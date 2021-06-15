登録者数1200人!!! - ページ 46 1...394041424344454647484950515253...230 新しいコメント 削除済み 2017.02.08 17:27 #451 ユーリ・ザイチェフ わーいわーい！かっこいい！タラス よくやった！もう1925年！？ 2月末までに2000を出すと思っていたら、プランが出来上がっていた。 彼はとても才能があります。 才能があるのはタラスではなく、MQLの方です。またBANされないことを祈っています。 Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:32 #452 イーゴリ・ヴォロディン DCは価格が違うのですか？ 具体的に一つ一つ確認する必要があります)) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:33 #453 ヴィタリー・ポストラッシュアレクセイ・ヴォルチャンスキー では、次のような状況を想像してみましょう。1セントにシグナルがあり、多くの加入者がいて、そのほとんどが同じセントにいることで、価格を動かすことができるのです。ゾンビに偽のシグナルを与え、すべてのトマトを正しい方向にセットするのです。セント口座は証券会社内部で循環しているので、ゾンビポジションの 方向に価格が動くことになります。そして、私たちは静かにクリームを取る )) ただし、すべての加入者がプロバイダと同じ証券会社で、しかもセント・アカウントになるわけではありません。月額20ドルの有料信号でも、セントアカウントにコピーできない。月々40〜50％、入金額が1万円以上でない限り、サブスクリプションとVPSの支払いに十分な資金を確保できます))) また、ロボのセンシティブな部分を他と比較して見てください。人々は同じプロバイダーで口座を開く傾向があります。 Vitalie Postolache 2017.02.08 17:36 #454 アレクセイ・ヴォルチャンスキー ロボブローカーのスリッページを他のブローカーと比較して確認するのが良いかと思います。人々は同じプロバイダーで口座を開く傾向があります。ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じDCでも、セント口座ではなく、普通の口座を開設することになる。セント・アカウントにコピーするのは不経済です。しかし、理論的には、もちろん、スイングで、このような状況が起こるかもしれませんが、異なる証券会社の合計2000人のトレーダーではなく、1つの証券会社の数千人の契約者が1セントもインターバンクに行かないという条件で、このような状況が起こるかもしれません。 Petros Shatakhtsyan 2017.02.08 17:37 #455 そろそろこのスレを閉じて、新しいスレを2000で開いてください。このような仕掛けが、フォーラムでは、広告とみなされないのが面白い。そして、マーケットプレイスの商品で、名前も名乗らずにドローダウン量を表示する、ということをやったら、5分後にトピックが削除され、1週間の出禁にされました。ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示したら、報酬がもらえるのかなぁ？ Artyom Trishkin 2017.02.08 17:38 #456 Marat Khabiev: ここで才能があるのはTarasではなく、MQLのプラットフォームそのものなのです。またBANされないことを祈っています。 でも、そうするとまた禁止されるかもしれない。遺言が尊重されるなら、やってくれるかもしれない;) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:40 #457 ヴィタリー・ポストラッシュ ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じ証券会社でも、セントではなく、普通の口座を開設することになる。セントではなく、普通の口座を開設してくれる。今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))ペトロス・シャタフツィヤンもうこのスレッドを閉じて、2000番台の新しいスレッドを開く時だ。フォーラムで、このようなスタントが、広告とみなされないのは興味深いです。で、市況の商品で同じように名前と名前なしでドローダウン量を表示したら、5分後にトピックが削除され、1週間BANに飛ばされた。ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示すれば、報酬が得られたのでは？ この信号が、かつてMQから最も重要であったということです。礼儀正しさ、ですね...。 Vitalie Postolache 2017.02.08 17:48 #458 アレクセイ・ヴォルチャンスキー今日はみんなもう暖かいのか何なのか？))) この信号が、かつてMQの最も重要なものであったということです。礼儀正しさ、ですね...。また、なぜ途中までしか見ないのか？当初はスリッページ0.00のECNが多かったのですが ))))また、5桁目のスリッページ0.3が全く影響しないECNもあります。 写真の部分を見ると、より小さな数字で表示されていますね。 Yuriy Zaytsev 2017.02.08 17:54 #459 アレクセイ・ヴォルチャンスキー今日はみんなもう暖かいのか何なのか？))) かつて、MQの最重要人物がこのシグナルを例に挙げていたことだ。礼儀正しく、ほら...。 そう、礼儀正しさもね。 Vladislav Andruschenko 2017.02.08 17:56 #460 カウンタートレンドトレンディ 1...394041424344454647484950515253...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わーいわーい！かっこいい！タラス よくやった！もう1925年！？
2月末までに2000を出すと思っていたら、プランが出来上がっていた。
彼はとても才能があります。
DCは価格が違うのですか？
では、次のような状況を想像してみましょう。1セントにシグナルがあり、多くの加入者がいて、そのほとんどが同じセントにいることで、価格を動かすことができるのです。ゾンビに偽のシグナルを与え、すべてのトマトを正しい方向にセットするのです。セント口座は証券会社内部で循環しているので、ゾンビポジションの 方向に価格が動くことになります。そして、私たちは静かにクリームを取る ))
ロボブローカーのスリッページを他のブローカーと比較して確認するのが良いかと思います。人々は同じプロバイダーで口座を開く傾向があります。
ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じDCでも、セント口座ではなく、普通の口座を開設することになる。セント・アカウントにコピーするのは不経済です。
しかし、理論的には、もちろん、スイングで、このような状況が起こるかもしれませんが、異なる証券会社の合計2000人のトレーダーではなく、1つの証券会社の数千人の契約者が1セントもインターバンクに行かないという条件で、このような状況が起こるかもしれません。
そろそろこのスレを閉じて、新しいスレを2000で開いてください。
このような仕掛けが、フォーラムでは、広告とみなされないのが面白い。
そして、マーケットプレイスの商品で、名前も名乗らずにドローダウン量を表示する、ということをやったら、5分後にトピックが削除され、1週間の出禁にされました。
ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示したら、報酬がもらえるのかなぁ？
ここで才能があるのはTarasではなく、MQLのプラットフォームそのものなのです。またBANされないことを祈っています。
ロボは他の証券会社とも少しズレがあるんですね。しかし、同じ証券会社でも、セントではなく、普通の口座を開設することになる。セントではなく、普通の口座を開設してくれる。
今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))
もうこのスレッドを閉じて、2000番台の新しいスレッドを開く時だ。
フォーラムで、このようなスタントが、広告とみなされないのは興味深いです。
で、市況の商品で同じように名前と名前なしでドローダウン量を表示したら、5分後にトピックが削除され、1週間BANに飛ばされた。
ドローダウンではなく、利益額やレビュー数を表示すれば、報酬が得られたのでは？
今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))この信号が、かつてMQの最も重要なものであったということです。礼儀正しさ、ですね...。
また、なぜ途中までしか見ないのか？当初はスリッページ0.00のECNが多かったのですが ))))
また、5桁目のスリッページ0.3が全く影響しないECNもあります。
写真の部分を見ると、より小さな数字で表示されていますね。
今日はみんなもう暖かいのか何なのか？)))かつて、MQの最重要人物がこのシグナルを例に挙げていたことだ。礼儀正しく、ほら...。
カウンタートレンド
トレンディ