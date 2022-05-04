リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 298 1...291292293294295296297298299300301302303304305...360 新しいコメント Aleksey Masterov 2020.09.14 10:51 #2971 Georgiy Merts:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 一番下のチャートに、以前は上のチャートにあったロボットが同じ設定で表示されていたのでしょうか？ Georgiy Merts 2020.09.14 11:59 #2972 Aleksey Masterov: ゲオルゲ：難しいことではありません。上下のカーブの色が違うんです。上向きのカーブを描くロボットとくっつくように......。 そんな記事は記憶にない！確かに私は書いていない...。そして、どこかにあったとしても......まあ、見ていないんですけどね......。 Georgiy Merts 2020.09.14 12:00 #2973 Aleksey Masterov: 一番下のチャートで、上のチャートで先に同じ設定をしているロボットがあったのでしょうか？ ロボットのパラメータは最適化された後に固定され、取引から外れるまで変更されることはありません。チャート上にマジコンがあれば、どこも同じロボットです。 Aleksey Masterov 2020.09.15 08:35 #2974 Georgiy Merts:そんな記事は記憶にない！確かに私は書いていない...。そして、どこかにあったとしても......まあ、見ていないんですけどね......。 書いていないのは知っている。 直接書くよ。あるんですよ、なんか儲かるTSに飛びつくのが遅くて、排水が始まっているような...。これはリーグ戦前のTS... Aleksey Masterov 2020.09.15 08:35 #2975 Georgiy Merts:ロボットのパラメータは最適化された後に固定され、取引から外れるまで変更されることはありません。チャート上にマジコンがあれば、どこも同じロボットです。 なるほど、ありがとうございます。 Georgiy Merts 2020.09.21 07:20 #2976 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質におけるベスト20のTS。 トレードの質を高めるベスト5TSチャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 50回以上取引されたベスト5TSチャート。 Georgiy Merts 2020.09.21 07:26 #2977 まあ...やはり、トップの「きれいさ」が目に見えて減りましたね。 以前は、SLの制限の前に - トップ「品質」で最小の品質が4分の1、さらには100％以上の3分の1であった場合、今では最小の品質が単位未満20％、1以上の品質はわずか5 TCを持っています。 そしてグラフは、特にトップ「バランス」で、システムが「ぴりぴり」していることを示しています。 まあ...次はどうなるかな...。 削除済み 2020.09.21 07:30 #2978 Georgiy Merts:まあ...やはり、トップの「きれいさ」が目に見えて減りましたね。 以前は、SLの制限の前に - トップ「品質」で最小の品質が4分の1、さらには100％以上の3分の1であった場合、今では最小の品質が単位未満20％、1以上の品質はわずか5 TCを持っています。 そしてグラフは、特にトップ「バランス」で、システムが「ぴりぴり」していることを示しています。 まあ...次はどうなるかな...。 50pipsまで、本当のストップを入れたら、トップには全く人が入らない。そして、ロットが良ければ...。とにかく、あなたのリーグの値段、1円でも...。 Georgiy Merts 2020.09.21 07:37 #2979 Vladimir Baskakov: 50pipsまで、本当のストップを入れたら、トップには全く人が入らない。そして、ロットが良ければ...。とにかく、あなたのリーグは一銭の価値もない。 それよりも小さいストップのTCを何本かトップに置いています。 リーグ戦の値段なんて気にしないし、売らないし、運営もしないし。 削除済み 2020.09.21 07:52 #2980 Georgiy Merts:それよりも小さいストップのTCを何本かトップに置いています。 リーグ戦の値段なんて気にしないし、売らないし、運営もしないし。 ああ、みんな、なんだか頑固だなあ。 1...291292293294295296297298299300301302303304305...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
ゲオルゲ：難しいことではありません。上下のカーブの色が違うんです。上向きのカーブを描くロボットとくっつくように......。
そんな記事は記憶にない！確かに私は書いていない...。そして、どこかにあったとしても......まあ、見ていないんですけどね......。
一番下のチャートで、上のチャートで先に同じ設定をしているロボットがあったのでしょうか？
ロボットのパラメータは最適化された後に固定され、取引から外れるまで変更されることはありません。チャート上にマジコンがあれば、どこも同じロボットです。
まあ...やはり、トップの「きれいさ」が目に見えて減りましたね。
以前は、SLの制限の前に - トップ「品質」で最小の品質が4分の1、さらには100％以上の3分の1であった場合、今では最小の品質が単位未満20％、1以上の品質はわずか5 TCを持っています。 そしてグラフは、特にトップ「バランス」で、システムが「ぴりぴり」していることを示しています。
まあ...次はどうなるかな...。
50pipsまで、本当のストップを入れたら、トップには全く人が入らない。そして、ロットが良ければ...。とにかく、あなたのリーグは一銭の価値もない。
それよりも小さいストップのTCを何本かトップに置いています。
リーグ戦の値段なんて気にしないし、売らないし、運営もしないし。
