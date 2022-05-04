リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 144 1...137138139140141142143144145146147148149150151...360 新しいコメント Fast235 2019.06.28 08:16 #1431 Vladimir Baskakov: 標準的な端末のアドバイザーで、誰でも持っています。他にどんなサムネイルが必要かというと、スタートボタンを押せば完了です。 ボタンという言葉に対して、私はもうあなたのことが好きではありません。 削除済み 2019.06.28 08:59 #1432 Fast235:ウラジミールはここの素晴らしい人格者です。彼はすべての新しいアイデアを自分自身で（シグナルで）チェックし、ほとんど常に実際の口座で チェックします。 貧乏でないことを祈る) 私は自分一人で取引しているわけではありませんからね。 Eduard_D 2019.06.28 09:33 #1433 ジョージ、新しいTSを追加する際のQualityランキングの惰性はどうなっているのでしょうか？再最適化の後、あるTSが良い結果を示し始めたとしよう。品質で上位に表示されるには、どれくらいの時間が経過し、どれくらいの取引が必要なのか？ Eduard_D 2019.06.28 10:48 #1434 Vladimir Baskakov: Macdシンプルea これは何なんだ？ またもやアグロノミスト登場（笑)。 端末にはMACD_SAmple_MetaQuotes.ex5があり、以下がその入力パラメータです。そこで最適化されていないものは何ですか？ 削除済み 2019.06.28 11:15 #1435 Eduard_D: これは何なんだ？ またもやアグロノミスト登場（笑)。 端末にはMACD_SAmple_MetaQuotes.ex5があり、以下がその入力パラメータです。そこで最適化されていないものは何ですか？ クローズ条件はコードで定義されており、ストップに0を入力してもポジションはクローズされる Eduard_D 2019.06.28 12:32 #1436 Vladimir Baskakov: クローズ条件はコードに記載されているので、ストップに0を入れてもポジションはクローズされる 何にも書いてない。まずテスターの使い方を覚えてから、何かを主張する。このセットを実行し、テスト終了以外の損失で閉じたポジションを1つでも見つけてください。 削除済み 2019.06.28 14:55 #1437 Eduard_D: 何にも書いてない。まずテスターの使い方を覚えてから、何かを主張する。このセットを実行し、テスト終了以外の損失で閉じたポジションを1つでも見つけてください。 コードを調べる Georgiy Merts 2019.06.28 15:07 #1438 Eduard_D: Georgyさん、新しいTSを追加するための品質に対するRatingの慣性を教えてください。再最適化後、あるTSが良い結果を示し始めたとする。品質」ランキングに表示されるまでに、どれくらいの時間、あるいはどれくらいの案件があればよいのでしょうか？ 取引品質パラメータの値を決定するために、TS は少なくとも 10 回の取引を行う必要があります。 レーティングは毎週月曜日に発表されます。 従って、遅れは作業のスピードに加え、最大1週間となります。平均すると、1週間半から1カ月程度です。 Eduard_D 2019.06.28 18:01 #1439 37週間分の品質報告書を分析した。 "No. of weeks" - その通貨ペアがレポートに何回登場したか。 "TS数"- 37週におけるこの通貨ペアのクローズド取引の合計サマリー額（1つのレポートには、このペアのクローズド取引が1～3件含まれることがあります）。 Georgiy Merts 2019.06.28 18:15 #1440 Eduard_D: 37週間分の品質報告書を分析した。 "Weeks amount" - その通貨ペアがレポートに何回登場したか。 "TS数"- 37週におけるこの通貨ペアのクローズドポジションの合計サマリー量（1つのレポートには、このペアのクローズドポジションが1～3個あります）。 私は以前からNZDのシンボルを疑いの目で見ていました。必要ないのでは？ 1...137138139140141142143144145146147148149150151...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
標準的な端末のアドバイザーで、誰でも持っています。他にどんなサムネイルが必要かというと、スタートボタンを押せば完了です。
ボタンという言葉に対して、私はもうあなたのことが好きではありません。
ウラジミールはここの素晴らしい人格者です。彼はすべての新しいアイデアを自分自身で（シグナルで）チェックし、ほとんど常に実際の口座で チェックします。
貧乏でないことを祈る)
Macdシンプルea
これは何なんだ？
またもやアグロノミスト登場（笑)。
端末にはMACD_SAmple_MetaQuotes.ex5があり、以下がその入力パラメータです。そこで最適化されていないものは何ですか？
クローズ条件はコードに記載されているので、ストップに0を入れてもポジションはクローズされる
何にも書いてない。まずテスターの使い方を覚えてから、何かを主張する。このセットを実行し、テスト終了以外の損失で閉じたポジションを1つでも見つけてください。
Georgyさん、新しいTSを追加するための品質に対するRatingの慣性を教えてください。再最適化後、あるTSが良い結果を示し始めたとする。品質」ランキングに表示されるまでに、どれくらいの時間、あるいはどれくらいの案件があればよいのでしょうか？
取引品質パラメータの値を決定するために、TS は少なくとも 10 回の取引を行う必要があります。
レーティングは毎週月曜日に発表されます。
従って、遅れは作業のスピードに加え、最大1週間となります。平均すると、1週間半から1カ月程度です。
37週間分の品質報告書を分析した。
"No. of weeks" - その通貨ペアがレポートに何回登場したか。
"TS数"- 37週におけるこの通貨ペアのクローズド取引の合計サマリー額（1つのレポートには、このペアのクローズド取引が1～3件含まれることがあります）。
私は以前からNZDのシンボルを疑いの目で見ていました。必要ないのでは？