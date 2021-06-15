登録者数1200人!!! - ページ 46

ユーリ・ザイチェフ
わーいわーい！かっこいい！タラス よくやった！もう1925年！？
2月末までに2000を出すと思っていたら、プランが出来上がっていた。
彼はとても才能があります。
才能があるのはタラスではなく、MQLの方です。またBANされないことを祈っています。
 
イーゴリ・ヴォロディン
DCは価格が違うのですか？
具体的に一つ一つ確認する必要があります))
 
ヴィタリー・ポストラッシュ
アレクセイ・ヴォルチャンスキー
では、次のような状況を想像してみましょう。1セントにシグナルがあり、多くの加入者がいて、そのほとんどが同じセントにいることで、価格を動かすことができるのです。ゾンビに偽のシグナルを与え、すべてのトマトを正しい方向にセットするのです。セント口座は証券会社内部で循環しているので、ゾンビポジションの 方向に価格が動くことになります。そして、私たちは静かにクリームを取る ))
ただし、すべての加入者がプロバイダと同じ証券会社で、しかもセント・アカウントになるわけではありません。月額20ドルの有料信号でも、セントアカウントにコピーできない。月々40〜50％、入金額が1万円以上でない限り、サブスクリプションとVPSの支払いに十分な資金を確保できます)))
また、ロボのセンシティブな部分を他と比較して見てください。人々は同じプロバイダーで口座を開く傾向があります。
 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー
ロボブローカーのスリッページを他のブローカーと比較して確認するのが良いかと思います。人々は同じプロバイダーで口座を開く傾向があります。

ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じDCでも、セント口座ではなく、普通の口座を開設することになる。セント・アカウントにコピーするのは不経済です。

しかし、理論的には、もちろん、スイングで、このような状況が起こるかもしれませんが、異なる証券会社の合計2000人のトレーダーではなく、1つの証券会社の数千人の契約者が1セントもインターバンクに行かないという条件で、このような状況が起こるかもしれません。

 

そろそろこのスレを閉じて、新しいスレを2000で開いてください。

このような仕掛けが、フォーラムでは、広告とみなされないのが面白い。

そして、マーケットプレイスの商品で、名前も名乗らずにドローダウン量を表示する、ということをやったら、5分後にトピックが削除され、1週間の出禁にされました。

ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示したら、報酬がもらえるのかなぁ？

 
Marat Khabiev:
ここで才能があるのはTarasではなく、MQLのプラットフォームそのものなのです。またBANされないことを祈っています。
でも、そうするとまた禁止されるかもしれない。遺言が尊重されるなら、やってくれるかもしれない;)

 
ヴィタリー・ポストラッシュ
ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じ証券会社でも、セントではなく、普通の口座を開設することになる。セントではなく、普通の口座を開設してくれる。

今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))

ふーん

ペトロス・シャタフツィヤン

もうこのスレッドを閉じて、2000番台の新しいスレッドを開く時だ。

フォーラムで、このようなスタントが、広告とみなされないのは興味深いです。

で、市況の商品で同じように名前と名前なしでドローダウン量を表示したら、5分後にトピックが削除され、1週間BANに飛ばされた。

ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示すれば、報酬が得られたのでは？

この信号が、かつてMQから最も重要であったということです。礼儀正しさ、ですね...。
 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))

この信号が、かつてMQの最も重要なものであったということです。礼儀正しさ、ですね...。

また、なぜ途中までしか見ないのか？当初はスリッページ0.00のECNが多かったのですが ))))

また、5桁目のスリッページ0.3が全く影響しないECNもあります。

写真の部分を見ると、より小さな数字で表示されていますね。

 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))

かつて、MQの最重要人物がこのシグナルを例に挙げていたことだ。礼儀正しく、ほら...。
そう、礼儀正しさもね。
 

カウンタートレンド

トレンディ

