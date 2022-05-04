リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 241

Georgiy Merts:

誰もその内容を理解していなかった...。

あなたがこれから作ろうとしているものは、すでに作られている...。しかも、その効果を公に証明しようという試みまで......。

開発者は、自分が作ったものをさらに実現するためのパートナーを探していた。しかし、誰もその内容を理解していなかった...。.

 
yuz.1:

あなたがこれから作ろうとしているものは、すでに作られている...。しかも、その効果を公に証明しようという試みまで......。

開発者は、自分が作ったものをさらに実現するためのパートナーを探していた。しかし、誰もその内容を理解していなかった...。.

already created "はどこですか？そのスレッドを検索してみました（直リンクでもよかったのですが）。そこには、それに近いものはない。

リーグ戦は、いくつかの技術の組み合わせから生まれるシステムの完成形というだけです。私の計算では、すべての組み合わせが一巡すれば、そのうちのいくつかは必ずどこかでうまくいくはずです。そして、この仮説は完全に裏付けられたと私は考えています。

引用された支店で何が似ているのか理解できない。システムのバリエーションがたくさんできて、その中からベストなものを選べるというところ......見てないですね。

もう1年以上前から全部やって動かしているんです。見えて、クリアで、なかなか良い結果です。

Georgiy Merts:

もう1年以上、すべてやってもらって動いています。はっきりと、かなり良い結果が見えています。

他の人が見ていないのが残念です。
 
Vladimir Baskakov:
他の人が見ていないのが残念です。

スプラウトとダッシュで分裂、いや、人格分裂が起きてもおかしくはない。

アカウントからパスワードを投資する - 結果を見るために他に必要なものは？必要なトレードを使い放題、結果も確認し放題。他人にとってうまくいかないと、自分が何を求めているのかわからなくなる。

Georgiy Merts:

スプラウトとダッシュで分裂、あるいは人格分裂があってもおかしくない。

アカウントからの投資パスワード - 結果を見るために他に必要なものは？必要なマジックでトレードを選択し、結果を思う存分評価することができます。それがダメな人は、自分が何を求めているのかわかっていないんです。

あなたの答えがどうなるかは、すでに一字一句知っていました。オーバーキルのことを言い忘れていました。
 
Georgiy Merts:

では、「すでにつくられている」とはどこのことでしょうか。私は具体的にそのスレッドを見つけました（直リンクでもよかったのですが）。そこにあるのは、それに近いものすらない。

リーグ戦は、いくつかの技術を組み合わせて得られる、単なるシステムの完成形である。私の計算では、すべての組み合わせを試せば、そのうちのいくつかは必ずどこかでうまくいくはずです。そして、この仮説は完全に裏付けられたと私は考えています。

引用された支店で何が似ているのか理解できない。システムのバリエーションをたくさん作って、その中から最適なものを選ぶというのは、私は見ませんでした。

もう1年以上、すべてをやり尽くして走らせています。見ていてクリアで、なかなか良い結果です。

真理の基準「わからない！」があるんですね。"どこに行け "と言ったか、もう動いているし、不具合もない。リーグをいじり続けてください。
 
yuz.1:
あなたの真理の基準は「わからない！」なんですね。"どこで言ったか、動いている、エラーがない"。リーグをいじり続けてください。

さて、真理を理解せずにどうやって真理を語ることができるのでしょうか？

あなたが説明し、私が理解しようとし、そして議論する。

No ?まあ...とにかく...

 
yuz.1:

あなたがこれから作ろうとしているものは、すでに作られている...。しかも、その効果を公に証明しようという試みまで......。

開発者は、自分が作ったものをさらに実現するためのパートナーを探していた。しかし、誰もその内容を理解していなかった...。.

どういうことなんでしょうね？別のリーグ？それともReLigia？))

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

50回以上取引して いる現役最長のTS。

50回以上取引した5つの最長動作のTSのチャートです。

 
Georgiy Merts:

問題は、モデルを見つけることではなく、その非定常性である。

しばらくは、市場を正しく表現するモデルを見つけるのは、かなり現実的なことです。しかし、それは長くは続きません。もし、すべての可能なモデルがあったとして、そのうちのひとつが機能しなくなると、すぐに反対のモデルが機能し始めます。そして、モデルが常に稼働していれば、この変化を見ることができるのです。

常に使えるモデルである必要はありません。すべてを完璧にする必要はありませんし、巨大さを把握しようとする必要もありません。それを見つけて、自分のモデルに合った状況があったときにトレードするのです。あとは飛ばすだけです。そして、待ち続けること。それが私の仕事です。 1

