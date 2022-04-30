MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 47

新しいコメント
 
Vladimir Perervenko:

今、再接続を試みると

今のところ、非常に粗削りですが...。

上記の正しいコールオプションが与えられています。login=NNNNNNは書けません。

 

symbols_totalsymbol_name 関数が ありません
このようなシンボルの一覧を取得することができます。

string name = "";
int total = SymbolsTotal(true);
   
for(int i = 0; i < total; i++)
{
   name = SymbolName(i, true);
      
   ...
}
 
Rashid Umarov:

上記の呼び出しの正しいバージョンが表示されました。login=NNNNNNは書けません。

このメッセージは書いた時には見ていません。

少し質問です。

1.mt5.initialize()とmt5.login()の違いは何ですか？

2. 端末は3つのパラメータ（path, server(broker), login(Acc)）で明示的に定義されている。これら3つのパラメータを指定して端末を初期化した後は、端末にログインする必要はない。それとも、必要なのでしょうか？

3.この場合、特定の（パス、サーバー（ブローカー）、ログイン（Acc））を持つ端末が、同じく3つのパラメータ（symbol、TF、TC）を持ついくつかのスクリプトにログインすることは可能ですか？それとも、そのようなスクリプトは、それぞれ別の端末で起動しなければならないのでしょうか？

4. ターミナルは、同時に複数のブローカーで動作することはできませんが、複数のアカウントで動作しますか？
 
Vladimir Perervenko:

この記事を書いた時は見てませんでした。

少し質問です。

1.mt5.initialize()とmt5.login()の違いは何ですか？

2. 端末は3つのパラメータ（path, server(broker), login(Acc)）で明示的に定義されている。これら3つのパラメータを指定して端末を初期化した後は、端末にログインする必要はない。それとも、必要なのでしょうか？

3.この場合、特定の（パス、サーバー（ブローカー）、ログイン（Acc））を持つ端末が、同じく3つのパラメータ（symbol、TF、TC）を持ついくつかのスクリプトにログインすることは可能ですか？というか、どれが別端末を立ち上げる必要があるのか、聞いてもいいでしょうか。

4. ターミナルは、同時に複数のブローカーで動作することはできませんが、複数のアカウントで動作しますか？

1.初期化-端末を起動 し、接続してログイン、ログイン-ログインのみ、初期化された接続でのみ動作します。

2.初期化時に全てのパラメータを設定することができ、パラメータを設定しない場合は、デフォルトのアカウントに接続されます。

3.複数のPythonモジュールが1つのターミナルにログインできますが、ターミナルは1つの現在のアカウントでのみ動作し、1つのスクリプトに再ログインすると、他のスクリプトにも再ログインすることになります。

4.同時に動作させることはできません。異なるフォルダから端末を起動する必要がある場合は、初期化スクリプトでそれらのフォルダのパスを指定してください。

 
Almaz:

1. 初期化 -端末を起動 し、接続を確立してログイン する、ログイン - ログインのみ、初期化された接続で動作する。

2.その必要はありません。すべてのパラメータは初期化時に設定でき、パラメータがない場合はデフォルトのアカウントに接続されます。

3.複数のPythonモジュールは1つのターミナルにログインできますが、ターミナルは1つの現在のアカウントで動作します。

4. 同時に実行することはできません。必要な場合は、Terminalsを別のフォルダから実行し、初期化スクリプトでそれらのフォルダのパスを指定する必要があります。

了解です。ありがとうございます。

ポイント3は重要でした。

 
プロジェクトの フルソースコードはどこでダウンロードできますか？Python 3.5で動かしたい。
 
jaffer wilson:
プロジェクトのフルソースコードはどこでダウンロードできますか？Python 3.5で動かしたい。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法

ラシード・ウマロフ さん 2020.02.25 14:33

MetaTrader 5 Pythonの オンラインドキュメントは、アップデートされた 機能の一部について、すでにウェブサイト上で公開されています。それぞれについて、例を示します。


質問です。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

MetaTrader 5 Python User Group - MetaTraderでPythonを使用する方法

ワイルドゼズ さん 2020.02.20 17:52

午後

Python用MetaTrader5パッケージのソースコードを探しています。このセクションに出会いました： https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
しかし、リンクは何百万とあります。人力で検索しても、必要なソースコードが見つかる可能性は限りなくゼロに近い。

このライブラリについて教えてください https://pypi.org/project/MetaTrader5/
ソースコードを見つけることは可能でしょうか？

そして、その答え。

 
Vladimir Karputov :

質問です。

と答えが返ってきます。


では、Python3.5で使うにはどうしたらいいのでしょうか？インストールできないから。Python 3.5.0のディストリビューションを教えてください。

 
jaffer wilson:

では、Python3.5で使うにはどうしたらいいのでしょうか？インストールできないから。Python 3.5.0のディストリビューションを教えてください。

MetaEditorからリンクが張られています。

しかも、3.5がサポートされなくなったようです。

 
Vladimir Karputov :

MetaEditorからリンクが張られています。

しかも、3.5がサポートされなくなったようです。

だから知りたいんです。問題には必ず解決策がある。このフォーラムで解決していこうと思います。どなたか開発者の方にお願いします。

Python 3.5.0で完成したプロジェクトが あります。

依存関係があったため、他のバージョンに切り替えることができません。

解決策を与えられない場合、誰か私のプロジェクトをPython 3.7に無料で変換してくれませんか？誰もできないと思います。ですから、私を悩ませる代わりに、コードを共有するか、少なくともPython 3.5.0上で動作するコードを公開してください。

1...404142434445464748495051525354...88
新しいコメント