トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 761 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:11 #7601 ヴィザード_。さあ、エクイ、笑おうぜ。最後に笑う者が笑う...。あなたが投稿したら、きっと面白いことになると思う...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:12 #7602 コンビナート です。 バチバチと自分のアカウントを監視する必要があります。近いうちに質屋に口座を作ろうと思って いるので、冷凍保存しておこうかな...。すべてがそこに見えるようになる...。 Vizard_ 2018.03.20 14:17 #7603 ミハイル・マルキュカイツ最後に笑う者が笑う...。あなたが投稿したら、きっと面白いことになると思います...。先生、すべての希望はあなたにかかっています。見せてください。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:26 #7604 ヴィザード_。マスター、さすがです。聞かせてください。それを証明する必要があったのです。自分を差し引いても、プロとしてうんぬんかんぬん...。頑張ってください!!!! Vizard_ 2018.03.20 14:52 #7605 ミハイル・マルキュカイツそれを証明する必要があったのです。自分を差し引いても、プロとしてうんぬんかんぬん...。頑張ってください!!!!みーしゃん、笑い疲れたから泣こうEQ)))) もし触れたら、入力の一つを交換する方法を教えるよ...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 15:20 #7606 ヴィザード_。ミーシャ、笑い疲れたから泣こうよ)))) もし触れたら、片方の入力を交換すればいいということですが...。今日中にトレードを掲載します...。特に説明文を読むと感動すると思うのですが...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 16:49 #7607 ヴィザード_。写真を見せてください。例えば、こんな感じです。zの代わりにデータをください。--------------------------------- ライブラリ(corrplot)# データを生成する データ <- seq(0, 2*pi, 0.1) x1 <- 5*cos(データ) x2 <- 2*sin(データ) ターゲット <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)# アセンブルしてデータフレームにする z <- data.frame(data, target, x1, x2) head(z) # 得られるものを見る str(z) # + 構造体# ズームダイアグラム（「ひげのある箱」）を見てみよう boxplot(z[,-1])# そして相関行列 corm <- cor(z[,-1]) corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen"), addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")。何のための例なのか、ちょっと不明ですが、まだモデルの設計をやり直していないので、学習ファイルも作っていません。再トレーニングしてトレーニーサンプルを作る時には、必ず確認します...。 Vizard_ 2018.03.20 16:58 #7608 ミハイル・マルキュカイツ何のための例なのか、ちょっと不明ですが、まだモデルの設計をやり直していないので、学習ファイルも作っていません。再トレーニングしてトレーニーサンプルを作る準備ができたら、すぐに確認します...。ミーシャ、石破マキシマムカと笑い合うのはもう飽きたよ))) 表示する# スプレッドチャート("ひげのある箱")を見てみよう# そして相関行列も あなたのデータで... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:08 #7609 ヴィザード_。ミーシャ、クソ！お前と石破マクシムカを笑うのはもう飽きたよ))) 表示する# スプレッドチャート("ひげのある箱")を見てみよう# そして相関行列も あなたのデータで...今持っていないんです、現行機種のトレーニングファイルは消してしまったので。再トレーニングをするときは、あなたの計算をして全部見せます。今は110の予想屋を全部詰めているわけではなく、今関係のあるものを選んでいます。 週明けには何かすると思います......。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:12 #7610 2週間後の収支はこちら、3週間後の収支はこちらです。同じパターンで動いています。先週は先物の入れ替えがあり、トレードが少なかったのですが、先物を入れ替えた途端、動き出しました。昨日は2枚のクラップスを釣り上げ、いきなり取引を停止しました。今日は夕方から再起動しましたが、1回だけ良い電波を逃したことがあります。しかし、全体としては、今のところすべて順調です。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さあ、エクイ、笑おうぜ。
最後に笑う者が笑う...。あなたが投稿したら、きっと面白いことになると思う...。
バチバチと自分のアカウントを監視する必要があります。
近いうちに質屋に口座を作ろうと思って いるので、冷凍保存しておこうかな...。すべてがそこに見えるようになる...。
最後に笑う者が笑う...。あなたが投稿したら、きっと面白いことになると思います...。
先生、すべての希望はあなたにかかっています。見せてください。
マスター、さすがです。聞かせてください。
それを証明する必要があったのです。自分を差し引いても、プロとしてうんぬんかんぬん...。頑張ってください!!!!
それを証明する必要があったのです。自分を差し引いても、プロとしてうんぬんかんぬん...。頑張ってください!!!!
みーしゃん、笑い疲れたから泣こうEQ))))
もし触れたら、入力の一つを交換する方法を教えるよ...。
ミーシャ、笑い疲れたから泣こうよ))))
もし触れたら、片方の入力を交換すればいいということですが...。
今日中にトレードを掲載します...。特に説明文を読むと感動すると思うのですが...。
写真を見せてください。例えば、こんな感じです。zの代わりにデータをください。
---------------------------------
ライブラリ(corrplot)
# データを生成する
データ <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(データ)
x2 <- 2*sin(データ)
ターゲット <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# アセンブルしてデータフレームにする
z <- data.frame(data, target, x1, x2)
head(z) # 得られるものを見る
str(z) # + 構造体
# ズームダイアグラム（「ひげのある箱」）を見てみよう
boxplot(z[,-1])
# そして相関行列
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen"),
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")。
何のための例なのか、ちょっと不明ですが、まだモデルの設計をやり直していないので、学習ファイルも作っていません。再トレーニングしてトレーニーサンプルを作る時には、必ず確認します...。
何のための例なのか、ちょっと不明ですが、まだモデルの設計をやり直していないので、学習ファイルも作っていません。再トレーニングしてトレーニーサンプルを作る準備ができたら、すぐに確認します...。
ミーシャ、石破マキシマムカと笑い合うのはもう飽きたよ)))
表示する
# スプレッドチャート("ひげのある箱")を見てみよう
# そして相関行列も
あなたのデータで...
ミーシャ、クソ！お前と石破マクシムカを笑うのはもう飽きたよ)))
表示する
# スプレッドチャート("ひげのある箱")を見てみよう
# そして相関行列も
あなたのデータで...
今持っていないんです、現行機種のトレーニングファイルは消してしまったので。再トレーニングをするときは、あなたの計算をして全部見せます。今は110の予想屋を全部詰めているわけではなく、今関係のあるものを選んでいます。 週明けには何かすると思います......。
2週間後の収支はこちら、3週間後の収支はこちらです。同じパターンで動いています。先週は先物の入れ替えがあり、トレードが少なかったのですが、先物を入れ替えた途端、動き出しました。昨日は2枚のクラップスを釣り上げ、いきなり取引を停止しました。今日は夕方から再起動しましたが、1回だけ良い電波を逃したことがあります。しかし、全体としては、今のところすべて順調です。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。