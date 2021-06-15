登録者数1200人!!! - ページ 101

新しいコメント
 
Aleksey Semenov:
今、私はハムスターやハムスターというシグナルの一つを使っていますが、450万人の加入者と2kの加入者自身、ドローダウンについて少しパニックになっていますよ。

あ、炒め物ですね。調べてみないとわからないですね。

 
good afternoon beginner asking for help tech question スクリプトをナビゲータからチャートに転送する。
 
Ivan Butko:

あ、フライヤーですね。見てみよう。

とにかくユーロドルがもう少し下がれば、ストップアウトは確実、460万ポンドをストップアウト、すでにドローダウンまで埋め始めている
 

そうそう、彼女は何もしないみたいですね（笑)。

 

狡猾なやつだ )) 部分的に隠している ))

加入者はこれからどう評価するんだろう？

 
Anatolii Zainchkovskii:

狡猾なやつだ )) 部分的に隠している ))

加入者はこれからどう評価するんだろう？

ストップ安だったようです、手で決済していれば統計で見えたはず、あ、統計が調整された、残り340万円
 

ドールはそれを追いかけ、ストップアウトで揺さぶり、戻っていく、クラシックなものです:)ユーロが戻って上がってきたら、どれだけ肘を噛まれることか、ロンギストストップは回収されました。

それとも、まだ11月の安値まで下がるか...。
 
Aleksey Egorov:

ドールはそれを追いかけ、ストップアウトで揺さぶり、戻っていく、クラシックなものです:)ユーロが復活して上がれば、どれだけ肘を噛まれることか、ロンギストストップが集まっています。

そして、11月の安値までまだ行ける...。

いけるいける

 
今日中に、良い巻き返しがなければ、週末に簡単に0になり、スプレッドが広がり、月曜日のオープニングで悪いギャップがあれば、赤字のままになる
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー小指を寝台に置いたみたいに痛い


特にこの人は。



Rudolf Singer 2019.02.15 14:38  

どうなっているんだ！？F***


1...949596979899100101102103104105106107108...230
新しいコメント