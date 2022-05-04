リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...360 新しいコメント 削除済み 2019.12.01 20:20 #2371 モデリングで始まり、ホロスコープで終わる)) Georgiy Merts 2019.12.02 06:08 #2372 Реter Konow: フォギーはテクニカル分析です。そして、これが究極のシニカルな現実なのだ、ジョージ。))) どこが「霧のような分析」なのか？MAHAの指標を紹介します。何が「霧」なのか、それは極めて正確なのです。 そして、あなたの提案にリアリティを感じない...。グラフィックライブラリーは、もっとリアルでしたね...。 Georgiy Merts 2019.12.02 06:11 #2373 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるトップ5のチャートです。 取引品質でベスト20。 取引品質の高いベスト5チャート 50回以上取引して いる最も古い20のTS 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート Georgiy Merts 2019.12.09 06:08 #2374 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質別トップ20。 貿易の質の高さではトップ5。 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート TS 840352は面白いですね。これは非常に古いTSで、ジグザグのピークで一時停止しながらエントリーし、さらにトレイリングSLでブレークイーブンに移動し、1年以上働いています。31回連続SLという報告には驚きました !何かの間違いかと思った。コードを見てみると...ふむno, no mistake.このシステムのSLの許容連続数は、34個 !そして、最大更新の待ち時間は135トレード...。まあ...このTSで「試し撮り」を見せてくれるのを待ちましょう。基本的に、これは「非論理的」なTSで、そのエントリーはトレンドに反してフラットですが、サポートはトレンディでストレートなトレーリングです。当然のことながら、高い成果は得られない。しかし、これだけ長い間「試し撮り」が表示されないのは意外です。一方、-高値は127回の取引で更新されていない。撮影」まで残りわずか...。 削除済み 2019.12.09 09:12 #2375 Georgiy Merts:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質別トップ20。 貿易の質の高さではトップ5。 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート TS 840352は面白いですね。これは非常に古いTSで、ジグザグのピークで一時停止しながらエントリーし、さらにトレイリングSLでブレークイーブンに移動し、1年以上働いています。31回連続SLという報告には驚きました !何かの間違いかと思った。コードを見てみると...ふむno, no mistake.このシステムのSLの許容連続数は、34個 !そして、最大更新の待ち時間は135トレード...。まあ...このTSで「試し撮り」を見せてくれるのを待ちましょう。基本的に、これは「非論理的」なTSで、そのエントリーはトレンドに反してフラットですが、サポートはトレンディでストレートなトレーリングです。当然のことながら、高い成果は得られない。しかし、これだけ長い間「試し撮り」が表示されないのは意外です。一方、-高値は127回の取引で更新されていない。撮影」まで残りわずか...。 そう、あなたの忍耐力は驚くほど無限大なのです。PAMMは生き返ったのか？ Roman Shiredchenko 2019.12.09 12:49 #2376 Vladimir Baskakov: はい、あなたの忍耐力は素晴らしいです。PAMMは生き返ったのか？ IMHO - 何も驚くことはありません...この男は「馬」に乗って、それをやっているのです。 もうすぐ、私のPAMMで参加します。すでにTS LIGIに準じたマジシャンを選んでスタートさせています。 唯一の要求は - 過去から写真を入れないでください...それらは関係ありません。 Dmitry Britan 2019.12.13 19:41 #2377 こんにちは。ダフ屋はいないのか？ Georgiy Merts 2019.12.16 05:43 #2378 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレードの質を高めるベスト5チャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 50回以上取引した最も古い5つのTSのチャートです。 Aleksey Mavrin 2019.12.23 04:57 #2379 Georgiy Merts: 各シンボルを担当するTCは16名 ごきげんよう！この16本のTCがどういうものなのか、実際に使われている説明をどこで見ることができるのか、どなたか教えてください。ページ数が多いので、トピックを読むのに時間がかかりそうです。 Georgiy Merts 2019.12.23 07:08 #2380 Aleksey Mavrin: こんにちは！この16本のTCが使われているところを理解するには、どこに説明があるのでしょうか？ページ数が多いので、トピックを読むのに時間がかかりそうです。 今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。 見てください。 2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。 次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。 最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。 すべての組み合わせを取ると、1シンボルあたり24システムになります。 このようなシステムはすべてKodobaseに無料で公開されており、私も一度見つけて、このスレッドのどこかに掲載したことがあります。 定期的に - 私はリーグTSの無料の実行可能モジュールを投稿します。 テスターでは、それは制限なく動作し、デモや本当の上でそれを実行するには、このTSから（または同じアカウントで一度に複数から）無料信号を 開くために約束のために与えられている無料のレジコードを、必要とします。この信号がリアルにコピーされるのは構わないのですが。 1...231232233234235236237238239240241242243244245...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モデリングで始まり、ホロスコープで終わる))
フォギーはテクニカル分析です。そして、これが究極のシニカルな現実なのだ、ジョージ。)))
どこが「霧のような分析」なのか？MAHAの指標を紹介します。何が「霧」なのか、それは極めて正確なのです。
そして、あなたの提案にリアリティを感じない...。グラフィックライブラリーは、もっとリアルでしたね...。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランスによるトップ5のチャートです。
取引品質でベスト20。
取引品質の高いベスト5チャート
50回以上取引して いる最も古い20のTS
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート
TS 840352は面白いですね。これは非常に古いTSで、ジグザグのピークで一時停止しながらエントリーし、さらにトレイリングSLでブレークイーブンに移動し、1年以上働いています。31回連続SLという報告には驚きました !何かの間違いかと思った。コードを見てみると...ふむno, no mistake.このシステムのSLの許容連続数は、34個 !そして、最大更新の待ち時間は135トレード...。まあ...このTSで「試し撮り」を見せてくれるのを待ちましょう。基本的に、これは「非論理的」なTSで、そのエントリーはトレンドに反してフラットですが、サポートはトレンディでストレートなトレーリングです。当然のことながら、高い成果は得られない。しかし、これだけ長い間「試し撮り」が表示されないのは意外です。一方、-高値は127回の取引で更新されていない。撮影」まで残りわずか...。
はい、あなたの忍耐力は素晴らしいです。PAMMは生き返ったのか？
IMHO - 何も驚くことはありません...この男は「馬」に乗って、それをやっているのです。
もうすぐ、私のPAMMで参加します。すでにTS LIGIに準じたマジシャンを選んでスタートさせています。
唯一の要求は - 過去から写真を入れないでください...それらは関係ありません。
各シンボルを担当するTCは16名
ごきげんよう！この16本のTCがどういうものなのか、実際に使われている説明をどこで見ることができるのか、どなたか教えてください。ページ数が多いので、トピックを読むのに時間がかかりそうです。
今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。
見てください。
2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。
次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。
最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。
すべての組み合わせを取ると、1シンボルあたり24システムになります。
このようなシステムはすべてKodobaseに無料で公開されており、私も一度見つけて、このスレッドのどこかに掲載したことがあります。
定期的に - 私はリーグTSの無料の実行可能モジュールを投稿します。 テスターでは、それは制限なく動作し、デモや本当の上でそれを実行するには、このTSから（または同じアカウントで一度に複数から）無料信号を 開くために約束のために与えられている無料のレジコードを、必要とします。この信号がリアルにコピーされるのは構わないのですが。