リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Fast235 2020.01.16 09:08 #2441

Vladimir Baskakov:

削除済み 2020.01.16 11:45 #2442

Fast235:

Georgiy Merts 2020.01.16 12:10 #2443

Vladimir Baskakov:

削除済み 2020.01.16 12:12 #2444

Georgiy Merts:

Fast235 2020.01.16 12:24 #2445

Vladimir Baskakov:

Georgiy Merts 2020.01.16 13:07 #2446

Vladimir Baskakov:

aleger 2020.01.16 16:54 #2447

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2020.01.16 17:11 #2448

aleger:

Georgiy Merts 2020.01.20 06:48 #2449

Georgiy Merts 2020.01.27 05:12 #2450
ええ、反論の余地はありません。
一体どうやって口座を全部隠して、取引結果を話したんだろう？
は、10人ほどが見ていました。
ダーシャ、ここのモデレーターの一人は女性の話をするのが好きではないのですが、そこで試してみてください。
速攻で辟易して他の掲示板に移ったところです。
はい、はい...。逃げられない...
さて、今週もお疲れ様でした、エメリアさん...。
1ドルの半リーグが稼働したら、私はいなくなります。
女なら大丈夫だろう、司会者も女嫌いも連れて行け、ボルチャンスキーを戻らせろ。
あなたの1ドルハーフリーグが始まったら、私はいなくなる。
長い時間待たされることになる......インジケーターはどうすれば動くのか？
デモではなく、実際の口座で お金を稼ぐのです!
インジケーターが有効な 売買の対象になったらどうする？
しかし、その場合はトレーディングではなく、ソフトウェア製品の販売となり、これもまた良いことではあるが、大きく異なる。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレードの質を高めるベスト5チャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。
