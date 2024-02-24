トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 763 1...756757758759760761762763764765766767768769770...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.21 09:40 #7621 エフゲニー・ラスパエフ上記のようなことは可能なのでしょうか？ネットワークからの委員会があることは知っているが、一緒に仕事をしたことはない。そして、トレーニングも並行して行う必要があるのでは...と想定しています。それとも、それぞれを別々に行うことは可能でしょうか？いかがでしょうか？はいそのようなことは場所がある、それは委員会ですが、1 つのグリッドとトレーニングで十分な ogibike と最終結果を待つ （悪化） を余儀なくされることはありません。システムの要素が多ければ多いほど、信頼性が低くなる。システムはもっとシンプルであるべきだ......しかし、一般的にはこのやり方がいいのかもしれない。ネットワークにおける重大な法則を破るわけではなく、要素が多いためにエラーが発生する確率が高くなるだけです。 5つのネットがすべて正しく学習されるように、5つのネットを学習させる必要があります。5つのネットワークのうち1つに異常が発生すると、全体の結果に影響を及ぼす可能性があります。できるけど、入力数を減らしてみようかな...。 Evgeny Raspaev 2018.03.21 09:40 #7622 アナトリー・ザイニチコフスキーもし、入力データが1つの回答に対して1000件と多く、そのような1000件の例が十分でない場合、例における変数の有意性は非常に弱く、ノイズが多い可能性があります。 私は個人的に1万件の例を使っていますが、ランダムフォレストのアルゴリズムはこの数を扱うのに十分です。 また、5グリッドの結果を6グリッドに送信するという質問に対しては、はい、この方法で学習できます。しかし、ここでも別のアプローチをとることができます。この5つのグリッドの重要性を投票にかけるだけで、累積予測のようなものが使えます。説明ありがとうございました。考えてみる... Alexander_K2 2018.03.21 15:38 #7623 Mihail Marchukajtes： ミカエル、正統派の魂を壊すな...。早く聖杯を 作れ。もう我慢できない...。 削除済み 2018.03.22 09:31 #7624 金融データサイエンティストによる時系列 作品について TheXpert 2018.03.22 09:34 #7625 誰かの役に立つかもしれない。Kaggleアカウントをお持ちの方 Numeraiは、Kaggleユーザーに100万ドルのNumeraireをプレゼントしています。 numer.ai/airdropsにアクセスし、Kaggleアカウントをリンクして30 NMR (~$500)を請求してください。 Dr. Trader 2018.03.22 10:08 #7626 私もそのメッセージを受け取りました。ニュアンスとしては、このNMRトークンは数ヶ月間、チャンクでペイアウトすることになり、NMRの価格は下がっているのです。 そして、カグラのアカウントは、スターターよりも高くなければならない。p.s. 数値計算機のところで、いろいろと混乱が起きていますね。あるいは、コンテスト終了の数時間前に送った結果が受け付けられず、処理されないままになっている。そうでなければ、ランダムに選んだ予測変数の集合に基づくモデルが、独創的でない可能性がほぼゼロであるにもかかわらず、突然「独創的でない」ことになってしまう。オッズもはっきりしないし、全員がストレートに負けることもある。 年に2回、ショーケースのアップデートがあり、みんなトークンを買いに走り、賭けで負ける感じです。そうやって、ぐるぐる回っているんです。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:19 #7627 Alexander_K2 です。ミカエル、正統派の魂を壊すな...。早く聖杯を作れ。もう我慢できない...。実際には、聖杯は皆のために異なっている、私は私を見つけた。今は、あちこちでお金を使いたくないので、出資者を探しています。PAMMのアカウントは私が設定しますので、よろしくお願いします。何もしなくていいんです。お金が必要なんです :-) 昨日、喉まで出かかったアカウントを作ったので、チェックしてみてください。で、トレードを犠牲にしてチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイ...ドカーン!!!!そして第2シフト。朝、鏡に映った一人のクソ野郎がストップをかけすぎて、新しい先物のAIを訓練しなかったために、2回のトレードで口座がパンクしてしまった......。