7に無料で変換してくれませんか？誰もできないと思います。ですから、私を悩ませる代わりに、コードを共有するか、少なくともPython 3.5.0上で動作するコードを公開してください。 残念ながら、Windowsプラットフォーム用のPython 3.5.xの 正式なバージョンは存在しません。 だから、私たちは支持しないのです。これはもう変えられない。 これがいわゆるPython動物園です。その中で開発を行うには、時間的に新しいバージョンにプロジェクトを移行するしかありません。 Python Release Python 3.5.9 www.python.org Release Date: Nov. 2, 2019 Python 3.5.9 Python 3.5.9 was released on November 1st, 2019. There were no new changes in version 3.5.9; 3.5.9 was released only because of a CDN caching problem, which resulted in some users downloading a prerelease version of the 3.5.8 .xz source tarball. Apart from the version number, 3.5.9 is identical to the... jaffer wilson 2020.02.27 13:44 #472 MetaQuotes : 残念ながら、Windowsプラットフォーム用のPython 3.5.xの 正式なバージョンは存在しません。 だから、私たちは支持しないのです。これはもう変えられない。 これがいわゆるPython動物園です。その中で開発を行うには、時間的に新しいバージョンにプロジェクトを移行するしかありません。 私のプロジェクトを別のバージョンのPythonに移植してくれる人のために、もっとお金を使わなければならないとおっしゃるのですか？Python 3.5.の任意のバージョンで、コネクタを試すだけではだめなのでしょうか？たいしたことではないのでしょう。大したことないと思うなら、ソースコードをシェアしてくれれば、無料でやってあげるよ。 Windowsの場合、このオプションはこちらからご利用いただけます： https://www.python.org/downloads/release/python-350/ Python Release Python 3.5.0 www.python.org Release Date: Sept. 13, 2015 Python 3.5.0 Python 3.5.0 was released on September 13th, 2015. Major new features of the 3.5 series, compared to 3.4 Among the new major new features and changes in the 3.5 release series are PEP 441, improved Python zip application support PEP 448, additional unpacking generalizations PEP 461, "%-formatting" for... Roman 2020.02.27 14:31 #473 ナビゲーターにデータサブスクリプションが表示されました。 今後、提供されるデータの提供者は誰になるのか、という問題があります。 MQ企業、ブローカー/ディーラー、証券取引所、サードパーティデータフィード ? あるいは、ユーザーがカスタムで日付を配れるようになるとか？ jaffer wilson 2020.02.27 15:16 #474 jaffer wilson : 私のプロジェクトを別のバージョンのPythonに移植してくれる人のために、もっとお金を使わなければならないとおっしゃるのですか？Python 3.5.の任意のバージョンで、コネクタを試すだけではだめなのでしょうか？たいしたことではないのでしょう。大したことないと思うなら、ソースコードをシェアしてくれれば、無料でやってあげるよ。 Windowsの場合、このオプションはこちらからご利用いただけます： https://www.python.org/downloads/release/python-350/ Python 3.5.0用の配布版があるのか、それとも私のバージョンに合わせてコンパイルできるようにコードを共有してくれるのか、先ほどのコメントについて何か言ってください。 Vladimir Perervenko 2020.02.27 20:01 #475 MQL5/Script/PythonフォルダにあるStart.pyスクリプトをドロップするとエラーが表示されます。 2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find file specified. (2)] （Pythonプロセススレッド作成エラー）。 ログファイルに: 2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject ソースファイルのプロパティ "path "が空である。 どのファイル、どのパスのことでしょうか？ Renat Fatkhullin 2020.02.27 20:09 #476 jaffer wilson: 先ほどのコメントについて、何か一言お願いします。Python 3.5.0用の配布版があるのでしょうか、それとも私のバージョンに合わせてコンパイルできるようにコードを共有してくれるのでしょうか？ 3.5.0でのビルドを試してみてください。 Renat Fatkhullin 2020.02.27 20:12 #477 Vladimir Perervenko: MQL5/Script/PythonフォルダにあるStart.pyスクリプトをドロップするとエラーが表示されます。 