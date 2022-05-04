リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 239 1...232233234235236237238239240241242243244245246...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.12.23 07:11 #2381 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。 Georgiy Merts 2019.12.23 07:15 #2382 リーグ・オブ・トレーディング・システムズの現在の実行モジュール。 一部のTSは毎日最適化されているため、これらの変更も考慮されている。 ストラテジーテスターでは、何の制限もなく動作します。 デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードが必要です。レグコードは、選択されたTSの無料シグナル 開設の約束のために、無料で提供されます。したがって、あなたが欲望を持っている場合、あなたは自分自身にこの信号をコピーすることができます本物の、PAMMまたは任意の場所で、私は気にしない。 ファイル: _EALeague_Free.zip 5784 kb Aleksey Mavrin 2019.12.23 07:17 #2383 Georgiy Merts: 今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。 見てください。 2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。 次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。 最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。 すべての組み合わせを取り、1シンボルあたり24システムを得る。 そのようなシステムはすべてコドベースで無料、一旦は私も見つけ、どこかにテーマを掲示しています。 返信ありがとうございました概ねクリアしています。ここで、私が始めたことを長く続けている人たちを見つけました :)(一般的な考え方は似ているが、違いがある）。 は、そこで簡単に書いているhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397 アレクセイ・マヴリン 解説：全体戦略ビューを以下の要素に分解して みた。 - 参入のきっかけを作るための戦略 - エントリーポイント戦略 - 損切り戦略 - 利益目標を設定する戦略-利食い目標 - メンテナンス戦略 - トレーリングストップ - トラッキング戦略 - ボリューム管理（トップアップおよび/またはネッティングおよび/またはパーシャルクロージング） - メンテナンス戦略 - 早期撤退の定義 意思決定の各サブステップについて、基本的な戦略（とそうでないもの）のコレクションを作成します。 そして、それぞれとそれぞれとの可能な限りの組み合わせを突き詰めていきたいと思います。したがって、これはちょっと厄介なことです。 興味のある方は、後日、スキームを交えて詳しい説明をするかと思います。この言葉から、イメージを膨らませることができるかもしれません。 Оптимизация. Граничные Условия Параметров 2019.12.21www.mql5.com Решаю задачку о автоматизации проверки стратегий, это типа как тут в соседней ветке описывалось, но по другому... Georgiy Merts 2019.12.23 07:22 #2384 Aleksey Mavrin: ご返信ありがとうございました概ねクリアしています。ここでは、私がずっと前に始めたことを続けている人たちを見つけることができました :)(考え方は概ね似ているが、相違点もある）。 はい、まさにその通りです。 私が考えたのは、考えられるすべての選択肢を一度に実行すれば、そのうちのいくつかは必ず利益が出るということです。 そして、「TSを機能させるために何をすべきか」という問いは、「すでにあるシステムの中から機能するものを選ぶために何をすべきか」という問いに変わっていく。 Aleksey Mavrin 2019.12.23 07:31 #2385 Georgiy Merts: はい、その通りです。 私が考えたのは、考えられるすべての選択肢をとって、すぐに実行すれば、きっとそのうちのいくつかは必ず利益が出るはずだ、ということです。そして、「TSを機能させるために何をすべきか」という問いは、「既存のシステムの中から機能するものを選択するために何をすべきか」という問いに変化する。 素晴らしい、このトピックに注目します。また、ヒューズさえあれば、感動的な機能を持った実装を自分で作ることができます) 私はすぐに開くために信号を実行したい場合 - または私はいくつかのTSを選択するための履歴を蓄積するとき、私はそれを理解する？ Georgiy Merts 2019.12.23 07:47 #2386 Aleksey Mavrin: 素晴らしい、このトピックに注目します。また、ヒューズさえあれば、感動的な機能を持った実装を自分で作ることができます) 私はそれを実行する場合は、私はすぐに信号を開く必要があることを理解 - または特定のTSの選択のための履歴が蓄積されたとき？ テスターで実行すれば、何の制限もなく動作します。 デモや実機で動かすと - 再コード化が必要になります。 フリーシグナルを開設して、作業してくれるTCメイジとアカウントを教えてください。レッドコードを生成します。 Roman Shiredchenko 2019.12.23 15:41 #2387 Georgiy Merts: リーグ・オブ・トレーディング・システムズの現在の実行モジュール。 一部のTSは毎日最適化されているため、その変更も考慮されている。 ストラテジーテスターでは、何の制限もなく動作します。 デモや実機で動作させるには、正規表現が必要です。レグコードは、選択されたTSの無料シグナル 開設の約束のために、無料で提供されます。したがって、あなたが欲望を持っている場合、あなたは自分自身にこの信号をコピーすることができます本物の、PAMMまたは任意の場所で、私は気にしない。 ありがとうございます、ゲオルギーお金を準備すること!!! 削除済み 2019.12.23 16:39 #2388 Roman Shiredchenko: ゲオルギウスさん、ありがとうございます。資金を準備するんだ!!! すでに1ヶ月前に始めていますが、失速していませんか？ Roman Shiredchenko 2019.12.24 01:12 #2389 Vladimir Baskakov: もう1ヶ月前から始めているんですよね？ NO!フックアウト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!月ギリギリ!!!!名前だけの付き合いでいいと思います。 削除済み 2019.12.24 11:17 #2390 Roman Shiredchenko: NO!フックアウト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!あと1ヶ月で!!!それを "あなた "と呼んではどうだろう。 モニターに参加するのは難しいですか？よし、TCは無理だが、お前は...。 1...232233234235236237238239240241242243244245246...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。
リーグ・オブ・トレーディング・システムズの現在の実行モジュール。
一部のTSは毎日最適化されているため、これらの変更も考慮されている。
ストラテジーテスターでは、何の制限もなく動作します。
デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードが必要です。レグコードは、選択されたTSの無料シグナル 開設の約束のために、無料で提供されます。したがって、あなたが欲望を持っている場合、あなたは自分自身にこの信号をコピーすることができます本物の、PAMMまたは任意の場所で、私は気にしない。
今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。
見てください。
2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。
次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。
最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。
すべての組み合わせを取り、1シンボルあたり24システムを得る。
そのようなシステムはすべてコドベースで無料、一旦は私も見つけ、どこかにテーマを掲示しています。
返信ありがとうございました概ねクリアしています。ここで、私が始めたことを長く続けている人たちを見つけました :)(一般的な考え方は似ているが、違いがある）。
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
解説：全体戦略ビューを以下の要素に分解して みた。
- 参入のきっかけを作るための戦略
- エントリーポイント戦略
- 損切り戦略
- 利益目標を設定する戦略-利食い目標
- メンテナンス戦略 - トレーリングストップ
- トラッキング戦略 - ボリューム管理（トップアップおよび/またはネッティングおよび/またはパーシャルクロージング）
- メンテナンス戦略 - 早期撤退の定義
意思決定の各サブステップについて、基本的な戦略（とそうでないもの）のコレクションを作成します。
そして、それぞれとそれぞれとの可能な限りの組み合わせを突き詰めていきたいと思います。したがって、これはちょっと厄介なことです。
興味のある方は、後日、スキームを交えて詳しい説明をするかと思います。この言葉から、イメージを膨らませることができるかもしれません。
はい、まさにその通りです。
私が考えたのは、考えられるすべての選択肢を一度に実行すれば、そのうちのいくつかは必ず利益が出るということです。 そして、「TSを機能させるために何をすべきか」という問いは、「すでにあるシステムの中から機能するものを選ぶために何をすべきか」という問いに変わっていく。
素晴らしい、このトピックに注目します。また、ヒューズさえあれば、感動的な機能を持った実装を自分で作ることができます)
私はすぐに開くために信号を実行したい場合 - または私はいくつかのTSを選択するための履歴を蓄積するとき、私はそれを理解する？
テスターで実行すれば、何の制限もなく動作します。
デモや実機で動かすと - 再コード化が必要になります。
フリーシグナルを開設して、作業してくれるTCメイジとアカウントを教えてください。レッドコードを生成します。
