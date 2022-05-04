リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2019.07.08 15:35 #1631 Georgiy Merts: 口座番号：2599118 マジック：640150 RegCode: 68934379 ----------------------------------- 口座番号：2599118 マジック：443040 RegCode: 1134287667 ----------------------------------- 口座番号：2599118 マジック：742350 RegCode: 983292817 ありがとうございます。今日からオークションに出します。プロフィールにモニタリングのリンクがあります。 Eduard_D 2019.07.09 07:25 #1632 Roman Shiredchenko: ありがとうございます。今日からオークションに出します。プロフィールにモニタリングのリンクがあります。 なぜ、ロットサイズが0.42から0.01に跳ね上がったのか？ Georgiy Merts 2019.07.09 09:23 #1633 Eduard_D: また、利回りが0.42から0.01に跳ね上がったのはなぜか？ どこにジャンプするのか？ ロトノストはかなり安定しています。異なるボラティリティのために設計された異なるTSを見ているのでしょうか？ Eduard_D 2019.07.09 10:45 #1634 Georgiy Merts: ジャンプ」はどこにある？ ロトノストはかなり安定しています。あなたはおそらく、異なるボラティリティのために設計された異なるTSを見ているのでしょうか？ 理解できない。設定では、リスクはパーセンテージでしか設定できませんが、このパラメータがどのように機能するのか説明してください。 Georgiy Merts 2019.07.09 11:21 #1635 Eduard_D: 理解できない。設定では、リスクはパーセンテージでしか設定できませんが、このパラメータがどのように機能するのか説明してください。 リスクとは、ストップロスが発生した場合に失う保証金の割合のことです。 SLはシステム、ペアによってポイントがかなり違います。それぞれ、リスクを一定にするためには、ボリュームが大きく異なる必要があります。 Roman Shiredchenko 2019.07.09 12:12 #1636 Eduard_D: Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет. У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно? Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально? Eduard_D: なぜ、ロットサイズが0.42から0.01に跳ね上がったのか？ USDCADは私がふざけただけです...。 もう 現在取引中の魔法：442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - リスク5%にて。 Eduard_D 2019.07.09 12:56 #1637 Georgiy Merts: どこに「バウンド」があるんだ？ 宝くじも十分安定してる。あなたはおそらく、異なるボラティリティ用に設計された異なるTSを見ているのでしょう？ ああ、そのTCの1つが携帯機なんだけどね) お前も俺もバスカコフは必要ない:)) Eduard_D 2019.07.09 13:18 #1638 私のシグナルとGeorgiyのレポートで3週間（6月17日から7月5日まで）の取引結果を比較してみました。 3週間とも失敗なく取引している6人のウィザードを選びました。 最初の列はリーグレポートの結果で、2番目の列はシグナルの結果です。 マジック リガ 信号 642250 14,62 9,34 742350 3,58 3,65 642422 17,45 2,12 642750 7,6 4,09 642350 10,26 2,49 640150 5,92 4,00 素人目には、私の結果はかなり悪いと思います。説明のしようがない。 Eduard_D 2019.07.09 13:25 #1639 Roman Shiredchenko: USDCADは私がふざけただけです...。 それ以上ではありません。 現在取引中の銘柄：442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - リスク5%で取引中。 この3週間で642750, 642350, 640150, 742350も取引したのなら、その結果を表に記入してください（0.01ロットに再計算するだけです）。 Artem Prischepa 2019.07.09 13:28 #1640 時間足で5桁のストップロスは 強いなxD。 1...157158159160161162163164165166167168169170171...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
口座番号：2599118
マジック：640150
RegCode: 68934379
-----------------------------------
口座番号：2599118
マジック：443040
RegCode: 1134287667
-----------------------------------
口座番号：2599118
マジック：742350
RegCode: 983292817
ありがとうございます。今日からオークションに出します。プロフィールにモニタリングのリンクがあります。
ありがとうございます。今日からオークションに出します。プロフィールにモニタリングのリンクがあります。
なぜ、ロットサイズが0.42から0.01に跳ね上がったのか？
また、利回りが0.42から0.01に跳ね上がったのはなぜか？
どこにジャンプするのか？
ロトノストはかなり安定しています。異なるボラティリティのために設計された異なるTSを見ているのでしょうか？
ジャンプ」はどこにある？
ロトノストはかなり安定しています。あなたはおそらく、異なるボラティリティのために設計された異なるTSを見ているのでしょうか？
理解できない。設定では、リスクはパーセンテージでしか設定できませんが、このパラメータがどのように機能するのか説明してください。
理解できない。設定では、リスクはパーセンテージでしか設定できませんが、このパラメータがどのように機能するのか説明してください。
リスクとは、ストップロスが発生した場合に失う保証金の割合のことです。
SLはシステム、ペアによってポイントがかなり違います。それぞれ、リスクを一定にするためには、ボリュームが大きく異なる必要があります。
Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.
У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно?
Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально?
なぜ、ロットサイズが0.42から0.01に跳ね上がったのか？
USDCADは私がふざけただけです...。
もう
現在取引中の魔法：442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - リスク5%にて。
どこに「バウンド」があるんだ？
宝くじも十分安定してる。あなたはおそらく、異なるボラティリティ用に設計された異なるTSを見ているのでしょう？
ああ、そのTCの1つが携帯機なんだけどね)
お前も俺もバスカコフは必要ない:))
私のシグナルとGeorgiyのレポートで3週間（6月17日から7月5日まで）の取引結果を比較してみました。
3週間とも失敗なく取引している6人のウィザードを選びました。 最初の列はリーグレポートの結果で、2番目の列はシグナルの結果です。
マジック
リガ
信号
642250
14,62
9,34
742350
3,58
3,65
642422
17,45
2,12
642750
7,6
4,09
642350
10,26
2,49
640150
5,92
4,00
素人目には、私の結果はかなり悪いと思います。説明のしようがない。
USDCADは私がふざけただけです...。
それ以上ではありません。
現在取引中の銘柄：442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - リスク5%で取引中。
この3週間で642750, 642350, 640150, 742350も取引したのなら、その結果を表に記入してください（0.01ロットに再計算するだけです）。