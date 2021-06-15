登録者数1200人!!! - ページ 76

イワン・ブトコ

捨てられた。筆者はすぐに新しいアカウントを開設し、すぐに30人が登録し、すぐにまた流したというのが壮大ですね。

人間の愚かさ、欲深さが改めてわかる...。そして、彼らの怠け心も。
速いお金を追いかけている「かわいそうな」購読者を「かわいそう」だと思うのです（フリーペーパーに）。
もし、シグナルの作者が漏洩し、加入者のお金を失ったとしても、作者は何の責任も負うべきではありません。
人々が購読する相手を決めるとき - シグナルの見込みを評価することができる。多くの信号で長続きしないことまで分かっていて、とにかくこのリスクを取るのです。
もうひとつは、信号の作者自身が非常に無責任な振る舞いをすることです。まあ、「誰かのローフ」という分野からですね。そして、ペトロスの言う通り、他人のお金を「数えてはいけない」のである。
このサービスには、本当に良い信号があるのですが、気づかれないままになっています。なぜなら、購読者にとっては素敵な統計がより重要だからです。フィルタリングされる信号はそれほど多くはないでしょう。彼ら（サブスクライバー）は、通常、検索するときにGrowthとBreakevenを使います。他の指標を気にしていない。
レーティングのアルゴリズムにも不満がある。特に私は「信頼性」の指標に腐心しています。スマホの「階段」のパワーレベルみたいなものでしょうか...。実際に安全性が高い信号もありますが、その「階段」は赤色です。しかし、安全とは言えないお粗末な信号がいきなり緑になるんです。不公平だ。また、一般的に、信号の評価の算出には不公平な点が多くあります。しかし、良い信号を探せば誰でも見つかるので、私は気にしなくなりました。この評価は、ポータルサイトの新規登録ユーザーを対象としています。
おそらく、私が何よりも不満なのは、シグナル作者が30ドル以下の値札をつける機会がないことです。最低20$の時も、いくつかのシグナルを見ると結構な高値でしたね。ここで、著者と購読者の双方が、この相互作用のバランスをとる機会を奪われていることが判明した。

マクシム・ドゥルゴボルスキー

FX取引は ハイリスクだ！」と言い切ればいいのですが...。

 
タラス・ゴンチャール
...また、アカウントに致命的なドローダウンが発生した場合、「サブスクリプションの払い戻し」機能を導入します... たとえば85%...
どうにかして罰したい(ドロップレートとか)．

Tarasさん、あなた自身がセント口座のクラッシュ時に、負けたシグナルを削除しなかったのに、正義のために何を「揉んで」いるのですか・・・？
また、「シンカー」であるあなたが、シグナルを削除しない様子も見ていました。
シグナルを削除すれば、数百から数千の加入者が先月の購読料を取り戻せたかもしれないのに...。
そして、あなたはそのまま、すべての加入者のお金が「凍結解除」されるのを待った......。
だから、正義とか、サービスを変えたほうがいいとか、そういう話はしないでください。
何かを変える前に、自分を変えた方がいい...。
タラスさんも、情けない...。
こんな大失態を犯しておいて、掲示板で知的に発言するのは恥ずかしい。
しかも、恥ずかしげもなく...。

 
fxsaber

これはどのTSでも同じことが言えます。シグナルズには、とてもまともなスキャルパーがいます。しかし、フランの時のように動きがあれば、売り切れるというのは価値がある。

黒鳥は無差別に行動する。45％のドローダウンはBREXIT。すなわち、システム的なものでなく、不可抗力である。利益はシステム化されているので、著者は非常に良い。もし、平均化で実現したのなら、幸運を祈るばかりだ。平均化すると損をするからやらない」というやり方は、「マイナスで取引するからやらない」というやり方と同じです。多くのアイデアが却下されるのは、単に「料理」の仕方を知らないだけなのです。例えば、平均化は試していない。たぶん、うまくいかなかったと思いますが、やってみないとわからないですよね。

"信じない "というのは、すでにサービス自体にスケッチが入っているのです。

ソースコードのどこかにそのようなストラトがあるのでしょうか？ダサくないイラン。

週が平日ならともかく、日数が少ない場合は、平均化が非常に効果的です。ECBによる大規模な通貨購入や売却がない場合。EURUSDのことです。

 
ちなみに、そこまでは必要ありません))))))))))))))) 安定第一、広告第二
 
ルスラン・クズネツォフ
安定第一

経験が示すように、安定に関心を持つ人は少ない。誰もが利益に関心がある

 

タラスに続いて、鉄の玉座に新しい持ち主が見つかったのはいいことだ。



加入者数3,000人の記録はまだ破られていない。

それは逆に、この信号（ハムスターの家族から）興味深いです - 最果てに...を、評価する必要があります。

 
Ivan Butko:
神よ、あなたはお金を想像することができますか！？1,200×30＝36,000ドル!六十二万に百六十万ルーブルを掛けたものだ!1ヶ月？それが、一期一会の結果です。パッシブインカムがトップ。目指すべきもの十分にアクティブに稼いだ後の最終手段としての夢。
ひとつだけわからないことがあります。なぜ加入者が増えないのか？なぜなら、何百万人ものトレーダーがいるからです。
声を大にして思うこと

私の傷口に塩を塗らないでください)))

 
Ivan Butko:

タラスに続いて鉄の玉座の新しい持ち主が見つかったのは心強いことです。



3000人という記録はまだ破られていない。

この信号（ハムスターの仲間）は、逆に最も遠いところにあるのが面白い。を、評価する必要があります。

金の出し方がうまいな...。

 
そんなアドバイザーはどこで買えるのでしょうか))
