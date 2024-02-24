トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 761

ヴィザード_。

さあ、エクイ、笑おうぜ。

最後に笑う者が笑う...。あなたが投稿したら、きっと面白いことになると思う...。

 
コンビナート です。
バチバチと自分のアカウントを監視する必要があります。

近いうちに質屋に口座を作ろうと思って いるので、冷凍保存しておこうかな...。すべてがそこに見えるようになる...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

ヴィザード_。

マスター、さすがです。聞かせてください。

それを証明する必要があったのです。自分を差し引いても、プロとしてうんぬんかんぬん...。頑張ってください!!!!

 
ミハイル・マルキュカイツ

ヴィザード_。

ヴィザード_。

写真を見せてください。例えば、こんな感じです。zの代わりにデータをください。

---------------------------------

ライブラリ(corrplot)

# データを生成する

データ <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(データ)
x2 <- 2*sin(データ)
ターゲット <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

# アセンブルしてデータフレームにする

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) # 得られるものを見る
str(z) # + 構造体

# ズームダイアグラム（「ひげのある箱」）を見てみよう

boxplot(z[,-1])

# そして相関行列

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen"),
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")。

何のための例なのか、ちょっと不明ですが、まだモデルの設計をやり直していないので、学習ファイルも作っていません。再トレーニングしてトレーニーサンプルを作る時には、必ず確認します...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

ヴィザード_。

今持っていないんです、現行機種のトレーニングファイルは消してしまったので。再トレーニングをするときは、あなたの計算をして全部見せます。今は110の予想屋を全部詰めているわけではなく、今関係のあるものを選んでいます。 週明けには何かすると思います......。

 

2週間後の収支はこちら、3週間後の収支はこちらです。同じパターンで動いています。先週は先物の入れ替えがあり、トレードが少なかったのですが、先物を入れ替えた途端、動き出しました。昨日は2枚のクラップスを釣り上げ、いきなり取引を停止しました。今日は夕方から再起動しましたが、1回だけ良い電波を逃したことがあります。しかし、全体としては、今のところすべて順調です。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。


