Georgiy Merts:

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

一番下のチャートに、以前は上のチャートにあったロボットが同じ設定で表示されていたのでしょうか？
 
Aleksey Masterov:
ゲオルゲ：難しいことではありません。上下のカーブの色が違うんです。上向きのカーブを描くロボットとくっつくように......。

そんな記事は記憶にない！確かに私は書いていない...。そして、どこかにあったとしても......まあ、見ていないんですけどね......。

 
Aleksey Masterov:
一番下のチャートで、上のチャートで先に同じ設定をしているロボットがあったのでしょうか？

ロボットのパラメータは最適化された後に固定され、取引から外れるまで変更されることはありません。チャート上にマジコンがあれば、どこも同じロボットです。

 
Georgiy Merts:

そんな記事は記憶にない！確かに私は書いていない...。そして、どこかにあったとしても......まあ、見ていないんですけどね......。

書いていないのは知っている。 直接書くよ。あるんですよ、なんか儲かるTSに飛びつくのが遅くて、排水が始まっているような...。これはリーグ戦前のTS...
 
Georgiy Merts:

ロボットのパラメータは最適化された後に固定され、取引から外れるまで変更されることはありません。チャート上にマジコンがあれば、どこも同じロボットです。

なるほど、ありがとうございます。
 

まあ...やはり、トップの「きれいさ」が目に見えて減りましたね。

以前は、SLの制限の前に - トップ「品質」で最小の品質が4分の1、さらには100％以上の3分の1であった場合、今では最小の品質が単位未満20％、1以上の品質はわずか5 TCを持っています。 そしてグラフは、特にトップ「バランス」で、システムが「ぴりぴり」していることを示しています。

まあ...次はどうなるかな...。

Georgiy Merts:

まあ...やはり、トップの「きれいさ」が目に見えて減りましたね。

以前は、SLの制限の前に - トップ「品質」で最小の品質が4分の1、さらには100％以上の3分の1であった場合、今では最小の品質が単位未満20％、1以上の品質はわずか5 TCを持っています。 そしてグラフは、特にトップ「バランス」で、システムが「ぴりぴり」していることを示しています。

まあ...次はどうなるかな...。

50pipsまで、本当のストップを入れたら、トップには全く人が入らない。そして、ロットが良ければ...。とにかく、あなたのリーグの値段、1円でも...。
 
Vladimir Baskakov:
50pipsまで、本当のストップを入れたら、トップには全く人が入らない。そして、ロットが良ければ...。とにかく、あなたのリーグは一銭の価値もない。

それよりも小さいストップのTCを何本かトップに置いています。

リーグ戦の値段なんて気にしないし、売らないし、運営もしないし。

Georgiy Merts:

それよりも小さいストップのTCを何本かトップに置いています。

リーグ戦の値段なんて気にしないし、売らないし、運営もしないし。

ああ、みんな、なんだか頑固だなあ。
