リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 144

Vladimir Baskakov:
標準的な端末のアドバイザーで、誰でも持っています。他にどんなサムネイルが必要かというと、スタートボタンを押せば完了です。

ボタンという言葉に対して、私はもうあなたのことが好きではありません。

Fast235:

ウラジミールはここの素晴らしい人格者です。彼はすべての新しいアイデアを自分自身で（シグナルで）チェックし、ほとんど常に実際の口座で チェックします。

貧乏でないことを祈る)

私は自分一人で取引しているわけではありませんからね。
 
ジョージ、新しいTSを追加する際のQualityランキングの惰性はどうなっているのでしょうか？再最適化の後、あるTSが良い結果を示し始めたとしよう。品質で上位に表示されるには、どれくらいの時間が経過し、どれくらいの取引が必要なのか？
 
Vladimir Baskakov:
Macdシンプルea

これは何なんだ？

またもやアグロノミスト登場（笑)。

端末にはMACD_SAmple_MetaQuotes.ex5があり、以下がその入力パラメータです。そこで最適化されていないものは何ですか？


クローズ条件はコードで定義されており、ストップに0を入力してもポジションはクローズされる
 
Vladimir Baskakov:
クローズ条件はコードに記載されているので、ストップに0を入れてもポジションはクローズされる

何にも書いてない。まずテスターの使い方を覚えてから、何かを主張する。このセットを実行し、テスト終了以外の損失で閉じたポジションを1つでも見つけてください。


Eduard_D:

何にも書いてない。まずテスターの使い方を覚えてから、何かを主張する。このセットを実行し、テスト終了以外の損失で閉じたポジションを1つでも見つけてください。


コードを調べる
 
Eduard_D:
Georgyさん、新しいTSを追加するための品質に対するRatingの慣性を教えてください。再最適化後、あるTSが良い結果を示し始めたとする。品質」ランキングに表示されるまでに、どれくらいの時間、あるいはどれくらいの案件があればよいのでしょうか？

取引品質パラメータの値を決定するために、TS は少なくとも 10 回の取引を行う必要があります。

レーティングは毎週月曜日に発表されます。

従って、遅れは作業のスピードに加え、最大1週間となります。平均すると、1週間半から1カ月程度です。

 

37週間分の品質報告書を分析した。

"No. of weeks" - その通貨ペアがレポートに何回登場したか。

"TS数"- 37週におけるこの通貨ペアのクローズド取引の合計サマリー額（1つのレポートには、このペアのクローズド取引が1～3件含まれることがあります）。



 
私は以前からNZDのシンボルを疑いの目で見ていました。必要ないのでは？

