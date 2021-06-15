登録者数1200人!!! - ページ 101 1...949596979899100101102103104105106107108...230 新しいコメント Ivan Butko 2019.02.15 14:06 #1001 Aleksey Semenov: 今、私はハムスターやハムスターというシグナルの一つを使っていますが、450万人の加入者と2kの加入者自身、ドローダウンについて少しパニックになっていますよ。あ、炒め物ですね。調べてみないとわからないですね。 9214DBDA 2019.02.15 14:12 #1002 good afternoon beginner asking for help tech question スクリプトをナビゲータからチャートに転送する。 Aleksey Semenov 2019.02.15 14:28 #1003 Ivan Butko:あ、フライヤーですね。見てみよう。 とにかくユーロドルがもう少し下がれば、ストップアウトは確実、460万ポンドをストップアウト、すでにドローダウンまで埋め始めている Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:29 #1004 そうそう、彼女は何もしないみたいですね（笑)。 Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:32 #1005 狡猾なやつだ )) 部分的に隠している )) 加入者はこれからどう評価するんだろう？ Aleksey Semenov 2019.02.15 14:36 #1006 Anatolii Zainchkovskii:狡猾なやつだ )) 部分的に隠している )) 加入者はこれからどう評価するんだろう？ ストップ安だったようです、手で決済していれば統計で見えたはず、あ、統計が調整された、残り340万円 Aleksey Egorov 2019.02.15 14:44 #1007 ドールはそれを追いかけ、ストップアウトで揺さぶり、戻っていく、クラシックなものです:)ユーロが戻って上がってきたら、どれだけ肘を噛まれることか、ロンギストストップは回収されました。 それとも、まだ11月の安値まで下がるか...。 Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:53 #1008 Aleksey Egorov:ドールはそれを追いかけ、ストップアウトで揺さぶり、戻っていく、クラシックなものです:)ユーロが復活して上がれば、どれだけ肘を噛まれることか、ロンギストストップが集まっています。 そして、11月の安値までまだ行ける...。いけるいける Aleksey Semenov 2019.02.15 14:58 #1009 今日中に、良い巻き返しがなければ、週末に簡単に0になり、スプレッドが広がり、月曜日のオープニングで悪いギャップがあれば、赤字のままになる Ivan Butko 2019.02.15 15:03 #1010 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー小指を寝台に置いたみたいに痛い 特にこの人は。 Rudolf Singer 2019.02.15 14:38 どうなっているんだ！？F*** 1...949596979899100101102103104105106107108...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、私はハムスターやハムスターというシグナルの一つを使っていますが、450万人の加入者と2kの加入者自身、ドローダウンについて少しパニックになっていますよ。
あ、炒め物ですね。調べてみないとわからないですね。
あ、フライヤーですね。見てみよう。
そうそう、彼女は何もしないみたいですね（笑)。
狡猾なやつだ )) 部分的に隠している ))
加入者はこれからどう評価するんだろう？
ドールはそれを追いかけ、ストップアウトで揺さぶり、戻っていく、クラシックなものです:)ユーロが戻って上がってきたら、どれだけ肘を噛まれることか、ロンギストストップは回収されました。それとも、まだ11月の安値まで下がるか...。
いけるいける
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー小指を寝台に置いたみたいに痛い
特にこの人は。
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
どうなっているんだ！？F***