2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find file specified. (2)] （Pythonプロセススレッド作成エラー）。 ログファイルに: 2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject ソースファイルのプロパティ "path "が空である。 どのファイル、どのパスのことでしょうか？ スクリプトをリセットする」とはどういうことですか？ ナビゲーターからチャートへのドラッグ＆ドロップ？ このエラーは、python ハンドラの exe ファイルが見つからなかったことを意味します。Pythonスクリプトの正確な名前を指定し、エディターの設定でPythonインタープリターのパスが正しく定義されていることを確認します。 Vladimir Perervenko 2020.02.27 20:59 #478 Renat Fatkhullin: スクリプトドロップとはどういう意味ですか？ ナビゲーターからチャートへのドラッグ＆ドロップ？ このエラーは、python ハンドラの exe ファイルが見つからなかったことを意味します。Pythonスクリプトの正確な名前を指定し、エディターの設定でPythonインタープリターのパスが正しく定義されていることを確認します。 ナビゲーターからチャートへのドラッグ＆ドロップが可能です。 正しいようです。明日には解決します。python.exeのパスに問題があるのでしょう。 Renat Fatkhullin 2020.02.27 22:02 #479 jaffer wilson: 先ほどのコメントについて、何か一言お願いします。Python 3.5.0用の配布版があるのでしょうか、それとも私のバージョンに合わせてコンパイルできるようにコードを共有してくれるのでしょうか？ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。 経由で更新します。 pip install metatrader5 или pip install --upgrade metatrader5 Roman 2020.02.27 23:06 #480 Renat Fatkhullin: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。 を通して更新します。 機能を追加する？ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 ローマン さん 2020.02.25 23:13 symbols_total および symbol_name関数が ありません。 記号のリストを得るには、このようにします。 string name = ""; int total = SymbolsTotal(true); for(int i = 0; i < total; i++) { name = SymbolName(i, true); ... } 1...414243444546474849505152535455...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから知りたいんです。問題には必ず解決策がある。このフォーラムで解決していこうと思います。どなたか開発者の方にお願いします。
Python 3.5.0での完成したプロジェクトがあります。
依存関係があったため、他のバージョンに切り替えることができません。
解決策を与えられない場合、誰か私のプロジェクトをPython 3.7に無料で変換してくれませんか？誰もできないと思います。ですから、私を悩ませる代わりに、コードを共有するか、少なくともPython 3.5.0上で動作するコードを公開してください。
残念ながら、Windowsプラットフォーム用のPython 3.5.xの 正式なバージョンは存在しません。
だから、私たちは支持しないのです。これはもう変えられない。
これがいわゆるPython動物園です。その中で開発を行うには、時間的に新しいバージョンにプロジェクトを移行するしかありません。
私のプロジェクトを別のバージョンのPythonに移植してくれる人のために、もっとお金を使わなければならないとおっしゃるのですか？Python 3.5.の任意のバージョンで、コネクタを試すだけではだめなのでしょうか？たいしたことではないのでしょう。大したことないと思うなら、ソースコードをシェアしてくれれば、無料でやってあげるよ。
今後、提供されるデータの提供者は誰になるのか、という問題があります。
MQ企業、ブローカー/ディーラー、証券取引所、サードパーティデータフィード ?
あるいは、ユーザーがカスタムで日付を配れるようになるとか？
Python 3.5.0用の配布版があるのか、それとも私のバージョンに合わせてコンパイルできるようにコードを共有してくれるのか、先ほどのコメントについて何か言ってください。
MQL5/Script/PythonフォルダにあるStart.pyスクリプトをドロップするとエラーが表示されます。
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find file specified. (2)] （Pythonプロセススレッド作成エラー）。
ログファイルに:
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject ソースファイルのプロパティ "path "が空である。
どのファイル、どのパスのことでしょうか？
3.5.0でのビルドを試してみてください。
ナビゲーターからチャートへのドラッグ＆ドロップが可能です。
正しいようです。明日には解決します。python.exeのパスに問題があるのでしょう。
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 バージョンの 5.0.23 python ライブラリをビルドしました。
機能を追加する？
