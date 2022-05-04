リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 164

Georgiy Merts:

口座番号：2599118
マジック：640150

RegCode: 68934379

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：443040

RegCode: 1134287667

-----------------------------------


口座番号：2599118
マジック：742350

RegCode: 983292817

ありがとうございます。今日からオークションに出します。プロフィールにモニタリングのリンクがあります。



 
Roman Shiredchenko:

なぜ、ロットサイズが0.42から0.01に跳ね上がったのか？

 
Eduard_D:

どこにジャンプするのか？

ロトノストはかなり安定しています。異なるボラティリティのために設計された異なるTSを見ているのでしょうか？

 
Georgiy Merts:

理解できない。設定では、リスクはパーセンテージでしか設定できませんが、このパラメータがどのように機能するのか説明してください。

 
Eduard_D:

リスクとは、ストップロスが発生した場合に失う保証金の割合のことです。

SLはシステム、ペアによってポイントがかなり違います。それぞれ、リスクを一定にするためには、ボリュームが大きく異なる必要があります。

 
Eduard_D:

Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.

У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$.  Всё верно?

Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD.  Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка?    52400 пятизначных пунктов.   Реально? 

Eduard_D:

USDCADは私がふざけただけです...。

もう

現在取引中の魔法：442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - リスク5%にて。

 
Georgiy Merts:

ああ、そのTCの1つが携帯機なんだけどね)

お前も俺もバスカコフは必要ない:))

 

私のシグナルとGeorgiyのレポートで3週間（6月17日から7月5日まで）の取引結果を比較してみました。

3週間とも失敗なく取引している6人のウィザードを選びました。 最初の列はリーグレポートの結果で、2番目の列はシグナルの結果です。

マジック

リガ

信号

642250

14,62

9,34

742350

3,58

3,65

642422

17,45

2,12

642750

7,6

4,09

642350

10,26

2,49

640150

5,92

4,00


素人目には、私の結果はかなり悪いと思います。説明のしようがない。

 
Roman Shiredchenko:

この3週間で642750, 642350, 640150, 742350も取引したのなら、その結果を表に記入してください（0.01ロットに再計算するだけです）。

 
時間足で5桁のストップロスは 強いなxD。
