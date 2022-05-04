リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 238

モデリングで始まり、ホロスコープで終わる))

 
Реter Konow:
フォギーはテクニカル分析です。そして、これが究極のシニカルな現実なのだ、ジョージ。)))

どこが「霧のような分析」なのか？MAHAの指標を紹介します。何が「霧」なのか、それは極めて正確なのです。

そして、あなたの提案にリアリティを感じない...。グラフィックライブラリーは、もっとリアルでしたね...。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランスによるトップ5のチャートです。

取引品質でベスト20。

取引品質の高いベスト5チャート

50回以上取引して いる最も古い20のTS

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート


 

TS 840352は面白いですね。これは非常に古いTSで、ジグザグのピークで一時停止しながらエントリーし、さらにトレイリングSLでブレークイーブンに移動し、1年以上働いています。31回連続SLという報告には驚きました !何かの間違いかと思った。コードを見てみると...ふむno, no mistake.このシステムのSLの許容連続数は、34個 !そして、最大更新の待ち時間は135トレード...。まあ...このTSで「試し撮り」を見せてくれるのを待ちましょう。基本的に、これは「非論理的」なTSで、そのエントリーはトレンドに反してフラットですが、サポートはトレンディでストレートなトレーリングです。当然のことながら、高い成果は得られない。しかし、これだけ長い間「試し撮り」が表示されないのは意外です。一方、-高値は127回の取引で更新されていない。撮影」まで残りわずか...。

Georgiy Merts:

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易品質別トップ20。

貿易の質の高さではトップ5。

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート

そう、あなたの忍耐力は驚くほど無限大なのです。PAMMは生き返ったのか？
 
Vladimir Baskakov:
はい、あなたの忍耐力は素晴らしいです。PAMMは生き返ったのか？

IMHO - 何も驚くことはありません...この男は「馬」に乗って、それをやっているのです。

もうすぐ、私のPAMMで参加します。すでにTS LIGIに準じたマジシャンを選んでスタートさせています。

唯一の要求は - 過去から写真を入れないでください...それらは関係ありません。

 
こんにちは。ダフ屋はいないのか？
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレードの質を高めるベスト5チャート。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

50回以上取引した最も古い5つのTSのチャートです。

 
Georgiy Merts:

各シンボルを担当するTCは16名


ごきげんよう！この16本のTCがどういうものなのか、実際に使われている説明をどこで見ることができるのか、どなたか教えてください。ページ数が多いので、トピックを読むのに時間がかかりそうです。

 
Aleksey Mavrin:

こんにちは！この16本のTCが使われているところを理解するには、どこに説明があるのでしょうか？ページ数が多いので、トピックを読むのに時間がかかりそうです。

今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。

見てください。

2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。

次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。

最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。

すべての組み合わせを取ると、1シンボルあたり24システムになります。

このようなシステムはすべてKodobaseに無料で公開されており、私も一度見つけて、このスレッドのどこかに掲載したことがあります。

定期的に - 私はリーグTSの無料の実行可能モジュールを投稿します。 テスターでは、それは制限なく動作し、デモや本当の上でそれを実行するには、このTSから（または同じアカウントで一度に複数から）無料信号を 開くために約束のために与えられている無料のレジコードを、必要とします。この信号がリアルにコピーされるのは構わないのですが。

