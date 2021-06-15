登録者数1200人!!! - ページ 49

アンドレイ・F・ゼリンスキー

"ロックマスター "とは、ロックを使ってハングアップを解消することです。彼の場合は、価格が戻ってくるのを待つだけですがね。彼は平均値も出さない（結果的に）。つまり、「奇跡」によって「浮いている」以外の何物でもないのです。そして、ロット（彼の場合はそう呼べるのかどうか）を使って、預金を増やしているのです。しかし、中断された注文を閉じることが多い。おそらく、これを彼の場合は「ロットの達人」と呼んでいるのだろう。

そうか、平均化もロットもないのか。そう、このトレードは大きな流れに逆らうことになる。

シグナルサービスでシグナルになり、端末を起動し、エントリーポイントを見るだけで十分です。 とても綺麗に入ることが多いです。

そこで、実際の口座を持っている場合、シグナルの一覧からシグナルを見つけ、そこに行き、ボタンを押すと、ここではSELLが論理的であるが、すべての買いのエントリーがチャートに表示されるようになる。



 
ユーリ・ザイチェフ

メタクォーツはよく頑張ったと思います。


自分の写真（矢印マーク）さえ見ていれば。


文字通り極限から一点差で、奇跡的に通常のハングアップから救われていることがよくわかると思います。

信号は非常に過大評価されている、著者は運が良いだけだ、今のところ）イミフ」という非常に的確なレビューがありました。

 
二人の達人が集まり、どこを開けばいいのかの話をする ))
 
コンビナート です。
:-)) ソファは油を塗っているので、軋みません。

出し入れはとてもスムーズです。しかし、彼はD1には見向きもしない。

D1のライオンズは突破され、D1のハイは更新されない - どこに入るか？

 

そして、ThExpertと名乗る主役がサーカスの闘技場に入っていく--実は彼は字も読めない。ISPがどこに入るべきだったか、誰も教えてくれないからだ。

 

いや、こいつはちゃんと取引してるんだよ。かなり優秀です、1歳以上です、まだこのようにはっきりとした入力の仕方を覚える必要があります。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

そして、そこからサーカスの主役がアリーナに登場するのである。

)) いいえ、私は客席から放送していますし、アリーナはあなた方二人のために用意されています。

 
コンビナート です。

)) いやいや、私は客席から放送している のであって、アリーナはあなた方のいるべき場所です。


あなたはとても面白いです - そう行動する必要はありません...-- サーカスでは、ピエロと観客のような偽物（観客の格好をしているだけの同じピエロ）だけを放送する特権があることを、あなたは仕事の経験で知っているはずです。

 

バカとは程遠いのに、チームになれない人が多いのはなぜだろう。

注意してみると、彼らは常にお互いに吠え、荒らし、本来同じ塹壕に座っているにもかかわらず、互いの弾丸に小便をかけるようなことをしています。

 
ユーリ・ザイチェフ

血液中にある、人が生まれる前にあらかじめ決められた、1つの目標1つの精子）。

めったにない）

