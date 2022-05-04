リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 240

Vladimir Baskakov:
モニターへの参加は難しいのでしょうか？
さて、TCは無理でも、あなたは

は、1月からPAMMモニターになります。2020 г.

 

現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。）

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

50回以上取引している最も古い20のTS

取引 回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート

この10年間にモニタリングは予定されているのでしょうか？
 

Vladimir Baskakov:
この10年間にモニタリングは予定されているのでしょうか？

私は、自分が出すものにかなり満足しています。

スプラウトとダシは、どのシステムでも、どのセットでも、モニタリングでシグナルを開くことができます - 実行ファイルは提供され、リクードも無料です。

Georgiy Merts:

自分が出しているものでいいんです。

さて、スプラウトとダシ自体は、任意のシステムまたはそれらのセットによって監視と信号を開くことができます - 実行可能なモジュールが提供され、正規表現は自由です。

もちろん、モニタリングを待つわけではありません。
モジュールとコードを一般に公開する。ここは公開スレッドなので、ccに余計な要求をせず、利用できるようにしなければなりません。
 
Georgiy Merts:

投稿内容にはかなり満足しています。

さて、スプラウトとダシ自体は、任意のシステムまたは彼らのセットによって監視と信号を開くことができます - 実行可能なモジュールが提供され、rekordsは無料です。

ジョージ - IMHO、荒らしには手を出すな...。:-)

PAMMのシグナルにまだ必要な（便利な）ために....:-)

さもなければ緊張して、緊張して、心理的な爆発で、枝を放棄して．苦しんでいる人たちを電波の届かないところに置き去りにして...。:-)

どうか、ご無理をなさらずに...。

近々、自分のアカウントにrehcodesを要求する予定です、監視-提供します。

 
Georgiy Merts:


これは、あなたにとって興味深いかもしれません。


 
Roman Shiredchenko:

落ち着いてください...

近々、私のアカウントにレグコードを要求しますよ、監視〜提供しますよ。

問題ありません。すべては

 
yuz.1:

これは、あなたにとって興味深いかもしれません。

それがどうしたことか......。

