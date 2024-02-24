トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2061

ロールシャッハ：結果の意味を "科学的 "に証明したい。そのために、私は大数の法則と4*skoを利用しています。SLとTPが不等間隔のTSに使えるか、また何回トレードが必要か、

アーカイブから最初のシステムのためのシミュレーション 。赤線は100000回繰り返したときの最悪と最良の結果。下限は2500回（40年）の取引でプラスになる。

sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4 という計算式で求める。

3796.3/69.4=54.7となり、意味のある結果だと思われる。

それとも、期待ペイオフをスコで割る必要があるのでしょうか？

モデルにskoを追加しました。

10000-3754=6246 //100000回の反復計算で572回取引したときの最大偏差

69.4*sqrt(572)=1659.8 //572回のトレードに対するスコ

6246/1659.8=3.76

どうやら、カウントを間違えてしまったようだ


期待値=0の場合のシミュレーション。一般に、結果は誤差の範囲内です。


 
mytarmailS:

解決策はこうだ：極端なパターンを作って、現在の価格と パターンの相関を見る...。

パターンの左右にある小節は何本ですか？パターンを特定した後、次の極値ZZまで何パーセントの動きが残っているかを計算したのだろうか。

 
Evgeniy Chumakov：


ジグザグの場合、ニューラルネットワークに、肩の長さを予測させるだけでよいのです。

これは私のシステムで、新しいZZセグメントが現れると予測が出る仕組みになっています。すべてのシステムがそうであるように、財務結果は市場の状況に大きく左右されます。つまり、ZZが所定の閾値を超えるかどうかです。しきい値が小さければ、利益の出るトレードが豊富になりますが、ストップについては問題があります。私は新しい間隔ZZが発生した時点でストップをかけましたが、今のところ、最初のエントリーについては他のバリエーションは見つかっていません。

 
Aleksey Vyazmikin：

パターンの左右にある小節は何本ですか？次のZZ極値までのパターンを特定した後、何パーセントの動きが残っているかを計算した。

左右各10本（BALDA）

いや、してませんよ。ちなみに数えてみてください、面白いですよ...。

今までのパターンにはまりました、面白いです。

 
mytarmailS:

左右10本ずつ（BALDAからパクりました）

いや、してませんよ。ちなみに数えてみてください、面白いですよ...。

私はまだ私のテンプレートで立ち往生している、興味深いことが判明した。

補正の深さを前回のZZに対する割合でなんとか決めれば、面白いことになるかもしれませんね。一方、私はMA（96-128）またはZZの新しい間隔の出現時に出口ポイントを考慮する必要があります。

マッハで戦略を練るのに忙しい中、記事のためにやっているんです。

 
Aleksey Vyazmikin：

前回のZZ区間に対する補正の深さの割合がなんとか決まれば、面白いことになるかもしれませんね。一方、MA（96-128）またはZZの新しい間隔の出現で出口ポイントを考慮する必要があります。

マスクのストラテジーの矯正に追われる中、記事のためにやっています。

ZZは全く使っていない

 
mytarmailS:

zzは全く使っていない

小さな動きも識別していることは明らかですが、本質的には同じZZでも値が小さいのです。

mytarmailS:

訓練された...

グレーが元データ、青がモデルによるもの

また、新しいデータでモデルがどのようにフェードアウトするかを説明するために、トレインの断片を挿入した


もう、なんとかしてください。ランバが欲しい、飽きない。工場にお金がないんです😔。
戦略は通常、モンテカルラでテストされます、もしそれがひどく必要なら
mytarmailS:

あ、しまった......。私のもろい心を知ってさえいれば )))) 私は自分自身何も信じていない......。

この帽子はフラットを理解しているのですが、その傾向が悲しいのです。


アジア/太平洋セッションなど、時間帯でフィルタリングしてみると、フラットで動作します。

