現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。

 

リーグ・オブ・トレーディング・システムズの現在の実行モジュール。

一部のTSは毎日最適化されているため、これらの変更も考慮されている。


ストラテジーテスターでは、何の制限もなく動作します。

デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードが必要です。レグコードは、選択されたTSの無料シグナル 開設の約束のために、無料で提供されます。したがって、あなたが欲望を持っている場合、あなたは自分自身にこの信号をコピーすることができます本物の、PAMMまたは任意の場所で、私は気にしない。

Georgiy Merts:

今は16じゃなくて、1シンボル24システムなんです。

見てください。

2つのエントリーディレクションを用意しています。(トレンドとフラット）。

次に、トレンドの検出方法として、EMAと価格のクロス、「インパルス」バーによるエントリー、チャネル境界にタッチ、ブレイクダウンまたはリバウンドによるエントリー、ジグザグのピークでストップまたはリミットオーダー（EMA、Prc、Zpn）にヒット、ストップまたはリミットオーダーによるエントリーの3種類があります。

最後に、4種類のエスコート：通常のトレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロールオーバー（DTS、RTS、SP、SAR）です。

すべての組み合わせを取り、1シンボルあたり24システムを得る。

そのようなシステムはすべてコドベースで無料、一旦は私も見つけ、どこかにテーマを掲示しています。

返信ありがとうございました概ねクリアしています。ここで、私が始めたことを長く続けている人たちを見つけました :)(一般的な考え方は似ているが、違いがある）。

は、そこで簡単に書いているhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397

アレクセイ・マヴリン

解説：全体戦略ビューを以下の要素に分解して みた。

- 参入のきっかけを作るための戦略

- エントリーポイント戦略

- 損切り戦略

- 利益目標を設定する戦略-利食い目標

- メンテナンス戦略 - トレーリングストップ

- トラッキング戦略 - ボリューム管理（トップアップおよび/またはネッティングおよび/またはパーシャルクロージング）

- メンテナンス戦略 - 早期撤退の定義

意思決定の各サブステップについて、基本的な戦略（とそうでないもの）のコレクションを作成します。

そして、それぞれとそれぞれとの可能な限りの組み合わせを突き詰めていきたいと思います。したがって、これはちょっと厄介なことです。

興味のある方は、後日、スキームを交えて詳しい説明をするかと思います。この言葉から、イメージを膨らませることができるかもしれません。

はい、まさにその通りです。

私が考えたのは、考えられるすべての選択肢を一度に実行すれば、そのうちのいくつかは必ず利益が出るということです。 そして、「TSを機能させるために何をすべきか」という問いは、「すでにあるシステムの中から機能するものを選ぶために何をすべきか」という問いに変わっていく。

 
素晴らしい、このトピックに注目します。また、ヒューズさえあれば、感動的な機能を持った実装を自分で作ることができます)

私はすぐに開くために信号を実行したい場合 - または私はいくつかのTSを選択するための履歴を蓄積するとき、私はそれを理解する？

 
テスターで実行すれば、何の制限もなく動作します。

デモや実機で動かすと - 再コード化が必要になります。

フリーシグナルを開設して、作業してくれるTCメイジとアカウントを教えてください。レッドコードを生成します。

 
ありがとうございます、ゲオルギーお金を準備すること!!!

すでに1ヶ月前に始めていますが、失速していませんか？
 
NO!フックアウト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!月ギリギリ!!!!名前だけの付き合いでいいと思います。


