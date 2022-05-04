リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 245

Vladimir Baskakov:
ええ、反論の余地はありません。

一体どうやって口座を全部隠して、取引結果を話したんだろう？

は、10人ほどが見ていました。

ダーシャ、ここのモデレーターの一人は女性の話をするのが好きではないのですが、そこで試してみてください。

速攻で嫌気がさして他の掲示板に出ただけです。
 
Vladimir Baskakov:
速攻で辟易して他の掲示板に移ったところです。

はい、はい...。逃げられない...

さて、今週もお疲れ様でした、エメリアさん...。

あなたの1ドルハーフリーグが始まったら、私はいなくなる。
 
Vladimir Baskakov:
1ドルの半リーグが稼働したら、私はいなくなります。

女なら大丈夫だろう、司会者も女嫌いも連れて行け、ボルチャンスキーを戻らせろ。

 
長い時間待たされることになる......インジケーターはどうすれば動くのか？

デモではなく、実際の口座で お金を稼ぐのです!

 
インジケーターが有効な 売買の対象になったらどうする？

 
しかし、その場合はトレーディングではなく、ソフトウェア製品の販売となり、これもまた良いことではあるが、大きく異なる。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレードの質を高めるベスト5チャート。

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。

 