いつの間にか訓練された同じモデルです セミョン・セミョーニク......。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:21 #7628 今のところモデルは作っていません。古いものを反転させてミラーリングしているだけですが、今のところ大丈夫そうです...。今に見てろ... Alexander_K2 2018.03.22 10:37 #7629 ミハイル・マルキュカイツ実際には、聖杯は皆のために異なって いる、私は私を発見した。私もそう思います。名言ですね。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:54 #7630 マキシム・ドミトリエフスキー私の聖杯がテストされている間、私は少し祈りとお金の袋をパッチワークをお勧めします（GPUなしで非常に遅い）。 :)) テストに...。奮闘してみましょう...。様を見る 1...756757758759760761762763764765766767768769770...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
上記のようなことは可能なのでしょうか？ネットワークからの委員会があることは知っているが、一緒に仕事をしたことはない。そして、トレーニングも並行して行う必要があるのでは...と想定しています。それとも、それぞれを別々に行うことは可能でしょうか？いかがでしょうか？
はいそのようなことは場所がある、それは委員会ですが、1 つのグリッドとトレーニングで十分な ogibike と最終結果を待つ （悪化） を余儀なくされることはありません。システムの要素が多ければ多いほど、信頼性が低くなる。システムはもっとシンプルであるべきだ......しかし、一般的にはこのやり方がいいのかもしれない。ネットワークにおける重大な法則を破るわけではなく、要素が多いためにエラーが発生する確率が高くなるだけです。
5つのネットがすべて正しく学習されるように、5つのネットを学習させる必要があります。5つのネットワークのうち1つに異常が発生すると、全体の結果に影響を及ぼす可能性があります。できるけど、入力数を減らしてみようかな...。
もし、入力データが1つの回答に対して1000件と多く、そのような1000件の例が十分でない場合、例における変数の有意性は非常に弱く、ノイズが多い可能性があります。 私は個人的に1万件の例を使っていますが、ランダムフォレストのアルゴリズムはこの数を扱うのに十分です。 また、5グリッドの結果を6グリッドに送信するという質問に対しては、はい、この方法で学習できます。しかし、ここでも別のアプローチをとることができます。この5つのグリッドの重要性を投票にかけるだけで、累積予測のようなものが使えます。
説明ありがとうございました。考えてみる...
金融データサイエンティストによる時系列 作品について
誰かの役に立つかもしれない。Kaggleアカウントをお持ちの方
Numeraiは、Kaggleユーザーに100万ドルのNumeraireをプレゼントしています。
numer.ai/airdropsにアクセスし、Kaggleアカウントをリンクして30 NMR (~$500)を請求してください。
私もそのメッセージを受け取りました。ニュアンスとしては、このNMRトークンは数ヶ月間、チャンクでペイアウトすることになり、NMRの価格は下がっているのです。
そして、カグラのアカウントは、スターターよりも高くなければならない。
p.s. 数値計算機のところで、いろいろと混乱が起きていますね。あるいは、コンテスト終了の数時間前に送った結果が受け付けられず、処理されないままになっている。そうでなければ、ランダムに選んだ予測変数の集合に基づくモデルが、独創的でない可能性がほぼゼロであるにもかかわらず、突然「独創的でない」ことになってしまう。オッズもはっきりしないし、全員がストレートに負けることもある。
年に2回、ショーケースのアップデートがあり、みんなトークンを買いに走り、賭けで負ける感じです。そうやって、ぐるぐる回っているんです。
実際には、聖杯は皆のために異なっている、私は私を見つけた。今は、あちこちでお金を使いたくないので、出資者を探しています。PAMMのアカウントは私が設定しますので、よろしくお願いします。何もしなくていいんです。お金が必要なんです :-)
昨日、喉まで出かかったアカウントを作ったので、チェックしてみてください。で、トレードを犠牲にしてチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイチョイ...ドカーン!!!!そして第2シフト。朝、鏡に映った一人のクソ野郎がストップをかけすぎて、新しい先物のAIを訓練しなかったために、2回のトレードで口座がパンクしてしまった......。いつの間にか訓練された同じモデルです
セミョン・セミョーニク......。
私もそう思います。名言ですね。
私の聖杯がテストされている間、私は少し祈りとお金の袋をパッチワークをお勧めします（GPUなしで非常に遅い）。
:))
テストに...。奮闘してみましょう...。